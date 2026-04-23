Франция обсуждает передачу Украине 43 истребителей Mirage 2000

Франция рассматривает возможность передачи Украине дополнительных истребителей в рамках новой схемы обмена с Грецией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале French Aid to Europe со ссылкой на предложение компании Dassault.

Инициативу планируют представить во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Грецию 24 апреля.

Обмен самолетами: как может выглядеть схема

Речь идет о потенциальной передаче 43 самолетов, среди которых 24 истребителя Mirage 2000-5 и 19 списанных Mirage 2000 EGM/BGM вместе с комплектами запасных частей.

В ответ Франция предлагает Греции получить аналогичное количество более современных истребителей Rafale по сниженной цене. Окончательные условия соглашения и его стоимость стороны должны согласовать в ходе переговоров.

Ожидается, что такая схема позволит усилить возможности украинской авиации, в частности в сфере противовоздушной обороны и выполнения ударных задач.

Укрепление авиации Украины

Предложение обсуждается на фоне уже осуществленных поставок французских самолетов и подготовки украинских пилотов. Франция продолжает участвовать в обучении летного состава и поддержке авиационного компонента Сил обороны Украины.

Дополнительные поставки могут стать частью более широких усилий европейских партнеров по укреплению обороноспособности Украины.

Ранее сообщалось о других поставках вооружения

Ранее стало известно, что Греция рассматривает возможность списания и продажи устаревших истребителей в рамках масштабной реформы вооруженных сил. Соответствующие планы подтверждал министр обороны страны.

Кроме того, Бельгия намерена приобрести для дальнейшей передачи Украине 15 зенитных самоходных установок Gepard в рамках пакета военной помощи.

Также немецкая компания Rheinmetall объявила о начале поставок Украине новейших боевых машин пехоты Lynx KF41.

