Зеленський передав прем’єру Нідерландів Єттену запит щодо радарів для військових

Президент України Володимир Зеленський передав прем’єр-міністру Нідерландів Робу Єттену запит від Збройних Сил України щодо радарів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив на спільній з прем’єром Єтеном пресконференції.

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Запит від військових

"Минулого тижня на фронті в Дружківці був цілком конкретний запит від наших військових щодо радарів. Я не буду йти зараз у деталі, але вони дуже нам потрібні. І це те, що допомагає в захисті, саме в захисті воїна. І це такий виклик, це болюче дуже питання", - зазначив Зеленський.

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Нідерланди виробляють такі радари

За його словами, саме Нідерланди є однією з країн, які виробляють найкращі такі радари.

"Сьогодні ми обговорили, зокрема, цей запит. Я передав Прем’єр-міністру запит від наших Збройних Сил", - додав президент.

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