Зеленский передал премьеру Нидерландов Йеттену запрос о радарах для военных
Президент Украины Владимир Зеленский передал премьер-министру Нидерландов Робу Йеттену запрос от Вооруженных Сил Украины относительно радаров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил на совместной с премьером Йеттеном пресс-конференции.
Запрос от военных
"На прошлой неделе на фронте в Дружковке был вполне конкретный запрос от наших военных относительно радаров. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но они нам очень нужны. И это то, что помогает в защите, именно в защите воина. И это такой вызов, это очень болезненный вопрос", - отметил Зеленский.
Нидерланды производят такие радары
По его словам, именно Нидерланды являются одной из стран, которые производят лучшие такие радары.
"Сегодня мы обсудили, в частности, этот запрос. Я передал премьер-министру запрос от наших Вооруженных Сил", - добавил президент.
Зе, тепер треба казати про "цілком конкретний запит від наших військових в" Караджі чи Гармдаре, або одразу в Дубаях
а далі з текстом аж до "І це такий виклик, це болюче дуже питання"