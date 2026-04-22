Бельгія передасть Україні 15 зенітних установок Gepard
Україна отримає від Бельгії партію зенітних самохідних установок для посилення протиповітряної оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання L'Echo.
Йдеться про постачання 15 зенітних самохідних установок Gepard, які мають бути викуплені у приватної компанії, відремонтовані та передані Збройним силам України.
Умови постачання та фінансування
За даними видання, уряд Бельгія планує придбати техніку у компанії OIP, що є дочірньою структурою ізраїльської Elbit Systems. Ці установки раніше перебували на озброєнні бельгійської армії, однак були виведені зі служби у 2000-х роках.
Перед відправкою в Україну техніку мають відновити на бельгійських підприємствах. Вартість угоди поки що не розголошується.
Закупівля є частиною пакета військової допомоги Україні обсягом близько 1 млрд євро, який було затверджено на початку квітня.
"Машини будуть відремонтовані та підготовлені до передачі українській стороні", - пише L'Echo.
Характеристики та застосування Gepard
Зенітні установки Gepard оснащені двома 35-мм гарматами та радарними системами виявлення цілей. Незважаючи на те, що техніка була розроблена ще у 1970-х роках, вона залишається ефективною у сучасних бойових умовах.
Українські військові вже використовують подібні системи для боротьби з російськими дронами-камікадзе та крилатими ракетами на малих і середніх висотах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стріляє як з кулемету.
думаю що можна зробити автоматичну наводку на ціль. У вас є специ для того.
Можеш запропонувати щось краще? Пропонуй і не пи-ди.
По-перше, тримати треба не довго. По-друге, потужність дрона можна підняти, один поромінь і дрона нема. Всьо рішаємо коли треба. Думю що китайці вже давно вирішили питання бо дрон розроблявся якраз проти ракет і дронів, менш потужну версію продають для обрізання гілок. Декілька років тому вони лазером супутники сліпили, а до них чуток дальше як до дрона, особливо геостаціонарні зовсім "низенько" літають.