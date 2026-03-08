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Новини Допомога Україні від Нідерландів
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Зеленський передав прем’єру Нідерландів Єттену запит щодо радарів для військових

Зеленський передав Єттену запит на радари

Президент України Володимир Зеленський передав прем’єр-міністру Нідерландів Робу Єттену запит від Збройних Сил України щодо радарів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив на спільній з прем’єром Єтеном пресконференції.

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Запит від військових

"Минулого тижня на фронті в Дружківці був цілком конкретний запит від наших військових щодо радарів. Я не буду йти зараз у деталі, але вони дуже нам потрібні. І це те, що допомагає в захисті, саме в захисті воїна. І це такий виклик, це болюче дуже питання", - зазначив Зеленський.

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Нідерланди виробляють такі радари

За його словами, саме Нідерланди є однією з країн, які виробляють найкращі такі радари.

"Сьогодні ми обговорили, зокрема, цей запит. Я передав Прем’єр-міністру запит від наших Збройних Сил", - додав президент.

Також читайте: Нідерланди обговорять з європейськими партнерами реалістичні терміни вступу україни до ЄС, - прем’єр Єттен

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) Нідерланди (1705) радар (63)
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Топ коментарі
+2
Пане премьер міністр краще передавайте всю оцю допомогу безпосередньо зсу (з рук в руки) в ці липкі зелені руки передавати , тільки гірше.
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08.03.2026 16:25 Відповісти
+1
забув, С*КА, як клістрони зняли і валялись невідомо де, пока не пропали
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08.03.2026 16:15 Відповісти
+1
Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен пообіцяв ЗСУ розглянути їх запит щодо радарів, а Зеленського послав нах.
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08.03.2026 16:20 Відповісти
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забув, С*КА, як клістрони зняли і валялись невідомо де, пока не пропали
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08.03.2026 16:15 Відповісти
Навіть, якби ті клістрони були на місці, то біди б було ще більше. Бо тільки б засвітилась РЛС, як миттю б туди прилетіло.
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08.03.2026 17:26 Відповісти
Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен пообіцяв ЗСУ розглянути їх запит щодо радарів, а Зеленського послав нах.
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08.03.2026 16:20 Відповісти
яка ще там Дружківка?

Зе, тепер треба казати про "цілком конкретний запит від наших військових в" Караджі чи Гармдаре, або одразу в Дубаях

а далі з текстом аж до "І це такий виклик, це болюче дуже питання"
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08.03.2026 16:24 Відповісти
Пане премьер міністр краще передавайте всю оцю допомогу безпосередньо зсу (з рук в руки) в ці липкі зелені руки передавати , тільки гірше.
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08.03.2026 16:25 Відповісти
альтернатива є? наведіть приклад?
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08.03.2026 16:44 Відповісти
Напряму волонтерам (придулі і ко) а ті які безпосередньо передають солдатам на передовій
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08.03.2026 17:03 Відповісти
Передаст.Сам ,что сделал? Только мародерить умеет.
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08.03.2026 17:15 Відповісти
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08.03.2026 17:24 Відповісти
Цікаво де поділись наші підприємства по виготовленню радарів?
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08.03.2026 17:50 Відповісти
масштабируются
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08.03.2026 18:22 Відповісти
през нищєброд!
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08.03.2026 19:03 Відповісти
 
 