Зеленский передал премьеру Нидерландов Йеттену запрос о радарах для военных

Зеленский передал Йеттену запрос на радары

Президент Украины Владимир Зеленский передал премьер-министру Нидерландов Робу Йеттену запрос от Вооруженных Сил Украины относительно радаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил на совместной с премьером Йеттеном пресс-конференции.

Запрос от военных

"На прошлой неделе на фронте в Дружковке был вполне конкретный запрос от наших военных относительно радаров. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но они нам очень нужны. И это то, что помогает в защите, именно в защите воина. И это такой вызов, это очень болезненный вопрос", - отметил Зеленский.

Нидерланды производят такие радары

По его словам, именно Нидерланды являются одной из стран, которые производят лучшие такие радары.

"Сегодня мы обсудили, в частности, этот запрос. Я передал премьер-министру запрос от наших Вооруженных Сил", - добавил президент.

Топ комментарии
+2
Пане премьер міністр краще передавайте всю оцю допомогу безпосередньо зсу (з рук в руки) в ці липкі зелені руки передавати , тільки гірше.
08.03.2026 16:25 Ответить
+1
забув, С*КА, як клістрони зняли і валялись невідомо де, пока не пропали
08.03.2026 16:15 Ответить
+1
Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен пообіцяв ЗСУ розглянути їх запит щодо радарів, а Зеленського послав нах.
08.03.2026 16:20 Ответить
забув, С*КА, як клістрони зняли і валялись невідомо де, пока не пропали
08.03.2026 16:15 Ответить
Навіть, якби ті клістрони були на місці, то біди б було ще більше. Бо тільки б засвітилась РЛС, як миттю б туди прилетіло.
08.03.2026 17:26 Ответить
Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен пообіцяв ЗСУ розглянути їх запит щодо радарів, а Зеленського послав нах.
08.03.2026 16:20 Ответить
яка ще там Дружківка?

Зе, тепер треба казати про "цілком конкретний запит від наших військових в" Караджі чи Гармдаре, або одразу в Дубаях

а далі з текстом аж до "І це такий виклик, це болюче дуже питання"
08.03.2026 16:24 Ответить
Пане премьер міністр краще передавайте всю оцю допомогу безпосередньо зсу (з рук в руки) в ці липкі зелені руки передавати , тільки гірше.
08.03.2026 16:25 Ответить
альтернатива є? наведіть приклад?
08.03.2026 16:44 Ответить
Напряму волонтерам (придулі і ко) а ті які безпосередньо передають солдатам на передовій
08.03.2026 17:03 Ответить
Передаст.Сам ,что сделал? Только мародерить умеет.
08.03.2026 17:15 Ответить
08.03.2026 17:24 Ответить
 
 