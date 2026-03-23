Нідерланди першими в НАТО інтегруватимуть безпілотники у підрозділи армії

Індустрія дронів

У Нідерландах готуються розпочати створення підрозділів операторів БпЛА, які інтегрують в структуру збройних сил

Про це пише NL Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, у квітні армія розпочне рекрутинг 1000-1200 осіб, зацікавлених працювати із БпЛА та технологіями протидії безпілотникам. Надалі їх інтегрують у різні підрозділи збройних сил.

Читайте також: Українська компанія Buntar Aerospace залучила понад $10 мільйонів для масштабування безпілотних ISR-систем

Головнокомандувач Онно Ейхельсхейм сказав, що Нідерланди стануть першою державою НАТО, яка запровадила такий комплексний підхід до інтеграції підрозділів безпілотників та боротьби з ними

Він заявив, що цей крок відображає уроки, отримані з нещодавніх конфліктів в Україні та на Близькому Сході, де безпілотники відіграють вирішальну роль.

Також він наголосив на важливості тісної співпраці із виробниками в сфері безпілотних технології.

Читайте: Зеленський назвав країни, з якими Україна запускає спільне виробництво дронів