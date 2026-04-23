Новости Помощь Украине от Франции
Франция обсуждает передачу Украине 43 истребителей Mirage 2000

Французские истребители Mirage 2000

Франция рассматривает возможность передачи Украине дополнительных истребителей в рамках новой схемы обмена с Грецией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале French Aid to Europe со ссылкой на предложение компании Dassault.

  • Инициативу планируют представить во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Грецию 24 апреля.

Обмен самолетами: как может выглядеть схема

Речь идет о потенциальной передаче 43 самолетов, среди которых 24 истребителя Mirage 2000-5 и 19 списанных Mirage 2000 EGM/BGM вместе с комплектами запасных частей.

В ответ Франция предлагает Греции получить аналогичное количество более современных истребителей Rafale по сниженной цене. Окончательные условия соглашения и его стоимость стороны должны согласовать в ходе переговоров.

Ожидается, что такая схема позволит усилить возможности украинской авиации, в частности в сфере противовоздушной обороны и выполнения ударных задач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссию по защите судоходства в Ормузском проливе возглавят Великобритания и Франция, - Стармер

Укрепление авиации Украины

Предложение обсуждается на фоне уже осуществленных поставок французских самолетов и подготовки украинских пилотов. Франция продолжает участвовать в обучении летного состава и поддержке авиационного компонента Сил обороны Украины.

Дополнительные поставки могут стать частью более широких усилий европейских партнеров по укреплению обороноспособности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Истребители НАТО перехватили российские военные самолеты над Балтийским морем

Ранее сообщалось о других поставках вооружения

Ранее стало известно, что Греция рассматривает возможность списания и продажи устаревших истребителей в рамках масштабной реформы вооруженных сил. Соответствующие планы подтверждал министр обороны страны.

Кроме того, Бельгия намерена приобрести для дальнейшей передачи Украине 15 зенитных самоходных установок Gepard в рамках пакета военной помощи.

Также немецкая компания Rheinmetall объявила о начале поставок Украине новейших боевых машин пехоты Lynx KF41.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Испания передаст 100 бронемашин VAMTAC и партию артиллерийских боеприпасов для Украины

Топ комментарии
+4
а ми і є країна третього світу, постарались разом
23.04.2026 00:56 Ответить
+4
А ракети для них, так щоб км на 500 за парєбрік пуляти, дадуть? Чи дають щоб на них за шахедами гонятись?
23.04.2026 01:21 Ответить
+3
Секонд Хенд від Франції!
23.04.2026 00:43 Ответить
Секонд Хенд від Франції!
показать весь комментарий
23.04.2026 00:43 Ответить
а ми і є країна третього світу, постарались разом
показать весь комментарий
23.04.2026 00:56 Ответить
Без далекобійних ракет повітря-повітря Метеор або AIM-120 AMRAAM будь які літаки не можуть домінувати в повітрі, а F-2000 це безнадійно застарілий літак.
23.04.2026 06:35 Ответить
А Ви хотіли, щоб із країни 4 світу ми зразу стали країною g7?
23.04.2026 07:37 Ответить
Аби шо ляпнуть.А де інше візьмеш?За що? Гроші де? Навіть з грошима черга на 8-10 років на нові.Те що в нас було,(су і міг), взагалі мотлох радянських часів якому по 40+ років.Але так-сяк виконують свою функцію.Так замість скиглить ще 4 роки тому ми і мріять не могли про західні літаки.Мріяли про артилерію 155мм.
23.04.2026 06:28 Ответить
Була б воля гейропи поставити срашку в партер. Але...
23.04.2026 07:38 Ответить
Якщо фрацузи не збудують нові заводські лінії, то потрібно довго чекати на нові літаки.
Час очікування на нові винищувачі Dassault Rafale наразі становить від 8,5 до 10 років через величезний обсяг відкладених замовлень.
На початок 2026 року компанія Dassault Aviation має 220 літаків у своєму підтвердженому портфелі замовлень - 175 з яких призначені для експортних клієнтів - що означає, що нові замовлення фактично приєднуються до черги, що триває десятиліття.
23.04.2026 00:54 Ответить
Підписано лист про наміри наприкінці 2025 року щодо постачання до 100 винищувачів Рафале F4, які будуть поступово доставлятися до 2035 року.
23.04.2026 00:57 Ответить
Індія: Підписано контракт на 26 літаків Rafale Marine у квітні 2025 року; очікується, що поставки почнуться приблизно в 2027 році.
Об'єднані Арабські Емірати: Велике замовлення на 80 літаків є основним фактором великого накопиченого замовлення.
Індонезія: Отримала свої перші 3 літаки в січні 2026 року з замовлення на 42 літаки.
Сербія: Замовила 12 літаків наприкінці 2024 року.
23.04.2026 01:00 Ответить
Підписано лист про наміри наприкінці 2025 року щодо постачання до 100 винищувачів Рафале F4, які будуть поступово доставлятися до 2035 року.
Це для України.
23.04.2026 01:20 Ответить
Довга історія. Скоріше ми купимо дюжину катарських бортів.
23.04.2026 01:06 Ответить
А ракети для них, так щоб км на 500 за парєбрік пуляти, дадуть? Чи дають щоб на них за шахедами гонятись?
показать весь комментарий
23.04.2026 01:21 Ответить
Обговорює... Опрацьовує... Можливого... Списаних!!!
23.04.2026 03:42 Ответить
Жи не манж па сі жур )
23.04.2026 07:20 Ответить
Тож, ішак вже планує чергові екскурсії аби пропіаритись, примазавшись до рішень урядів цих країн та видати це за персональні досягнення.
23.04.2026 07:22 Ответить
Скільки років будуть обговорювати це постачання? 10? 20? Такі розмови вже були у 2023-2024. Віз і нині там.
23.04.2026 08:13 Ответить
 
 