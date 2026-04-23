Франция обсуждает передачу Украине 43 истребителей Mirage 2000
Франция рассматривает возможность передачи Украине дополнительных истребителей в рамках новой схемы обмена с Грецией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале French Aid to Europe со ссылкой на предложение компании Dassault.
- Инициативу планируют представить во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Грецию 24 апреля.
Обмен самолетами: как может выглядеть схема
Речь идет о потенциальной передаче 43 самолетов, среди которых 24 истребителя Mirage 2000-5 и 19 списанных Mirage 2000 EGM/BGM вместе с комплектами запасных частей.
В ответ Франция предлагает Греции получить аналогичное количество более современных истребителей Rafale по сниженной цене. Окончательные условия соглашения и его стоимость стороны должны согласовать в ходе переговоров.
Ожидается, что такая схема позволит усилить возможности украинской авиации, в частности в сфере противовоздушной обороны и выполнения ударных задач.
Укрепление авиации Украины
Предложение обсуждается на фоне уже осуществленных поставок французских самолетов и подготовки украинских пилотов. Франция продолжает участвовать в обучении летного состава и поддержке авиационного компонента Сил обороны Украины.
Дополнительные поставки могут стать частью более широких усилий европейских партнеров по укреплению обороноспособности Украины.
Ранее сообщалось о других поставках вооружения
Ранее стало известно, что Греция рассматривает возможность списания и продажи устаревших истребителей в рамках масштабной реформы вооруженных сил. Соответствующие планы подтверждал министр обороны страны.
Кроме того, Бельгия намерена приобрести для дальнейшей передачи Украине 15 зенитных самоходных установок Gepard в рамках пакета военной помощи.
Также немецкая компания Rheinmetall объявила о начале поставок Украине новейших боевых машин пехоты Lynx KF41.
Час очікування на нові винищувачі Dassault Rafale наразі становить від 8,5 до 10 років через величезний обсяг відкладених замовлень.
На початок 2026 року компанія Dassault Aviation має 220 літаків у своєму підтвердженому портфелі замовлень - 175 з яких призначені для експортних клієнтів - що означає, що нові замовлення фактично приєднуються до черги, що триває десятиліття.
Об'єднані Арабські Емірати: Велике замовлення на 80 літаків є основним фактором великого накопиченого замовлення.
Індонезія: Отримала свої перші 3 літаки в січні 2026 року з замовлення на 42 літаки.
Сербія: Замовила 12 літаків наприкінці 2024 року.
Це для України.