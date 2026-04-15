Нардеп ЄС Ар’єв: Зеленський має повернути Міндіча, а не говорити про повернення українських чоловіків з-за кордону

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв вважає політичною заяву президента України Володимира Зеленського про повернення чоловіків мобілізаційного віку з Німеччини до України.

Про це він сказав в коментарі Цензор.НЕТ.

"Ця заява була зроблена через те, що німецьке керівництво свого часу було незадоволено рішенням Зеленського відкрити кордони для чоловіків 18–22 років. Я неодноразово був на зустрічах у Бундестазі, де це прямо звучало. Вони сприйняли це, як популізм і не дуже правильну історію. Думаю, зараз Зеленський намагався якось це згладити. Але я впевнений, що він нічого не робитиме для того, щоб повернути цих чоловіків", - зазначив депутат.

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За словами Ар’єва, Зеленський може показати приклад і повернути в Україну Тимура Міндіча.

"Якщо він не може вмовити свого друга повернутися і служити, то про що ми взагалі говоримо?! Або нехай переконає, щоб пішли служити Єрмак, Баканов чи хоча б уже Лещенко. Загалом мені ці його слова видаються таким "excuse" для того, щоб потім, коли йому закидатимуть: "А що ж нічого не робилося?", він міг сказати: "Як же не робилося?! Я ж хоча б намагався – ось навіть робив відповідні заяви!". Але насправді він не хоче чіпати тему мобілізації", - зауважив політик.

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Він наголосив, що за європейським законодавством дуже важко буде повернути чоловіків призовного віку.

"З точки зору європейського законодавства, якщо людина тікає від війни - це не кримінальний злочин, а питання моралі. Але це мораль для нас - українців. А для них - людина має право тікати від війни, і для цього навіть створені певні умови. Інша справа, що максимум, що можуть зробити європейці, позбавити соціальної допомоги чоловіків призовного віку, які підходять для служби за станом здоров’я та не мають інших обмежень. Але спроба насильно висилати на війну суперечитиме Конвенції з прав людини. Єдиний вихід - не адміністративно-кримінальні чи силові дії, а заохочення до служби в Збройних Силах. Але це стосується не тільки тих, хто виїхав, а й тих, хто ховається від мобілізації. І в даному випадку Зеленський має не заяви робити, а нарешті припинив чинити перешкоди (я точно знаю, що саме так зараз відбувається) і спробувати створити нове законодавство, яке зробить мобілізацію не страхопудалом, а принаймні таким механізмом з усіма необхідними захищеними статтями, який мотивує виконувати свій конституційний обов’язок. Але поки що це все зависло і не проходить. І тому йому залишається виступати з такими заявами, щоб від нього відстали. Бо ця ситуація із мобілізацією для нього є дуже неприємною: він не хоче її чіпати, бо вона не приносить політичних дивідендів і аплодисментів. А він, як Верховний Головнокомандувач, несе повну відповідальність за мобілізацію. Рано чи пізно все одно будуть питати саме з нього", - додав нардеп.

Раніше під час відвідин Німеччини Зеленський заявив, що чоловіки мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон, мають повернутися до України.

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