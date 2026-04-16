"Це п#здець": перекладач Зеленського забув вимкнути мікрофон після пресконференції у Нідерландах

Візит президента України Володимира Зеленського та української делегації до нідерландського міста Мідделбург 16 квітня, де була підписана стратегічна декларація про оборонну співпрацю між двома країнами, завершився медійним інцидентом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Лайка під час прямого ефіру

Після завершення офіційної частини події в ефір потрапив емоційний коментар перекладача.

Спеціаліст, який забезпечував синхронний переклад виступів лідерів держав, ймовірно, вважав, що трансляцію вже припинено, а його мікрофон вимкнено. Не стримуючи емоцій, він різко прокоментував складність процесу.

"Це п#здець! У мене такої пресконференції ще ніколи не було", - пролунало в ефірі після завершення офіційної частини.

Примітно, що на офіційних ресурсах інцидент намагалися оперативно залагодити.

Пізніше цей фрагмент був видалений з офіційного запису, опублікованого на YouTube-каналі Офісу Президента України.

Водночас момент уже встигли зафіксувати журналісти, і він з’явився у матеріалах окремих медіа, зокрема відео оприлюднив "Апостроф".

Нагадаємо, у межах угоди про партнерство з Україною Нідерланди проінвестують 482 мільйонів євро в український оборонно-промисловий комплекс.

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