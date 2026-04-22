Бельгия передаст Украине 15 зенитных установок Gepard
Украина получит от Бельгии партию зенитных самоходных установок для укрепления противовоздушной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания L'Echo.
Речь идет о поставке 15 зенитных самоходных установок Gepard, которые должны быть выкуплены у частной компании, отремонтированы и переданы Вооруженным силам Украины.
Условия поставки и финансирования
По данным издания, правительство Бельгии планирует приобрести технику у компании OIP, которая является дочерней структурой израильской Elbit Systems. Эти установки ранее находились на вооружении бельгийской армии, однако были выведены из эксплуатации в 2000-х годах.
Перед отправкой в Украину технику должны восстановить на бельгийских предприятиях. Стоимость сделки пока не разглашается.
Закупка является частью пакета военной помощи Украине объемом около 1 млрд евро, который был утвержден в начале апреля.
"Машины будут отремонтированы и подготовлены к передаче украинской стороне", — пишет L'Echo.
Характеристики и применение Gepard
Зенитные установки Gepard оснащены двумя 35-мм орудиями и радарными системами обнаружения целей. Несмотря на то, что техника была разработана еще в 1970-х годах, она остается эффективной в современных боевых условиях.
Украинские военные уже используют подобные системы для борьбы с российскими дронами-камикадзе и крылатыми ракетами на малых и средних высотах.
