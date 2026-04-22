Ми поїдемо на зустріч із Путіним до будь-якої столиці, крім Москви і Мінська, - Сибіга

зустріч зеленського та путіна

Київ підтримує ідею проведення переговорів на рівні лідерів України та Росії та звернувся до кількох столиць, зокрема не лише до Анкари, із проханням сприяти організації зустрічі президента Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Україна готова до зустрічі

За його словами, українська сторона виступає за зустріч, щоб "отримати нову дипломатичну динаміку".

Ми попросили про це турків, і ми попросили ще певні столиці. До Туреччини ми адресно звернулися. Але якщо інша столиця, крім Москви і Білорусі, організує таку зустріч, ми поїдемо. І для нас це важливо", - заявив Сибіга.

17 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своїй промові на 5-му Анталійському дипломатичному форумі підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та РФ, включно з можливим самітом на рівні лідерів, за умови готовності обох сторін.

Що, знову?!
Вовочка мріє заглянути #уйлу між сідниці.
Ти вже всіх за#бав, проктолог ти грьобаний!
22.04.2026 13:13 Відповісти
Білі штані є; - можна в Ріо - де - Жанейро
22.04.2026 13:13 Відповісти
Тегеран, Пхеньян, Гавана, Пекін ?
Люди без зеленої дебілянки міжвушного простору могли би сформулювати свої побажання по-нормальному, наприклад, використовуючи термін "територія будь-якої нейтральної держави".
Але ж їх обирали хотьпаржать - от вони і стараються.
22.04.2026 13:15 Відповісти
Йди ....й у відставку шоча б ... ....https://www.facebook.com/share/v/18Z3jW7ANQ/
22.04.2026 13:12 Відповісти
Білі штані є; - можна в Ріо - де - Жанейро
22.04.2026 13:13 Відповісти
Що, навіть у Пхеньян?
22.04.2026 13:22 Відповісти
Тегеран
22.04.2026 13:40 Відповісти
Там нема де зустрічатися, Дональд усе знищив, хіба що у тіх катакомбах з відео де вони на кравчучках возять ракети й шахеди.
22.04.2026 13:43 Відповісти
а мавзолей хомейни
22.04.2026 13:57 Відповісти
Що, знову?!
Вовочка мріє заглянути #уйлу між сідниці.
Ти вже всіх за#бав, проктолог ти грьобаний!
22.04.2026 13:13 Відповісти
Якби це привело до завершення війни, це то добре. Питання в іншому, вони не готові домовлятись по ключовим питанням, тому заява заради заяви просто. Хоча кому я це кажу, тобі те завершення війни в Чехія даром не потрібно.
22.04.2026 13:33 Відповісти
"тобі те завершення війни в Чехія даром не потрібно."

Не просто не потрібно, а, навіть, шкідливо. Бо тоді його підсрачниками викинуть з Чехії назад в Україну.
22.04.2026 14:11 Відповісти
Згоден, тому його мотивація зроміла.
22.04.2026 14:18 Відповісти
Я живу в Чехії з 2011 року 🤡 ти неприкольний.🤫
23.04.2026 09:00 Відповісти
Ти думаєш, що війна в Україні на інші країни Європи не впливає?
Коли кацапи напали на Україну то ціни одразу виросли на пальне та (як наслідок) на всі інші продукти на 15-20%.
Трамп повоював з Іраном і знову те саме.

#уйло відкритим текстом каже, що "влада в Україні незаконна", а Зеленський "нелігітімний", щоб не контактувати з Зе.

Тому так, це заява заради заяви, але по факту- це повна прутня від Зеленського для "виборця".
23.04.2026 08:59 Відповісти
Тегеран, Пхеньян, Гавана, Пекін ?
Люди без зеленої дебілянки міжвушного простору могли би сформулювати свої побажання по-нормальному, наприклад, використовуючи термін "територія будь-якої нейтральної держави".
Але ж їх обирали хотьпаржать - от вони і стараються.
22.04.2026 13:15 Відповісти
Якої саме нейтральної? Багато їх таких? В Європі, в усякому разі?
22.04.2026 14:13 Відповісти
Що дасть Україні "зустріч з ******"? Скільки можна транслювати навіяні "духом Анкоріджа" "хотєлки" деменційного Трампа і його сіоністських представників Кушнєра і Віткофа?
22.04.2026 13:16 Відповісти
Підписувати капітуляцію москальщини можна і в москві.
22.04.2026 13:18 Відповісти
Ну а ти відсидишся на Бюргергельд, поки за ту капітуляцію хтось інший воюватиме.
22.04.2026 13:26 Відповісти
Та не буде ніякої зустрічі - це зрозуміло. Досить вже бздуру ліпити й принижувати країну.
22.04.2026 13:24 Відповісти
Буде. Але не раніше туапсезації Новоросійська, Усть-Луги та Приморська.
22.04.2026 13:29 Відповісти
Ага, саме для цього відновлюють прокачку "дружбою". У вас когнітивного дисонансу це не викликає? Чи ви навіть не знаєте, що воно таке? )
22.04.2026 13:59 Відповісти
Може, тому й відновлюють, що в кацапів нафти вже нема? Тепер будуть з Угорщини і Словаччини качати...
22.04.2026 14:20 Відповісти
Ну значить «Тегеран-26»...
22.04.2026 13:31 Відповісти
Щоб ти **** до кобзона в гості сходив. мразота разом зі своїм Ху'йлом
22.04.2026 13:33 Відповісти
нууу....
дружбу ж включили.
то ж, можна знову попроситися на огляд очка.
егеш сибіга, зелений холуй!
22.04.2026 13:41 Відповісти
Сибіга:підпишу капітуляцію в ленінграді!
22.04.2026 13:45 Відповісти
А ПХЕНЬЯН !?)
22.04.2026 13:46 Відповісти
Ви вже транзит нафти їм відновили - можна вже нікуди не їхати
22.04.2026 13:51 Відповісти
в Оман в Оман їдьте...недоумки зелені
22.04.2026 14:26 Відповісти
А що рашисти збираются припиняти війну ?це так звана політика "найвеличнішого" який взагалі не розбираєтся в ній ,з кривавим терористом вбивцею переговори ? його треба просто ліквідувати іншої мови вони не розуміють.
22.04.2026 14:49 Відповісти
Та нахрен Пуйлу ці клоуни? Як би ці Зельоні не підскакували, вимолюючи особисту зустріч, і хвалячись, що Моль боїться зустрітись з Зеленскім. Що йому обговорювати з актором, якого він не вважає собі достойним опонентом? Капітуляцію він теж не планує підписувати з кварталістом. Шойгу має підписувати, у їхніх фантазіях.
22.04.2026 16:08 Відповісти
 
 