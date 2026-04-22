Ми поїдемо на зустріч із Путіним до будь-якої столиці, крім Москви і Мінська, - Сибіга
Київ підтримує ідею проведення переговорів на рівні лідерів України та Росії та звернувся до кількох столиць, зокрема не лише до Анкари, із проханням сприяти організації зустрічі президента Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Україна готова до зустрічі
За його словами, українська сторона виступає за зустріч, щоб "отримати нову дипломатичну динаміку".
Ми попросили про це турків, і ми попросили ще певні столиці. До Туреччини ми адресно звернулися. Але якщо інша столиця, крім Москви і Білорусі, організує таку зустріч, ми поїдемо. І для нас це важливо", - заявив Сибіга.
17 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своїй промові на 5-му Анталійському дипломатичному форумі підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та РФ, включно з можливим самітом на рівні лідерів, за умови готовності обох сторін.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.
- Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та Росією, включно із самітом на рівні лідерів країн.
