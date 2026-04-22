Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але лише для "фіналізації домовленостей", - Пєсков
У Кремлі стверджують, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, але є умова.
Про це речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Росія знову висунула умову
Пєсков стверджує, що Путін і Зеленський можуть зустрітися "будь-якої миті в Москві" лише за умови, що домовленості будуть попередньо узгоджені.
"Головне — мета зустрічі. Для чого зустрічатися? Путін говорив, що він готовий зустрітися в Москві в будь-який момент. Головне, щоб було, для чого зустрічатися, і головне, щоб зустріч була результативною, а вона може бути тільки для того, щоб фіналізувати домовленості", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.
- Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та Росією, включно із самітом на рівні лідерів країн.
Топ коментарі
+7 Ukraine Press
показати весь коментар22.04.2026 22:04 Відповісти Посилання
+6 Pan Lipko
показати весь коментар22.04.2026 22:02 Відповісти Посилання
+5 Victor Litarchuk
показати весь коментар22.04.2026 22:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
даже не требует обновление легитимизации Зеленского.
Зеленский будет переизбран на второй срок. тут без вариантов
ЦЕ ПОНЯТНО ЩЕ з 2014го року. АЛЕ ЗЕ хоче винайти велосипед. Путін мріє щоб хтось прийшов і підписав капітуляцію. Все інше для нього смішно. І ЗЕ виглядає ДУРАЧКОМ яким він і є
Правду кажуть - кацапи розуміють тільки силу.
П.С - зверніть увагу на дату