Європа не може допустити, щоб нові конфлікти відвернули увагу від України, - прем’єр Нідерландів Єттен

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що війна Росії проти України не повинна втрачати статус ключового пріоритету для Європи.

Про це він сказав під час дебатів у парламенті Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

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Ризик втоми від війни в Україні

За його словами, цю війну не можна ігнорувати, навіть попри появу інших глобальних викликів. Він зазначив, що нещодавно відвідав Київ разом із послом України в Нідерландах і під час зустрічей з українським керівництвом особисто побачив наслідки російської агресії для суспільства.

Політик нагадав, що цієї зими Україна перебувала під постійними атаками РФ, зокрема на енергетичну інфраструктуру, "що зробило і без того складну зиму ще важчою".

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"Існує ризик, що через інші події настане так звана втома від цієї затяжної війни, що нові конфлікти відвернуть нашу увагу. Але цього не можна допустити. Я радий, що сьогодні в парламенті це розуміння є спільним. Наш обов’язок не піддаватися втомі, не втрачати увагу і зробити все можливе, щоб Нідерланди та Європа допомогли Україні вистояти", - зауважив Єттен.

Глава уряду Нідерландів наголосив, що серед жертв війни — не лише військові, а й мирні жителі, включно з дітьми та сім’ями.

Підтримка України

Як основні напрямки підтримки України Єттен визначив продовження військової та фінансової допомоги, а також посилення тиску на Росію для досягнення справедливого миру.

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