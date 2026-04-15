Нидерланды инвестируют 248 млн евро в дроны для Украины, — Минобороны страны

Индустрия дронов

Нидерланды выделяют 248 миллионов евро на закупку дронов для Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, дроны производятся в Нидерландах и Украине.

Роль дронов

"Дроны играют решающую роль на современном поле боя. Украинцы используют их с невероятным мастерством, чтобы отражать непрерывные российские атаки. И у них это очень хорошо получается. Благодаря плодотворному сотрудничеству с Украиной мы непосредственно учимся на этом. Это также открывает возможности для нашего бизнес-сообщества. Таким образом, тесное сотрудничество с Украиной создает ситуацию, выгодную для обеих стран", – отметила министр.

"Линия дронов"

В Минобороны Нидерландов добавили, что дроны являются ключевым приоритетом в военной поддержке Украины со стороны Нидерландов. Нидерланды, среди прочего, внесли вклад в так называемую инициативу "Линия дронов". Как следствие, украинские солдаты на передовой получили в свое распоряжение сотни тысяч дронов.

Поддержка Украины

По словам Йешилгёз-Зегериус, логично, что сейчас большое внимание уделяется ситуации на Ближнем Востоке.

"Однако мы не должны забывать, что война в Украине оказывает еще большее влияние на безопасность в Европе, а значит, и на Нидерланды. Поэтому важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину", — отметила она.

