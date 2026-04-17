РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10456 посетителей онлайн
Новости Возможность третьей мировой войны
2 078 24

В Европе ожидают завершения войны в Украине до 2030 года

2030 год называют тяжелым временем для Европы

В Европе рассчитывают, что война в Украине завершится до 2030 года, что даст время подготовиться к возможным угрозам со стороны РФ.

Об этом заявил начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина в интервью Le Soir, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"2030 год будет тяжелым временем для Европы. К тому времени война в Украине, мы надеемся, закончится. Россия будет там со своей армией численностью от 650 000 до 700 000 опытных солдат", - сказал он.

По его словам, к этому времени Европа должна усилить свою обороноспособность и выйти на такой уровень военной готовности, чтобы послать четкий сигнал российскому диктатору.

"Поэтому в 2030 году мы должны иметь возможность сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы. У нас еще есть несколько лет впереди. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые выигрывают для нас это время. Вот почему мы так решительно их поддерживаем", - добавил он.

По словам Вансина, в настоящее время война в Украине фактически зашла в тупик, однако Россия сохраняет значительный военный потенциал - на фронте находится до 700 тысяч опытных военных.

России по-прежнему функционирует военная экономика, которая ежедневно производит военную технику, а российский нарратив остается воинственным и наступательным", - сказал начальник бельгийского Генштаба.

Он также напомнил о планах Путина увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек и об агрессивной риторике РФ относительно возвращения к границам 1997 года, что означает вытеснение НАТО из Центральной Европы.

"Как только этот конфликт в Украине закончится, нам нужно будет быть достаточно сильными в Европе, чтобы сдерживать россиян. И все это на фоне наших нынешних отношений с Соединенными Штатами", - резюмировал Вансина.

Автор: 

Бельгия (482) Европа (2350) НАТО (10545) путин владимир (32386) россия (97185) США (29194) война в Украине (8059)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Як казав перекладач Зеленського: "Це п#здець"...
показать весь комментарий
17.04.2026 15:43 Ответить
+10
А Європі зараз доєднатися щоб добити оту кацапську гідру раз і назавжди слабо? ! Очко жим-жим
показать весь комментарий
17.04.2026 15:42 Ответить
+10
І всі ці роки європейці і американці будуть відправляти в кацапстан запчастини для зброї і купувати у них нафту і газ?
показать весь комментарий
17.04.2026 15:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Європі зараз доєднатися щоб добити оту кацапську гідру раз і назавжди слабо? ! Очко жим-жим
показать весь комментарий
17.04.2026 15:42 Ответить
Як казав перекладач Зеленського: "Це п#здець"...
показать весь комментарий
17.04.2026 15:43 Ответить
якщо людською мовою - вони очікують, що Україна протримається до 2030-го, аби дати їм можливість хоча б з десяток танків ще підготовити. А потім впаде, і сосія буде стояти вже на кордонах ойропи?...
показать весь комментарий
17.04.2026 15:46 Ответить
*Это не наши*!
показать весь комментарий
17.04.2026 16:17 Ответить
Гаряча фаза війни України з пітьмою завершиться не раніше припинення каденції Тромба, що є натепер чи не єдиною надією рашистів отримати хоча б якусь видимість "победьі". Тобто до кінця 2028 року.
показать весь комментарий
17.04.2026 15:46 Ответить
І всі ці роки європейці і американці будуть відправляти в кацапстан запчастини для зброї і купувати у них нафту і газ?
показать весь комментарий
17.04.2026 15:48 Ответить
А куда денется Украина после 2030-го? Украинцы всегда будет авангардом борьбы против кацапов.
показать весь комментарий
17.04.2026 15:48 Ответить
У Європі хочуть чи розраховують, що війна завершиться в 2030? Чи це може статися 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 ...? Це планування на кавовій гущі, чи в chatGPT спитали? Може краще вже перестати полоскати мізки та надати, нарешті кредит на зброю, а потім і дати в достатній кількості зброю? Десь там покриваються корозією F-16, які вже давно обіцяли Україні - мабуть скоро розваляться, та й на цьому про них забудуть? А Мерц ще не надумав (як раніше було) дати нам Тауруси - чи обійдеться, Тауруси й самим німцям згодяться (скільки там є 10, 12, 13 чи може 15 штук завалялось)?
показать весь комментарий
17.04.2026 15:51 Ответить
Це Таурусы Шредингера.
показать весь комментарий
17.04.2026 15:53 Ответить
Просто ці Тауруси дуже далеко зберігаються, щоб ніхто не дістав - на зворотньому боці Місяця. Он американці недавно туди літали, щоб подивитись - а забрати з собою не змогли.
показать весь комментарий
17.04.2026 16:00 Ответить
Та європейці вже все зрозуміли на рахунок української стійкості й незламності, тому можуть спокійно планувати хоч і до 2100 року. Це може ще спочатку сумніви в них були, а тепер вже можна розслабитися.
показать весь комментарий
17.04.2026 15:52 Ответить
більше корупції - довше війна
показать весь комментарий
17.04.2026 15:54 Ответить
Що цікаво, ніде вони й не кажуть "ми розраховуємо, що до 2030 року РФ капітулює". Ні, просто що Україна ще скількись протримається. А далі "закінчення війни" - тобто буде те саме, що й так було б, тільки на кілька сотень тисяч людей більше закопають.
показать весь комментарий
17.04.2026 15:56 Ответить
Ну вони вже прямо кажуть що після 2030-го у путіна все ще буде армія, здатна створювати загрозу Європі. Тобто про жодну капітуляцію чи важку поразку росії не йдеться.

