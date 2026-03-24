Європа не може допустити, щоб нові конфлікти відвернули увагу від України, - прем’єр Нідерландів Єттен
Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що війна Росії проти України не повинна втрачати статус ключового пріоритету для Європи.
Про це він сказав під час дебатів у парламенті Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.
Ризик втоми від війни в Україні
За його словами, цю війну не можна ігнорувати, навіть попри появу інших глобальних викликів. Він зазначив, що нещодавно відвідав Київ разом із послом України в Нідерландах і під час зустрічей з українським керівництвом особисто побачив наслідки російської агресії для суспільства.
Політик нагадав, що цієї зими Україна перебувала під постійними атаками РФ, зокрема на енергетичну інфраструктуру, "що зробило і без того складну зиму ще важчою".
"Існує ризик, що через інші події настане так звана втома від цієї затяжної війни, що нові конфлікти відвернуть нашу увагу. Але цього не можна допустити. Я радий, що сьогодні в парламенті це розуміння є спільним. Наш обов’язок не піддаватися втомі, не втрачати увагу і зробити все можливе, щоб Нідерланди та Європа допомогли Україні вистояти", - зауважив Єттен.
Глава уряду Нідерландів наголосив, що серед жертв війни — не лише військові, а й мирні жителі, включно з дітьми та сім’ями.
Підтримка України
- Як основні напрямки підтримки України Єттен визначив продовження військової та фінансової допомоги, а також посилення тиску на Росію для досягнення справедливого миру.
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