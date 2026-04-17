В Европе ожидают завершения войны в Украине до 2030 года
В Европе рассчитывают, что война в Украине завершится до 2030 года, что даст время подготовиться к возможным угрозам со стороны РФ.
Об этом заявил начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина в интервью Le Soir, передает Цензор.НЕТ.
"2030 год будет тяжелым временем для Европы. К тому времени война в Украине, мы надеемся, закончится. Россия будет там со своей армией численностью от 650 000 до 700 000 опытных солдат", - сказал он.
По его словам, к этому времени Европа должна усилить свою обороноспособность и выйти на такой уровень военной готовности, чтобы послать четкий сигнал российскому диктатору.
"Поэтому в 2030 году мы должны иметь возможность сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы. У нас еще есть несколько лет впереди. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые выигрывают для нас это время. Вот почему мы так решительно их поддерживаем", - добавил он.
По словам Вансина, в настоящее время война в Украине фактически зашла в тупик, однако Россия сохраняет значительный военный потенциал - на фронте находится до 700 тысяч опытных военных.
"В России по-прежнему функционирует военная экономика, которая ежедневно производит военную технику, а российский нарратив остается воинственным и наступательным", - сказал начальник бельгийского Генштаба.
Он также напомнил о планах Путина увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек и об агрессивной риторике РФ относительно возвращения к границам 1997 года, что означает вытеснение НАТО из Центральной Европы.
"Как только этот конфликт в Украине закончится, нам нужно будет быть достаточно сильными в Европе, чтобы сдерживать россиян. И все это на фоне наших нынешних отношений с Соединенными Штатами", - резюмировал Вансина.
А що до того часу станеться з Україною - вони тактовно замовчують.