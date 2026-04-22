УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5568 відвідувачів онлайн
Новини
1 019 6

Ердоган хоче відновити переговори України та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара продовжує працювати над відновленням прямих переговорів між Україною та Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

  • Ердоган провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Анкарі, під час якої обговорювалися можливі шляхи відновлення переговорного процесу між Україною та РФ.

Туреччина просуває ідею переговорів

Президент Туреччини наголосив, що Анкара прагне якнайшвидшого завершення війни та продовжує дипломатичні зусилля для запуску діалогу між Києвом та Москвою.

"Туреччина прагне, щоб війна між Україною та Росією закінчилася миром. Ми працюємо над відновленням переговорів і можливим початком діалогу на рівні лідерів", — заявив Реджеп Таїп Ердоган.

Також він наголосив на тому, що підтримує контакти з обома сторонами конфлікту та готовий сприяти організації перемовин на найвищому рівні.

Ердоган підкреслив важливість збереження єдності всередині НАТО та закликав союзників посилити відповідальність за питання безпеки.

Позиції сторін щодо можливих перемовин

Україна раніше заявляла про готовність до перемовин із Росією за участі міжнародних партнерів, включно зі США та Туреччиною. У Києві наголошують, що будь-який діалог має бути спрямований на досягнення реального та стійкого миру.

У Росії, своєю чергою, заявляють, що готові до зустрічі лише за умови завершального етапу домовленостей.

Автор: 

перемовини (3723) росія (69676) Україна (7086) Ердоган Реджеп Таїп (1008)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Присилай підкріплення!!
Може легіон етнічних Киримли ? Чи пілотів з Байрактарами.
показати весь коментар
22.04.2026 23:38 Відповісти
А він тут яким боком? Як він може вплинути на хід перемовин? Каву принести?
показати весь коментар
22.04.2026 23:42 Відповісти
"Туреччина прагне, щоб війна між Україною та Росією закінчилася миром.
(Деокупація України і виплата репарацій за поруйноване відкриє дорогу до можливих переговорів України з рашистом) років через 100
показати весь коментар
23.04.2026 00:10 Відповісти
Бл@ть а я хочу відновити волосся на макітрі, здоров'я та гривню по 8
показати весь коментар
23.04.2026 03:24 Відповісти
Ердоган добре вже знає, що ніякі переговори з Путіним до Миру не приведуть. Мир зможуть забезпечити лише стінки гробу Путіна
показати весь коментар
23.04.2026 05:18 Відповісти
Старому мудрику бабло нужно за прохождение Босфором судов, и военных тоже.
показати весь коментар
23.04.2026 10:02 Відповісти
 
 