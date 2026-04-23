Франція обговорює передачу Україні 43 винищувачів Mirage 2000

Французькі винищувачі Mirage 2000

Франція опрацьовує можливість передачі Україні додаткових винищувачів у межах нової схеми обміну з Грецією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі French Aid to Europe з посиланням на пропозицію компанії Dassault.

  • Ініціативу планують представити під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Греції 24 квітня.

Обмін літаками: як може виглядати схема

Йдеться про потенційну передачу 43 літаків, серед яких 24 винищувачі Mirage 2000-5 та 19 списаних Mirage 2000 EGM/BGM разом із комплектами запасних частин.

У відповідь Франція пропонує Греції отримати аналогічну кількість сучасніших винищувачів Rafale за зниженою ціною. Остаточні умови угоди та її вартість сторони мають узгодити під час переговорів.

Очікується, що така схема дозволить посилити можливості української авіації, зокрема у сфері протиповітряної оборони та виконання ударних завдань.

Посилення авіації України

Пропозиція обговорюється на тлі вже здійснених поставок французьких літаків та підготовки українських пілотів. Франція продовжує брати участь у навчанні льотного складу та підтримці авіаційного компонента Сил оборони України.

Додаткові поставки можуть стати частиною ширших зусиль європейських партнерів щодо зміцнення обороноздатності України.

Раніше повідомлялося про інші постачання озброєння

Раніше стало відомо, що Греція розглядає можливість списання та продажу застарілих винищувачів у межах масштабної реформи збройних сил. Відповідні плани підтверджував міністр оборони країни.

Крім того, Бельгія має намір придбати для подальшої передачі Україні 15 зенітних самохідних установок Gepard у межах пакета військової допомоги.

Також німецька компанія Rheinmetall оголосила про початок постачання Україні новітніх бойових машин піхоти Lynx KF41.

Аби шо ляпнуть.А де інше візьмеш?За що? Гроші де? Навіть з грошима черга на 8-10 років на нові.Те що в нас було,(су і міг), взагалі мотлох радянських часів якому по 40+ років.Але так-сяк виконують свою функцію.Так замість скиглить ще 4 роки тому ми і мріять не могли про західні літаки.Мріяли про артилерію 155мм.
23.04.2026 06:28 Відповісти
а ми і є країна третього світу, постарались разом
23.04.2026 00:56 Відповісти
А ракети для них, так щоб км на 500 за парєбрік пуляти, дадуть? Чи дають щоб на них за шахедами гонятись?
23.04.2026 01:21 Відповісти
Секонд Хенд від Франції!
23.04.2026 00:43 Відповісти
а ми і є країна третього світу, постарались разом
23.04.2026 00:56 Відповісти
Без далекобійних ракет повітря-повітря Метеор або AIM-120 AMRAAM будь які літаки не можуть домінувати в повітрі, а F-2000 це безнадійно застарілий літак.
23.04.2026 06:35 Відповісти
А Ви хотіли, щоб із країни 4 світу ми зразу стали країною g7?
23.04.2026 07:37 Відповісти
Була б воля гейропи поставити срашку в партер. Але...
23.04.2026 07:38 Відповісти
Якщо фрацузи не збудують нові заводські лінії, то потрібно довго чекати на нові літаки.
Час очікування на нові винищувачі Dassault Rafale наразі становить від 8,5 до 10 років через величезний обсяг відкладених замовлень.
На початок 2026 року компанія Dassault Aviation має 220 літаків у своєму підтвердженому портфелі замовлень - 175 з яких призначені для експортних клієнтів - що означає, що нові замовлення фактично приєднуються до черги, що триває десятиліття.
23.04.2026 00:54 Відповісти
Підписано лист про наміри наприкінці 2025 року щодо постачання до 100 винищувачів Рафале F4, які будуть поступово доставлятися до 2035 року.
23.04.2026 00:57 Відповісти
Індія: Підписано контракт на 26 літаків Rafale Marine у квітні 2025 року; очікується, що поставки почнуться приблизно в 2027 році.
Об'єднані Арабські Емірати: Велике замовлення на 80 літаків є основним фактором великого накопиченого замовлення.
Індонезія: Отримала свої перші 3 літаки в січні 2026 року з замовлення на 42 літаки.
Сербія: Замовила 12 літаків наприкінці 2024 року.
23.04.2026 01:00 Відповісти
Довга історія. Скоріше ми купимо дюжину катарських бортів.
23.04.2026 01:06 Відповісти
Обговорює... Опрацьовує... Можливого... Списаних!!!
23.04.2026 03:42 Відповісти
Жи не манж па сі жур )
23.04.2026 07:20 Відповісти
Тож, ішак вже планує чергові екскурсії аби пропіаритись, примазавшись до рішень урядів цих країн та видати це за персональні досягнення.
23.04.2026 07:22 Відповісти
Скільки років будуть обговорювати це постачання? 10? 20? Такі розмови вже були у 2023-2024. Віз і нині там.
23.04.2026 08:13 Відповісти
Нещодавно бачив проліт "Міражу", значить, таки,, постачання помалу йде
23.04.2026 17:23 Відповісти
Ось Париж фюреру свого часу здали без обговорюваня...особливого....Думаю,якщо б пішли рашисти до них одразу - досі би обговорювали ст.5...,а в Парижі б були зараз "братушки" та "надписи на русском языке"....
23.04.2026 09:03 Відповісти
 
 