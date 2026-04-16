Україна запропонувала Нідерландам drone deal, - Зеленський
Україна запропонувала Нідерландам формат спеціальної угоди про безпекове партнерство – drone deal. Сторони підписали документ щодо першого спільного виробництва на території Нідерландів.
Про це заявив президент президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, інформує Цензор.НЕТ.
Підписано документи про початок роботи
"Україна сьогодні запропонувала Нідерландам формат спеціальної угоди про безпекове партнерство і двосторонній формат, нашу дронову угоду – drone deal. Це стосується не тільки дронів як таких, але комплексного розвитку всіх спроможностей захисту неба: захист від ракет, дронів, розвиток радіоелектронної боротьби, наших спільних виробництв зброї. Ми дали завдання командам опрацювати деталі. Щойно ми (з прем'єр-міністром Нідерландів Єттеном, – ред.) підписали документи про початок цієї роботи – і по drone deal, і по першому спільному виробництву саме в Нідерландах", - сказав глава держави.
Візит Зеленського до Нідерландів
Раніше повідомлялося, що 16 квітня Зеленський здійснить візит до Нідерландів.
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