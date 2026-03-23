Нідерланди першими в НАТО інтегруватимуть безпілотники у підрозділи армії
Індустрія дронів
У Нідерландах готуються розпочати створення підрозділів операторів БпЛА, які інтегрують в структуру збройних сил
Про це пише NL Times, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, у квітні армія розпочне рекрутинг 1000-1200 осіб, зацікавлених працювати із БпЛА та технологіями протидії безпілотникам. Надалі їх інтегрують у різні підрозділи збройних сил.
Головнокомандувач Онно Ейхельсхейм сказав, що Нідерланди стануть першою державою НАТО, яка запровадила такий комплексний підхід до інтеграції підрозділів безпілотників та боротьби з ними
Він заявив, що цей крок відображає уроки, отримані з нещодавніх конфліктів в Україні та на Близькому Сході, де безпілотники відіграють вирішальну роль.
Також він наголосив на важливості тісної співпраці із виробниками в сфері безпілотних технології.
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