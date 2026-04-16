РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9102 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Нидерландов Сотрудничество с Нидерландами
430 4

Украина предложила Нидерландам drone deal, - Зеленский

Украина предложила Нидерландам формат специального соглашения о партнерстве в сфере безопасности — drone deal. Стороны подписали документ о первом совместном производстве на территории Нидерландов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подписаны документы о начале работы 

"Украина сегодня предложила Нидерландам формат специального соглашения о партнерстве в сфере безопасности и двусторонний формат, наше соглашение о дронах – drone deal. Это касается не только дронов как таковых, но и комплексного развития всех возможностей защиты неба: защиты от ракет, дронов, развития радиоэлектронной борьбы, наших совместных производств оружия. Мы поручили командам проработать детали. Только что мы (с премьер-министром Нидерландов Йеттеном, – ред.) подписали документы о начале этой работы – и по drone deal, и по первому совместному производству именно в Нидерландах", – сказал глава государства.

Читайте также: Зеленский передал премьеру Нидерландов Йеттену запрос о радарах для военных

Визит Зеленского в Нидерланды

Ранее сообщалось, что 16 апреля Зеленский совершит визит в Нидерланды.

Читайте также: Нидерланды инвестируют 248 млн евро в дроны для Украины, - Минобороны страны

Автор: 

Зеленский Владимир (23959) Нидерланды (1680) соглашение (1338) дроны (6805)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
стервенко просто в шоці! за арахамію мовчу...
показать весь комментарий
16.04.2026 18:39 Ответить
ібанько
показать весь комментарий
16.04.2026 18:40 Ответить
Сабіраєм на дрони, друзья, а я їх туди-сюди продам, а чо такова. Бусік золота сам себе не заробить, а повертати треба серьєзним людям.
показать весь комментарий
16.04.2026 18:41 Ответить
Якийсь ЦАР дуже радісний на фоні того, що останньої ночі мацковити робили з містами України .
Досвідчені люди, що раніше відвідували Голандію, кажуть , що там якісь чудодійні гриби продають, після вживання яких людині стає дуже добре та радісно.
Можу емй ЦАР покуштувати тих грибочків ... щоб не образити господарів?
показать весь комментарий
16.04.2026 18:54 Ответить
 
 