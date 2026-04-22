Ердоган хоче відновити переговори України та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара продовжує працювати над відновленням прямих переговорів між Україною та Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

Ердоган провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Анкарі, під час якої обговорювалися можливі шляхи відновлення переговорного процесу між Україною та РФ.

Туреччина просуває ідею переговорів

Президент Туреччини наголосив, що Анкара прагне якнайшвидшого завершення війни та продовжує дипломатичні зусилля для запуску діалогу між Києвом та Москвою.

"Туреччина прагне, щоб війна між Україною та Росією закінчилася миром. Ми працюємо над відновленням переговорів і можливим початком діалогу на рівні лідерів", — заявив Реджеп Таїп Ердоган.

Також він наголосив на тому, що підтримує контакти з обома сторонами конфлікту та готовий сприяти організації перемовин на найвищому рівні.

Ердоган підкреслив важливість збереження єдності всередині НАТО та закликав союзників посилити відповідальність за питання безпеки.

Позиції сторін щодо можливих перемовин

Україна раніше заявляла про готовність до перемовин із Росією за участі міжнародних партнерів, включно зі США та Туреччиною. У Києві наголошують, що будь-який діалог має бути спрямований на досягнення реального та стійкого миру.

У Росії, своєю чергою, заявляють, що готові до зустрічі лише за умови завершального етапу домовленостей.