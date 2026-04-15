592 16

Зеленский в четверг посетит Нидерланды, - СМИ

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды

Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Нидерланды для участия в церемонии вручения международной премии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NOS.

Визит запланирован в город Мидделбург, где глава государства получит международную премию "Четыре свободы" от имени украинского народа. Из соображений безопасности до последнего момента не было подтверждено, состоится ли поездка лично.

На церемонии ожидается присутствие короля Виллема-Александра, принцессы Беатрикс и премьер-министра Роба Йеттена.

После вручения награды запланированы переговоры между Зеленским и Йеттеном о развитии сотрудничества, в частности в сфере производства беспилотников.

Отдельно предусмотрена встреча с монархом, во время которой будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины.

Значение награды и политический контекст

Международная премия "Четыре свободы" имеет символическое значение не только для Украины, но и для международного сообщества. Ее присуждение украинскому народу рассматривается как сигнал поддержки демократических ценностей.

Глава фонда, организующего церемонию, Хьюго де Йонге подчеркнул, что награда является также важным посланием Соединенным Штатам. По его словам, речь идет о необходимости возвращения к принципам, которые в свое время сформулировал Франклин Делано Рузвельт.

Также Хуго де Йонге добавляет:

"Именно такое значение можно и следует видеть в этом".

Премия основана на четырех фундаментальных свободах: свободе слова, свободе вероисповедания, свободе от нужды и свободе от страха.

История премии и предыдущие лауреаты

Премия "Четыре свободы" вручается с 1982 года и ежегодно проходит поочередно в Мидделбурге и Нью-Йорке. Выбор Мидделбурга связан с происхождением семьи Рузвельтов, предки которой, вероятно, жили на острове Толен.

Награды присуждаются за значительный вклад в развитие свободы в мире. Среди предыдущих лауреатов — Нельсон Мандела, Далай-лама, Ангела Меркель, а также Международный комитет Красного Креста.

Визит в Нидерланды проходит на фоне активной международной дипломатической деятельности президента. Ранее он посетил Италию, Берлин и Норвегию, где обсуждал вопросы оборонного сотрудничества и совместного производства вооружений.

Топ комментарии
Коли він здійснить робочий візит до України?
15.04.2026 22:07 Ответить
На нари "путєшественіка"!
15.04.2026 22:03 Ответить
После обстрелов
15.04.2026 22:34 Ответить
але після дощику, бо на п'ятницю, до обіду, він намітив собі розігнати хмари. може десь над британією.
15.04.2026 22:01 Ответить
Вот представьте себе-закончится война, зеленскому на выборах под сраку, он хватает манатки и на землю обетованную, ессесна.. скажите-она ему надо, эт эта закончившаяся война??
15.04.2026 22:46 Ответить
15.04.2026 22:03 Ответить
А закон на захист циган прийняв? Вони також тирять, як і цукермани і мідічі! Чого їх кинув і катаєшся? Бо не циган?
15.04.2026 22:07 Ответить
цей твій пост уже тягне приблизно на 4 роки - ти що, новин не читаєш?
15.04.2026 22:14 Ответить
так цыганы защищены ого-го.
ты что не видел видео с закарпатья?
15.04.2026 23:03 Ответить
15.04.2026 22:07 Ответить
15.04.2026 22:34 Ответить
Визит в Украину? Ну вы и нашли дурака..
15.04.2026 22:47 Ответить
Він шо дома курнути не міг?
15.04.2026 22:34 Ответить
не та трава
15.04.2026 22:54 Ответить
там молока наварили пiд пряники.
15.04.2026 23:00 Ответить
... Де глава держави отримає міжнародну премію "Чотири свободи" від імені українського народу...

15.04.2026 22:58 Ответить
Непогане життя у ЦАРЯ та його свити ... за останні дні - Германія, Норвегія, Італія, Нідерланди ... гарні готелі, смачна їжа, чудовий шопінг , цікаві зустрічі з поважними панами та паніхами !

Ну і як можна припиняти таку гарну війну, яка дає Найвеличнішому Діячу ********** таке цікаве та розкішне життя ? Та ЦАРЮ ні в якому разі не треба якогось перемир'я чи "заключить сделку" , як рік тому вимагав Рудий Донні!

Але мені таке цікаве - коли ж у ЦАРЯ нарешті відбудеться його офіційний візит до України ?!
15.04.2026 23:03 Ответить
пусть немного отдохнет.
ведь в постоянном стрессе живет
15.04.2026 23:12 Ответить
Звісно у ЦАРЯ постійний стрес ... не дай БОЖЕ війна скінчиться !
15.04.2026 23:22 Ответить
 
 