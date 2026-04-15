Нардеп ЕС Арьев: Зеленский должен вернуть Миндича, а не говорить о возвращении украинских мужчин из-за границы

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев считает политическим заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении мужчин призывного возраста из Германии в Украину.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Это заявление было сделано из-за того, что немецкое руководство в свое время было недовольно решением Зеленского открыть границы для мужчин 18–22 лет. Я неоднократно был на встречах в Бундестаге, где это прямо звучало. Они восприняли это как популизм и не очень правильную историю. Думаю, сейчас Зеленский пытался как-то это сгладить. Но я уверен, что он ничего не будет делать для того, чтобы вернуть этих мужчин", — отметил депутат.

По словам Арьева, Зеленский может показать пример и вернуть в Украину Тимура Миндича.

"Если он не может уговорить своего друга вернуться и служить, то о чем мы вообще говорим?! Или пусть убедит, чтобы пошли служить Ермак, Баканов или хотя бы уже Лещенко. В целом мне эти его слова кажутся таким "excuse" для того, чтобы потом, когда его будут упрекать: "А что же ничего не делалось?" - он мог сказать: "Как же не делалось?! Я же хотя бы пытался – вот даже делал соответствующие заявления!" Но на самом деле он не хочет затрагивать тему мобилизации", - отметил политик.

Он подчеркнул, что по европейскому законодательству будет очень сложно вернуть мужчин призывного возраста.

"С точки зрения европейского законодательства, если человек бежит от войны — это не уголовное преступление, а вопрос морали. Но это мораль для нас — украинцев. А для них — человек имеет право бежать от войны, и для этого даже созданы определенные условия. Другое дело, что максимум, что могут сделать европейцы, — лишить социальной помощи мужчин призывного возраста, которые подходят для службы по состоянию здоровья и не имеют других ограничений. Но попытка насильно высылать на войну будет противоречить Конвенции по правам человека. Единственный выход — не административно-уголовные или силовые действия, а поощрение к службе в Вооруженных силах. Но это касается не только тех, кто уехал, но и тех, кто скрывается от мобилизации. И в данном случае Зеленскому нужно не делать заявлений, а наконец-то перестать создавать препятствия (я точно знаю, что именно так сейчас происходит) и попытаться создать новое законодательство, которое сделает мобилизацию не страшилищем, а по крайней мере таким механизмом со всеми необходимыми защитными положениями, который мотивирует выполнять свой конституционный долг. Но пока что это все зависло и не проходит. И поэтому ему остается выступать с такими заявлениями, чтобы от него отстали. Потому что эта ситуация с мобилизацией для него очень неприятна: он не хочет ее трогать, потому что она не приносит политических дивидендов и аплодисментов. А он, как Верховный Главнокомандующий, несет полную ответственность за мобилизацию. Рано или поздно все равно будут спрашивать именно с него", - добавил нардеп.

Ранее во время визита в Германию Зеленский заявил, что мужчины мобилизационного возраста, которые незаконно выехали за границу, должны вернуться в Украину.