А що до того часу станеться з Україною - вони тактовно замовчують.
показать весь комментарий
17.04.2026 16:14 Ответить
Можна подумати це секрет, що там з ким буде. Всі й так мають свою голову й роблять висновки. А хто не хоче, то його справа)
показать весь комментарий
17.04.2026 16:20 Ответить
Черговий єврокуколд пи₴дить шо попало.
показать весь комментарий
17.04.2026 15:59 Ответить
А зайнятися остаточним розвалом московської імперії і тюрми народів Європа не пробувала, якась брєдятіна живе у їхніх мізках.
показать весь комментарий
17.04.2026 16:01 Ответить
Европе сказочно повезло. Теперь это миссия Украины.
показать весь комментарий
17.04.2026 16:05 Ответить
Норм такий розклад - жити за рахунок життів українців
показать весь комментарий
17.04.2026 16:03 Ответить
Вони розраховують, що не раніше 2030 року, а не до 2030 року.
показать весь комментарий
17.04.2026 16:06 Ответить
Ох, Європа, Європа... От шкода, що в житті не можна так, як в грі: "зберегтися" і пропустити расєю вперед -- до Європи. Аби та расєя взялася відвойовувати "свої" території там... Ну а потім звичайно ж завантажити збережений стан.
показать весь комментарий
17.04.2026 16:07 Ответить
По законах еволюції виживають ті, хто вміє пристосовуватися. Європа вміє, вона виживе.
показать весь комментарий
17.04.2026 16:12 Ответить
Дійсно, це так. Але так влаштований весь світ, хоч і виглядає цей закон виживання не благородно.
показать весь комментарий
17.04.2026 16:15 Ответить
У Європі воювати поки нікому, а НАТа виявилась гарною казкою - он Рютте поїхав до США побалакати "по душам" з рудим дегенератом та й кажуть зі страху упісявся. Кажуть виглядав дуже не дуже, хоч дядько взагалі наче не поганий. Отож питання тільки в тому, скільки знайдуть грошей на зброю та ********** та скільки буде триматись Україна.
показать весь комментарий
17.04.2026 16:12 Ответить
 
 