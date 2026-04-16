"Это пи*дец": переводчик Зеленского забыл выключить микрофон после пресс-конференции в Нидерландах
Визит президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации в нидерландский город Мидделбург 16 апреля, где была подписана стратегическая декларация об оборонном сотрудничестве между двумя странами, завершился инцидентом, получившим широкое освещение в СМИ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ругань во время прямого эфира
После завершения официальной части мероприятия в эфир попал эмоциональный комментарий переводчика.
Специалист, обеспечивавший синхронный перевод выступлений лидеров государств, вероятно, считал, что трансляция уже прекращена, а его микрофон выключен. Не сдерживая эмоций, он резко прокомментировал сложность процесса.
"Это пи*дец! У меня такой пресс-конференции еще никогда не было", - прозвучало в эфире после завершения официальной части.
Примечательно, что на официальных ресурсах инцидент пытались оперативно уладить.
Позже этот фрагмент был удален из официальной записи, опубликованной на YouTube-канале Офиса Президента Украины.
В то же время момент уже успели зафиксировать журналисты, и он появился в материалах отдельных СМИ, в частности, видео обнародовал "Апостроф".
- Напомним, в рамках соглашения о партнерстве с Украиной Нидерланды инвестируют 482 миллиона евро в украинский оборонно-промышленный комплекс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=s-c2JCECjDE
гої ще не так вигребуть
Зебіл щоразу перли видає. А людям треба думати як то всьо перекласти, щоб Сцицерона не засміяли.