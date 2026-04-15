Нідерланди інвестують 248 млн євро у дрони для України, - міноборони країни
Індустрія дронів
Нідерланди виділяють 248 мільйонів євро на придбання дронів для Збройних сил України.
Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус під час засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Нідерландів.
Як зазначається, дрони виробляються в Нідерландах та Україні.
Роль дронів
"Дрони відіграють вирішальну роль на сучасному полі бою. Українці використовують їх з неймовірною майстерністю, щоб відбивати безперервні російські атаки. І їм це дуже добре вдається. Завдяки плідній співпраці з Україною ми безпосередньо вчимося на цьому. Це також відкриває можливості для нашого бізнес-середовища. Таким чином, тісна співпраця з Україною створює ситуацію, вигідну для обох країн", – зазначила міністерка.
"Лінія дронів"
У Міноборони Нідерландів додали, що дрони є ключовим пріоритетом у військовій підтримці України з боку Нідерландів. Нідерланди, серед іншого, зробили внесок у так звану ініціативу "Лінія дронів" . У результаті українські солдати на передовій отримали у своє розпорядження сотні тисяч дронів.
Підтримка України
За словами Єшилгьоз-Зегеріус, логічно, що зараз велика увага приділяється ситуації на Близькому Сході.
"Однак ми не повинні забувати, що війна в Україні має ще більший вплив на безпеку в Європі, а отже, і на Нідерланди. Тому важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну", - зауважила вона.
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