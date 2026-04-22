Бельгія передасть Україні 15 зенітних установок Gepard

Україна отримає від Бельгії партію зенітних самохідних установок для посилення протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання L'Echo.

Йдеться про постачання 15 зенітних самохідних установок Gepard, які мають бути викуплені у приватної компанії, відремонтовані та передані Збройним силам України.

Умови постачання та фінансування

За даними видання, уряд Бельгія планує придбати техніку у компанії OIP, що є дочірньою структурою ізраїльської Elbit Systems. Ці установки раніше перебували на озброєнні бельгійської армії, однак були виведені зі служби у 2000-х роках.

Перед відправкою в Україну техніку мають відновити на бельгійських підприємствах. Вартість угоди поки що не розголошується.

Закупівля є частиною пакета військової допомоги Україні обсягом близько 1 млрд євро, який було затверджено на початку квітня.

"Машини будуть відремонтовані та підготовлені до передачі українській стороні", - пише L'Echo.

Характеристики та застосування Gepard

Зенітні установки Gepard оснащені двома 35-мм гарматами та радарними системами виявлення цілей. Незважаючи на те, що техніка була розроблена ще у 1970-х роках, вона залишається ефективною у сучасних бойових умовах.

Українські військові вже використовують подібні системи для боротьби з російськими дронами-камікадзе та крилатими ракетами на малих і середніх висотах.

