Зеленский передал премьеру Нидерландов Йеттену запрос о радарах для военных

Президент Украины Владимир Зеленский передал премьер-министру Нидерландов Робу Йеттену запрос от Вооруженных Сил Украины относительно радаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил на совместной с премьером Йеттеном пресс-конференции.

Запрос от военных

"На прошлой неделе на фронте в Дружковке был вполне конкретный запрос от наших военных относительно радаров. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но они нам очень нужны. И это то, что помогает в защите, именно в защите воина. И это такой вызов, это очень болезненный вопрос", - отметил Зеленский.

Нидерланды производят такие радары

По его словам, именно Нидерланды являются одной из стран, которые производят лучшие такие радары.

"Сегодня мы обсудили, в частности, этот запрос. Я передал премьер-министру запрос от наших Вооруженных Сил", - добавил президент.

