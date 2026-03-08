Зеленський передав прем’єру Нідерландів Єттену запит щодо радарів для військових
Президент України Володимир Зеленський передав прем’єр-міністру Нідерландів Робу Єттену запит від Збройних Сил України щодо радарів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив на спільній з прем’єром Єтеном пресконференції.
Запит від військових
"Минулого тижня на фронті в Дружківці був цілком конкретний запит від наших військових щодо радарів. Я не буду йти зараз у деталі, але вони дуже нам потрібні. І це те, що допомагає в захисті, саме в захисті воїна. І це такий виклик, це болюче дуже питання", - зазначив Зеленський.
Нідерланди виробляють такі радари
За його словами, саме Нідерланди є однією з країн, які виробляють найкращі такі радари.
"Сьогодні ми обговорили, зокрема, цей запит. Я передав Прем’єр-міністру запит від наших Збройних Сил", - додав президент.
Топ коментарі
+2 VasyaPetrenko2007 Petya
показати весь коментар08.03.2026 16:25 Відповісти Посилання
+1 Milana Kotova
показати весь коментар08.03.2026 16:15 Відповісти Посилання
+1 Тиха Вода #607592
показати весь коментар08.03.2026 16:20 Відповісти Посилання
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Зе, тепер треба казати про "цілком конкретний запит від наших військових в" Караджі чи Гармдаре, або одразу в Дубаях
а далі з текстом аж до "І це такий виклик, це болюче дуже питання"