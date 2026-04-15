Зеленський у четвер відвідає Нідерланди, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Нідерландів для участі у церемонії вручення міжнародної премії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише NOS.

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Візит запланований до міста Мідделбург, де глава держави отримає міжнародну премію "Чотири свободи" від імені українського народу. З міркувань безпеки до останнього моменту не було підтверджено, чи відбудеться поїздка особисто.

На церемонії очікується присутність короля Віллем-Александр, принцеси Беатрікс та прем’єр-міністра Роб Єттен.

Після вручення нагороди заплановані переговори між Зеленським та Єттеном щодо розвитку співпраці, зокрема у сфері виробництва безпілотників.

Окремо передбачена зустріч із монархом, під час якої обговорюватиметься подальша підтримка України.

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Значення нагороди та політичний контекст

Міжнародна премія "Чотири свободи" має символічне значення не лише для України, а й для міжнародної спільноти. Її присудження українському народу розглядається як сигнал підтримки демократичних цінностей.

Голова фонду, що організовує церемонію, Хуго де Йонге наголосив, що нагорода є також важливим посланням до Сполучених Штатів. За його словами, йдеться про необхідність повернення до принципів, які свого часу сформулював Франклін Делано Рузвельт.

Також Хуго де Йонге додає:

"Саме таке значення можна і слід вбачати в цьому"

Премія базується на чотирьох фундаментальних свободах: свободі слова, свободі віросповідання, свободі від нужди та свободі від страху.

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Історія премії та попередні лауреати

Премія "Чотири свободи" вручається з 1982 року та щороку проходить по черзі у Мідделбург та Нью-Йорк. Вибір Мідделбурга пов’язаний із походженням родини Рузвельтів, предки якої, ймовірно, жили на острові Толен.

Нагороди присуджуються за значний внесок у розвиток свободи у світі. Серед попередніх лауреатів - Нельсон Мандела, Далай-лама, Ангела Меркель, а також Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Візит до Нідерландів відбувається на тлі активної міжнародної дипломатичної діяльності президента. Раніше він відвідав Італію, Берлін та Норвегію, де обговорював питання оборонної співпраці та спільного виробництва озброєння.

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