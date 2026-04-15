Нардеп ЕС Арьев: Зеленский должен вернуть Миндича, а не говорить о возвращении украинских мужчин из-за границы

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев считает политическим заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении мужчин призывного возраста из Германии в Украину.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Это заявление было сделано из-за того, что немецкое руководство в свое время было недовольно решением Зеленского открыть границы для мужчин 18–22 лет. Я неоднократно был на встречах в Бундестаге, где это прямо звучало. Они восприняли это как популизм и не очень правильную историю. Думаю, сейчас Зеленский пытался как-то это сгладить. Но я уверен, что он ничего не будет делать для того, чтобы вернуть этих мужчин", — отметил депутат.

По словам Арьева, Зеленский может показать пример и вернуть в Украину Тимура Миндича.

"Если он не может уговорить своего друга вернуться и служить, то о чем мы вообще говорим?! Или пусть убедит, чтобы пошли служить Ермак, Баканов или хотя бы уже Лещенко. В целом мне эти его слова кажутся таким "excuse" для того, чтобы потом, когда его будут упрекать: "А что же ничего не делалось?" - он мог сказать: "Как же не делалось?! Я же хотя бы пытался – вот даже делал соответствующие заявления!" Но на самом деле он не хочет затрагивать тему мобилизации", - отметил политик.

Он подчеркнул, что по европейскому законодательству будет очень сложно вернуть мужчин призывного возраста.

"С точки зрения европейского законодательства, если человек бежит от войны — это не уголовное преступление, а вопрос морали. Но это мораль для нас — украинцев. А для них — человек имеет право бежать от войны, и для этого даже созданы определенные условия. Другое дело, что максимум, что могут сделать европейцы, — лишить социальной помощи мужчин призывного возраста, которые подходят для службы по состоянию здоровья и не имеют других ограничений. Но попытка насильно высылать на войну будет противоречить Конвенции по правам человека. Единственный выход — не административно-уголовные или силовые действия, а поощрение к службе в Вооруженных силах. Но это касается не только тех, кто уехал, но и тех, кто скрывается от мобилизации. И в данном случае Зеленскому нужно не делать заявлений, а наконец-то перестать создавать препятствия (я точно знаю, что именно так сейчас происходит) и попытаться создать новое законодательство, которое сделает мобилизацию не страшилищем, а по крайней мере таким механизмом со всеми необходимыми защитными положениями, который мотивирует выполнять свой конституционный долг. Но пока что это все зависло и не проходит. И поэтому ему остается выступать с такими заявлениями, чтобы от него отстали. Потому что эта ситуация с мобилизацией для него очень неприятна: он не хочет ее трогать, потому что она не приносит политических дивидендов и аплодисментов. А он, как Верховный Главнокомандующий, несет полную ответственность за мобилизацию. Рано или поздно все равно будут спрашивать именно с него", - добавил нардеп.

Ранее во время визита в Германию Зеленский заявил, что мужчины мобилизационного возраста, которые незаконно выехали за границу, должны вернуться в Украину.

Арьев Владимир Зеленский Владимир мобилизация
так і є
15.04.2026 19:25
Ар"єва негайно арештувати і посадити,відповідно до нового закону про антисемітизм!!! Щоб іншим не повадно було здіймати руку на святе!
15.04.2026 19:39
Повернуться лише ті, хто захоче тут жити. Українська влада не зможе нічого зробити мігрантам, бо українське законодавство лише для України, а не всього миру.
15.04.2026 19:29
так і є
15.04.2026 19:25
ну таке... заява Зєлі сподобалася ховрахам, які не змогли звалити, а ті, хто змогли звалити всеодно голосувати не будуть. А заяви Арʼєва - навпаки. Всі розуміють шо Фламіндіча ніхто не поверне...
15.04.2026 19:26
Одне другому не мішає а Міндіча вирвати з "лап" Ізраїля це те саме шо вирвати бегемота з болота - випускати не потрібно було
15.04.2026 19:27
Повернуться лише ті, хто захоче тут жити. Українська влада не зможе нічого зробити мігрантам, бо українське законодавство лише для України, а не всього миру.
15.04.2026 19:29
А він має рацію! Але не має впливу...
15.04.2026 19:30
💯Верховний просто зламав мобілізацію у найтяжчі для держави роки війни з російськими
окупантами. Виправити і загладити цей злочин уже неможливо. При тому, що задля
майбутнього України ситуацію треба міняти.
15.04.2026 19:34
Ар'єв не боїться отримати до вісім років тюрми?
15.04.2026 19:34
Хоча б когось з попередньої влади вже посадили ?
15.04.2026 19:51
Ті хто хотіли захищати Україну в окопах і на Небесах а зараз хто добровільно йде в солдати?
15.04.2026 19:35
я тут на цензi пару воякiв продивляюсь, проте вони кажуть спочатку жiнки i дiти.
15.04.2026 20:18
Ар"єва негайно арештувати і посадити,відповідно до нового закону про антисемітизм!!! Щоб іншим не повадно було здіймати руку на святе!
15.04.2026 19:39
От-от. Для цього Зєля його і ініціював. Кляп у писок всім, хто посміє щось заговорити проти найселичнішого.
15.04.2026 19:57
Зеля мені нагадує Єрмака, який пішов на фронт. Не дочекаюсь поки вони обидва, разом з їх дуполизами, підуть на)(уй.
15.04.2026 19:40
Міндіч, Цукермани та інші ворюги мають бути повернуті до України'' і пройти процедуру через ГАБУ, САП і суд.
15.04.2026 19:41
Ну це вже геть не прикритий антисемітизм. До 8 років.
15.04.2026 19:54
Пол закону об антісемізме, біть Міндіча і Зеленскага теперь нельзя.
15.04.2026 19:43
З глузду з'їхав, а хто бабло приймати та охороняти буде
15.04.2026 19:46
повертати потрібно і тих і інших! як з сша депорували 45 ухилянтів і зразу в тцк! тепер воюють! це прикиньте майже мільойн ухилянтів з німеччини на фронт! це кінець бусифікації! ухилянти зза кордону покриють всі потреби зсу!
15.04.2026 19:49
потужний навіть і не почує це. просто в іншому інфрмаційному полі. там він наполеон всесвітнього масштубу і спасає планету від всіх лих
15.04.2026 19:50
20000000% так але зелений мерзотник буде захищати цього га.....на
15.04.2026 19:59
Повернути всяких і різноманітних мандичів і ухилянтів.
15.04.2026 20:05
Хіба тільки міндіча? Там список на бригаду.
15.04.2026 20:07
... треба повернути аферистовіча ,шурму ,шефірів ,та інших міндічеподібних разом з украденими грошима, спочатку !
15.04.2026 20:10
Одне одному не заважає.
15.04.2026 20:21
А навіщо нпм Міндічь? 🤔 Воювати він і та не піде, сидіти теж не буде, як і маскувальні сітки плести не буде. В Україну треба повернути всі!!! гроші, вкрадені Міндічем і компанією. Без грошец він Ізраїлю теж стане не потрібним. Там свої бомжі є.
15.04.2026 20:27
 
 