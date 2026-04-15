Зеленский в четверг посетит Нидерланды, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Нидерланды для участия в церемонии вручения международной премии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NOS.
Визит запланирован в город Мидделбург, где глава государства получит международную премию "Четыре свободы" от имени украинского народа. Из соображений безопасности до последнего момента не было подтверждено, состоится ли поездка лично.
На церемонии ожидается присутствие короля Виллема-Александра, принцессы Беатрикс и премьер-министра Роба Йеттена.
После вручения награды запланированы переговоры между Зеленским и Йеттеном о развитии сотрудничества, в частности в сфере производства беспилотников.
Отдельно предусмотрена встреча с монархом, во время которой будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины.
Значение награды и политический контекст
Международная премия "Четыре свободы" имеет символическое значение не только для Украины, но и для международного сообщества. Ее присуждение украинскому народу рассматривается как сигнал поддержки демократических ценностей.
Глава фонда, организующего церемонию, Хьюго де Йонге подчеркнул, что награда является также важным посланием Соединенным Штатам. По его словам, речь идет о необходимости возвращения к принципам, которые в свое время сформулировал Франклин Делано Рузвельт.
Также Хуго де Йонге добавляет:
"Именно такое значение можно и следует видеть в этом".
Премия основана на четырех фундаментальных свободах: свободе слова, свободе вероисповедания, свободе от нужды и свободе от страха.
История премии и предыдущие лауреаты
Премия "Четыре свободы" вручается с 1982 года и ежегодно проходит поочередно в Мидделбурге и Нью-Йорке. Выбор Мидделбурга связан с происхождением семьи Рузвельтов, предки которой, вероятно, жили на острове Толен.
Награды присуждаются за значительный вклад в развитие свободы в мире. Среди предыдущих лауреатов — Нельсон Мандела, Далай-лама, Ангела Меркель, а также Международный комитет Красного Креста.
Визит в Нидерланды проходит на фоне активной международной дипломатической деятельности президента. Ранее он посетил Италию, Берлин и Норвегию, где обсуждал вопросы оборонного сотрудничества и совместного производства вооружений.
ты что не видел видео с закарпатья?
Ну і як можна припиняти таку гарну війну, яка дає Найвеличнішому Діячу ********** таке цікаве та розкішне життя ? Та ЦАРЮ ні в якому разі не треба якогось перемир'я чи "заключить сделку" , як рік тому вимагав Рудий Донні!
Але мені таке цікаве - коли ж у ЦАРЯ нарешті відбудеться його офіційний візит до України ?!
ведь в постоянном стрессе живет