Европа не может допустить, чтобы новые конфликты отвлекли внимание от Украины, — премьер Нидерландов Йеттен

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что война России против Украины не должна терять статус ключевого приоритета для Европы.

Об этом он сказал во время дебатов в парламенте Нидерландов, сообщает Цензор.НЕТ.

Риск усталости от войны в Украине

По его словам, эту войну нельзя игнорировать, даже несмотря на появление других глобальных вызовов. Он отметил, что недавно посетил Киев вместе с послом Украины в Нидерландах и во время встреч с украинским руководством лично увидел последствия российской агрессии для общества.

Политик напомнил, что этой зимой Украина подвергалась постоянным атакам РФ, в частности на энергетическую инфраструктуру, "что сделало и без того сложную зиму еще тяжелее".

"Существует риск, что из-за других событий наступит так называемая усталость от этой затянувшейся войны, что новые конфликты отвлекут наше внимание. Но этого нельзя допустить. Я рад, что сегодня в парламенте это понимание является общим. Наша обязанность — не поддаваться усталости, не терять бдительность и сделать все возможное, чтобы Нидерланды и Европа помогли Украине выстоять", — отметил Йеттен.

Глава правительства Нидерландов подчеркнул, что среди жертв войны — не только военные, но и мирные жители, включая детей и семьи.

Поддержка Украины

В качестве основных направлений поддержки Украины Йеттен определил продолжение военной и финансовой помощи, а также усиление давления на Россию для достижения справедливого мира.

