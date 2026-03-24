РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6471 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
200 5

Европа не может допустить, чтобы новые конфликты отвлекли внимание от Украины, — премьер Нидерландов Йеттен

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что война России против Украины не должна терять статус ключевого приоритета для Европы.

Об этом он сказал во время дебатов в парламенте Нидерландов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Риск усталости от войны в Украине

По его словам, эту войну нельзя игнорировать, даже несмотря на появление других глобальных вызовов. Он отметил, что недавно посетил Киев вместе с послом Украины в Нидерландах и во время встреч с украинским руководством лично увидел последствия российской агрессии для общества.

Политик напомнил, что этой зимой Украина подвергалась постоянным атакам РФ, в частности на энергетическую инфраструктуру, "что сделало и без того сложную зиму еще тяжелее".

"Существует риск, что из-за других событий наступит так называемая усталость от этой затянувшейся войны, что новые конфликты отвлекут наше внимание. Но этого нельзя допустить. Я рад, что сегодня в парламенте это понимание является общим. Наша обязанность — не поддаваться усталости, не терять бдительность и сделать все возможное, чтобы Нидерланды и Европа помогли Украине выстоять", — отметил Йеттен.

Глава правительства Нидерландов подчеркнул, что среди жертв войны — не только военные, но и мирные жители, включая детей и семьи.

Поддержка Украины

  • В качестве основных направлений поддержки Украины Йеттен определил продолжение военной и финансовой помощи, а также усиление давления на Россию для достижения справедливого мира.

Автор: 

Европа (2324) Нидерланды (1673) Ближний Восток (154) война в Украине (7905)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В цьому немає жодних сумнівів)
показать весь комментарий
24.03.2026 22:56 Ответить
Логічно, війна в Україні це європейська війна

.
показать весь комментарий
24.03.2026 22:57 Ответить
А на рудого дегенерата не звертайте уваги - в нього давно вже мир вздовж та поперек і нобель в очку відблискує, як місяць.
показать весь комментарий
24.03.2026 23:02 Ответить
щойно на каналі Є.Кісєльова слухав іраніста Сулейманова, який повернувся з Ірану.

Іранці проти аятол, але американо-єврейські бомбардування наносять шкоду цивільному населенню і сприймаються як агресія.

рудий повний довбень !
не може іранцям пояснити мету бомбардувань.

.
показать весь комментарий
24.03.2026 23:16 Ответить
Чем чаще это повторяют, тем больше верится в обратное.
показать весь комментарий
24.03.2026 23:28 Ответить
 
 