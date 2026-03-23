367 4

Нидерланды первыми в НАТО будут интегрировать беспилотники в подразделения армии

В Нидерландах готовятся приступить к созданию подразделений операторов БПЛА, которые будут интегрированы в структуру вооруженных сил

Об этом пишет NL Times, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, в апреле армия начнет набор 1000–1200 человек, заинтересованных в работе с БПЛА и технологиями противодействия беспилотникам. В дальнейшем их интегрируют в различные подразделения вооруженных сил.

Главнокомандующий Онно Эйхельсхейм сказал, что Нидерланды станут первым государством НАТО, которое внедрило такой комплексный подход к интеграции подразделений беспилотников и борьбы с ними

Он заявил, что этот шаг отражает уроки, извлеченные из недавних конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, где беспилотники играют решающую роль.

Также он подчеркнул важность тесного сотрудничества с производителями в сфере беспилотных технологий. 

Імаму Шамілю приписують вислів: "Маленький народ повинен мать ВЕЛИКИЙ КИНДЖАЛ...". Недорогі БПЛА, у військах Нідерландів, при вмілому застосуванні, стануть саме цим "великим кинджалом"...
23.03.2026 09:28 Ответить
тобто, європейські пєдо куколди чотири роки спостерігають за страшною війною в європі.
і тільки зараз маленькі нідерланди нарешті впроваджують підрозділ безпілотних систем?
а, що ж нащадки величного райха? в носі колупаються жуючи донер?
23.03.2026 09:37 Ответить
Авжеж, "конфлікт" в Україні.
23.03.2026 09:44 Ответить
цей крок відображає уроки, отримані з нещодавніх конфліктів в Україні
=======================
А нахіба у Нідерландах розмовляють на мові Езопа????
23.03.2026 10:03 Ответить
 
 