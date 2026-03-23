Нидерланды первыми в НАТО будут интегрировать беспилотники в подразделения армии

В Нидерландах готовятся приступить к созданию подразделений операторов БПЛА, которые будут интегрированы в структуру вооруженных сил

Так, в апреле армия начнет набор 1000–1200 человек, заинтересованных в работе с БПЛА и технологиями противодействия беспилотникам. В дальнейшем их интегрируют в различные подразделения вооруженных сил.

Главнокомандующий Онно Эйхельсхейм сказал, что Нидерланды станут первым государством НАТО, которое внедрило такой комплексный подход к интеграции подразделений беспилотников и борьбы с ними

Он заявил, что этот шаг отражает уроки, извлеченные из недавних конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, где беспилотники играют решающую роль.

Также он подчеркнул важность тесного сотрудничества с производителями в сфере беспилотных технологий.

