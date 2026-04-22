УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8266 відвідувачів онлайн
Новини Допомога від Бельгії
2 752 23

Бельгія передасть Україні 15 зенітних установок Gepard

Україна отримає від Бельгії партію зенітних самохідних установок для посилення протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання L'Echo.

Йдеться про постачання 15 зенітних самохідних установок Gepard, які мають бути викуплені у приватної компанії, відремонтовані та передані Збройним силам України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Умови постачання та фінансування

За даними видання, уряд Бельгія планує придбати техніку у компанії OIP, що є дочірньою структурою ізраїльської Elbit Systems. Ці установки раніше перебували на озброєнні бельгійської армії, однак були виведені зі служби у 2000-х роках.

Перед відправкою в Україну техніку мають відновити на бельгійських підприємствах. Вартість угоди поки що не розголошується.

Закупівля є частиною пакета військової допомоги Україні обсягом близько 1 млрд євро, який було затверджено на початку квітня.

"Машини будуть відремонтовані та підготовлені до передачі українській стороні", - пише L'Echo.

Характеристики та застосування Gepard

Зенітні установки Gepard оснащені двома 35-мм гарматами та радарними системами виявлення цілей. Незважаючи на те, що техніка була розроблена ще у 1970-х роках, вона залишається ефективною у сучасних бойових умовах.

Українські військові вже використовують подібні системи для боротьби з російськими дронами-камікадзе та крилатими ракетами на малих і середніх висотах.

Автор: 

Бельгія (509) ППО (4053) допомога (9085) САУ (263)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Це добре. Гепардів багато не буває. Вони довели свою ефективність.
показати весь коментар
22.04.2026 21:21 Відповісти
+5
ПІСЛЯ ЛІТАЧКІВ???
показати весь коментар
22.04.2026 21:53 Відповісти
+4
Щиро дякуємо Бельгійцям за дієву допомогу Українцям під час кривавої московської війни проти України!!
показати весь коментар
22.04.2026 21:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проверенная на войне техника. Заплатить придется частной фирме много, но шо поделать...
показати весь коментар
22.04.2026 21:21 Відповісти
Це буде чергова епопея схожа на ту що з F-16,які нам бельгійці обіцяли передати кілька років тому...
показати весь коментар
22.04.2026 21:23 Відповісти
F-15 тоже передадут, когда им 50 лет исполнится?
показати весь коментар
22.04.2026 21:23 Відповісти
шилок в соцлагере купите.....
показати весь коментар
22.04.2026 21:23 Відповісти
Для зенітних установок Gepard - головне наявність ***********.
Стріляє як з кулемету.
показати весь коментар
22.04.2026 21:24 Відповісти
нам не треба .. у нас фламінги є )
показати весь коментар
22.04.2026 21:27 Відповісти
Гепард - це те шо дохтур прописав
показати весь коментар
22.04.2026 21:30 Відповісти
Ось це справді класна річ. Щоб їх було багато, то шахедам можна було б нормально протистояти
показати весь коментар
22.04.2026 21:47 Відповісти
Купляйте китайські лазери по 13 тис. баксів щоб дрони збивати. Дерево ріжуть на відстані до 600 м. думаю що можна підсилити промінь на більшу відстань. Дрони при заході на ціль вище не літають.
думаю що можна зробити автоматичну наводку на ціль. У вас є специ для того.
https://www.youtube.com/results?search_query=lazer+coupe+branches
показати весь коментар
22.04.2026 21:49 Відповісти
А звідки "мала ППО" буде знати на яку саме ціль зайде сьогодні шахед чи зала чи кам і т д ? Їх так швидко не передислокуєш
показати весь коментар
23.04.2026 00:36 Відповісти
Справа в тому що вони коштують 13 тис .аксів. Їх можна замовити багато і навіть цивільним роздати для самозахисту. Навчмти їх користуватись і балконів можна буде зшибати "шахеди". Якщо велику серію куплять то дешевше вийде майже на половину. Порівняй з ціною цієї бельгійської зенітки, скільки їх можна купити за ціну одної... Або купіть ліцензію і самі виготовляйте.
показати весь коментар
23.04.2026 01:22 Відповісти
Ага, дерево они режут. Двадцать минут.
показати весь коментар
23.04.2026 00:56 Відповісти
Дрон не дерево, його не треба різати, а пропалити одну точку і бум.
Можеш запропонувати щось краще? Пропонуй і не пи-ди.
показати весь коментар
23.04.2026 01:15 Відповісти
Скільки часу знадобиться на те, щоб "пропалити одну точку", і хто буде в цей час тримати дрона нерухомо на одному місці?
показати весь коментар
23.04.2026 09:28 Відповісти
Хто хто, конь в пальто. То всьо рішаємо. Як треба буде то вирішать питаня.
По-перше, тримати треба не довго. По-друге, потужність дрона можна підняти, один поромінь і дрона нема. Всьо рішаємо коли треба. Думю що китайці вже давно вирішили питання бо дрон розроблявся якраз проти ракет і дронів, менш потужну версію продають для обрізання гілок. Декілька років тому вони лазером супутники сліпили, а до них чуток дальше як до дрона, особливо геостаціонарні зовсім "низенько" літають.
показати весь коментар
23.04.2026 13:09 Відповісти
Ну хіба що конь в пальто, інакше це не спрацює
показати весь коментар
23.04.2026 13:16 Відповісти
Спрацює, перевір. Один "постріл" і дрона нема, проб'є навскрізь..
показати весь коментар
23.04.2026 16:21 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
показати весь коментар
22.04.2026 22:05 Відповісти
С учётом ,когда отремонтируют, хоть к весне будущей первые 5 причалят?
показати весь коментар
22.04.2026 22:57 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
23.04.2026 08:34 Відповісти
 
 