Франція обговорює передачу Україні 43 винищувачів Mirage 2000

Франція опрацьовує можливість передачі Україні додаткових винищувачів у межах нової схеми обміну з Грецією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі French Aid to Europe з посиланням на пропозицію компанії Dassault.

Ініціативу планують представити під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Греції 24 квітня.

Обмін літаками: як може виглядати схема

Йдеться про потенційну передачу 43 літаків, серед яких 24 винищувачі Mirage 2000-5 та 19 списаних Mirage 2000 EGM/BGM разом із комплектами запасних частин.

У відповідь Франція пропонує Греції отримати аналогічну кількість сучасніших винищувачів Rafale за зниженою ціною. Остаточні умови угоди та її вартість сторони мають узгодити під час переговорів.

Очікується, що така схема дозволить посилити можливості української авіації, зокрема у сфері протиповітряної оборони та виконання ударних завдань.

Посилення авіації України

Пропозиція обговорюється на тлі вже здійснених поставок французьких літаків та підготовки українських пілотів. Франція продовжує брати участь у навчанні льотного складу та підтримці авіаційного компонента Сил оборони України.

Додаткові поставки можуть стати частиною ширших зусиль європейських партнерів щодо зміцнення обороноздатності України.

Раніше повідомлялося про інші постачання озброєння

Раніше стало відомо, що Греція розглядає можливість списання та продажу застарілих винищувачів у межах масштабної реформи збройних сил. Відповідні плани підтверджував міністр оборони країни.

Крім того, Бельгія має намір придбати для подальшої передачі Україні 15 зенітних самохідних установок Gepard у межах пакета військової допомоги.

Також німецька компанія Rheinmetall оголосила про початок постачання Україні новітніх бойових машин піхоти Lynx KF41.

