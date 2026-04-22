Бельгия передаст Украине 15 зенитных установок Gepard

РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14847 посетителей онлайн
Новости Помощь от Бельгии
647 10

Бельгия передаст Украине 15 установок "Гепард"

Украина получит от Бельгии партию зенитных самоходных установок для укрепления противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания L'Echo.

Речь идет о поставке 15 зенитных самоходных установок Gepard, которые должны быть выкуплены у частной компании, отремонтированы и переданы Вооруженным силам Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Условия поставки и финансирования

По данным издания, правительство Бельгии планирует приобрести технику у компании OIP, которая является дочерней структурой израильской Elbit Systems. Эти установки ранее находились на вооружении бельгийской армии, однако были выведены из эксплуатации в 2000-х годах.

Перед отправкой в Украину технику должны восстановить на бельгийских предприятиях. Стоимость сделки пока не разглашается.

Закупка является частью пакета военной помощи Украине объемом около 1 млрд евро, который был утвержден в начале апреля.

"Машины будут отремонтированы и подготовлены к передаче украинской стороне", — пишет L'Echo.

Характеристики и применение Gepard

Зенитные установки Gepard оснащены двумя 35-мм орудиями и радарными системами обнаружения целей. Несмотря на то, что техника была разработана еще в 1970-х годах, она остается эффективной в современных боевых условиях.

Украинские военные уже используют подобные системы для борьбы с российскими дронами-камикадзе и крылатыми ракетами на малых и средних высотах.

Автор: 

Бельгия (483) ПВО (3607) помощь (8270) САУ (246)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Це добре. Гепардів багато не буває. Вони довели свою ефективність.
показать весь комментарий
22.04.2026 21:21 Ответить
+1
Це буде чергова епопея схожа на ту що з F-16,які нам бельгійці обіцяли передати кілька років тому...
показать весь комментарий
22.04.2026 21:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проверенная на войне техника. Заплатить придется частной фирме много, но шо поделать...
показать весь комментарий
22.04.2026 21:21 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2026 21:21 Ответить
Щиро дякуємо Бельгійцям за дієву допомогу Українцям під час кривавої московської війни проти України!!
показать весь комментарий
22.04.2026 21:22 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2026 21:23 Ответить
F-15 тоже передадут, когда им 50 лет исполнится?
показать весь комментарий
22.04.2026 21:23 Ответить
шилок в соцлагере купите.....
показать весь комментарий
22.04.2026 21:23 Ответить
Для зенітних установок Gepard - головне наявність ***********.
Стріляє як з кулемету.
показать весь комментарий
22.04.2026 21:24 Ответить
нам не треба .. у нас фламінги є )
показать весь комментарий
22.04.2026 21:27 Ответить
Гепард - це те шо дохтур прописав
показать весь комментарий
22.04.2026 21:30 Ответить
Ось це справді класна річ. Щоб їх було багато, то шахедам можна було б нормально протистояти
показать весь комментарий
22.04.2026 21:47 Ответить
 
 