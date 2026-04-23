Франция и Польша объявили о ядерных учениях над Балтийским морем

Франция и Польша планируют провести совместные военные учения на восточном фланге НАТО, в ходе которых будут отрабатываться элементы ядерного сдерживания.

Маневры состоятся в ближайшее время в районе Балтийского моря и на севере Польши.

В их рамках французские истребители Rafale, оснащенные ракетами ASMP с ядерными боеголовками, будут проводить тренировки по условному применению такого вооружения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

Польские пилоты, со своей стороны, будут выполнять задачи дальней разведки, обнаружения целей и нанесения ударов обычным вооружением. В частности, предусмотрено использование крылатых ракет JASSM-ER, которые могут нести истребители F-16.

"Польша ведет переговоры с Францией и группой ближайших европейских союзников по поводу расширенной программы ядерного сдерживания. Мы вооружаемся вместе с друзьями, чтобы враги не решились на нас напасть", — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По данным источников издания, французские ядерные боеголовки не будут постоянно храниться на территории Польши, однако могут периодически появляться в рамках учебных миссий.

Во время маневров французская сторона будет имитировать ядерные удары, тогда как польская – обеспечивать разведку и поддержку конвенционными средствами.

