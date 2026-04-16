Украина предложила Нидерландам drone deal, - Зеленский
Украина предложила Нидерландам формат специального соглашения о партнерстве в сфере безопасности — drone deal. Стороны подписали документ о первом совместном производстве на территории Нидерландов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, сообщает Цензор.НЕТ.
Подписаны документы о начале работы
"Украина сегодня предложила Нидерландам формат специального соглашения о партнерстве в сфере безопасности и двусторонний формат, наше соглашение о дронах – drone deal. Это касается не только дронов как таковых, но и комплексного развития всех возможностей защиты неба: защиты от ракет, дронов, развития радиоэлектронной борьбы, наших совместных производств оружия. Мы поручили командам проработать детали. Только что мы (с премьер-министром Нидерландов Йеттеном, – ред.) подписали документы о начале этой работы – и по drone deal, и по первому совместному производству именно в Нидерландах", – сказал глава государства.
Визит Зеленского в Нидерланды
Ранее сообщалось, что 16 апреля Зеленский совершит визит в Нидерланды.
