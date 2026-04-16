7 849 39

"Это пи*дец": переводчик Зеленского забыл выключить микрофон после пресс-конференции в Нидерландах

Нецензурные выражения во время визита Зеленского в Нидерланды

Визит президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации в нидерландский город Мидделбург 16 апреля, где была подписана стратегическая декларация об оборонном сотрудничестве между двумя странами, завершился инцидентом, получившим широкое освещение в СМИ.

Ругань во время прямого эфира

После завершения официальной части мероприятия в эфир попал эмоциональный комментарий переводчика. 

Специалист, обеспечивавший синхронный перевод выступлений лидеров государств, вероятно, считал, что трансляция уже прекращена, а его микрофон выключен. Не сдерживая эмоций, он резко прокомментировал сложность процесса.

"Это пи*дец! У меня такой пресс-конференции еще никогда не было", - прозвучало в эфире после завершения официальной части.

Примечательно, что на официальных ресурсах инцидент пытались оперативно уладить.

Позже этот фрагмент был удален из официальной записи, опубликованной на YouTube-канале Офиса Президента Украины.

В то же время момент уже успели зафиксировать журналисты, и он появился в материалах отдельных СМИ, в частности, видео обнародовал "Апостроф".

  • Напомним, в рамках соглашения о партнерстве с Украиной Нидерланды инвестируют 482 миллиона евро в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Вислухати промови Найвеличнішого, то треба не лише залізні нерви, а тут ще й перекласти..
16.04.2026 21:43 Ответить
Не збрехав. Це дйісно пи*дець! Добре, що є у делегації хоч один чесний
16.04.2026 21:44 Ответить
.....з 2019 го суцільний
16.04.2026 21:50 Ответить
Слово Істини. Будьмо уважні
16.04.2026 21:43 Ответить
Вислухати промови Найвеличнішого, то треба не лише залізні нерви, а тут ще й перекласти..
16.04.2026 21:43 Ответить
Ну як же ш, щоб русня тут танцюльки не створила... Без вас ні як...
16.04.2026 21:54 Ответить
Тобі всі хто проти зюзі русня?
16.04.2026 22:03 Ответить
Он тут всех руснёй обзывает....типичный 73ёх процентный
16.04.2026 22:11 Ответить
Кварталівська дипломатія...
16.04.2026 22:21 Ответить
**** я ваші аманіни - отдайтє шляпу і пальто я тут - в прес- залі здєлаю сальто
16.04.2026 21:43 Ответить
16.04.2026 22:04 Ответить
"Це *****ць! У мене такої пресконференції ще ніколи не було" Більше, по ходу, в тебе вже і не буде пресконференції
16.04.2026 21:43 Ответить
Не збрехав. Це дйісно пи*дець! Добре, що є у делегації хоч один чесний
16.04.2026 21:44 Ответить
Якщо це про Віслюка та його заробітчан, то ще дуже м'яко сказано.
16.04.2026 21:45 Ответить
Ну нічого... Емоції... Буває...
16.04.2026 21:46 Ответить
Цікаво, чи є у голландській мові хоч приблизний аналог цього слова?
16.04.2026 21:47 Ответить
Нідерландська взагалі красива.

https://www.youtube.com/watch?v=s-c2JCECjDE
16.04.2026 22:08 Ответить
І як тут з ним не погодитись?
16.04.2026 21:47 Ответить
.....з 2019 го суцільний
16.04.2026 21:50 Ответить
В Зеленського тепер буде новий ''псевдонім'':
Клоун-*******.
16.04.2026 21:51 Ответить
«Піздєцовий» буде вірніше.
16.04.2026 21:55 Ответить
таке управлiння державою це повний позакадровий переклад.
16.04.2026 21:53 Ответить
чергова фсбешна заготовка для "зеслуги".для того.щоб обгадити Україну і український народ.
16.04.2026 21:54 Ответить
Тепер перекладача виженуть з МЗС. Цікаво на яку він переклав на голландську чи на англійську???
16.04.2026 21:58 Ответить
Сурдоперекладача б заклинило б на хєр.
16.04.2026 21:59 Ответить
Перекладач не зацінив потужну і незламну промову Зе... Тепер його оголосять порохоботом))
16.04.2026 22:01 Ответить
це саме він

гої ще не так вигребуть
16.04.2026 22:02 Ответить
16.04.2026 22:03 Ответить
Підпис здесь і підпис здесь (с)
16.04.2026 22:03 Ответить
16.04.2026 22:08 Ответить
Колись пацював перекладачем. Коли Україна вийшло з СРСР і наші "ділки" іздили в Угорщину укладати угоду. Я вам повинен сказати.що рорбота перекладача не мед ми 3 дні були в Угорщині -по дорозі додому я вже мовчав і ще 2 дні говорив мінімум. А як вам таке - клієнт просить ба більше вимагае перекласти прислів"я - блізок локоть да не укусиш!!!! А на угорські такого близько нема!! А клієнт говорити невміє але дещо розуміє і кричитьА ты переведи!!! Я проверю!!!! То жах був!!!
16.04.2026 22:10 Ответить
Модьор етелек фіном
16.04.2026 22:30 Ответить
Після побаченого що в світі коється. можна на переговорах повію на столі ви***бати і я не здивуюсь
16.04.2026 22:12 Ответить
Головне щоб перекладачем не виявився агент кремля, як це було з одним нашим презедентом
16.04.2026 22:16 Ответить
Та ладно, не було !
Зебіл щоразу перли видає. А людям треба думати як то всьо перекласти, щоб Сцицерона не засміяли.
16.04.2026 22:12 Ответить
Да, и он, тот самый ******, не лечится...
16.04.2026 22:18 Ответить
степлєр. Буває.
16.04.2026 22:22 Ответить
В школу ...вчити дітей іноземної мови...не поталанило перекладачу....
16.04.2026 22:22 Ответить
І не просто, а повний, як Юзік, ПідЗець.
16.04.2026 22:22 Ответить
Перекладач це дуже відповідальна і важка робота, давайте порадіємо за успішний результат переговорів, та побажаємо Перемоги над рашизмом і успіхів молодому перекладачеві .
16.04.2026 22:23 Ответить
Коротко, ясно і точно.)
16.04.2026 22:23 Ответить
Перекладач Зеленського мабуть раніше працював у Кварталі 95, або сексологинею - рівень культури не дасть збрехати.
16.04.2026 22:24 Ответить
 
 