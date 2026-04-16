"Это пи*дец": переводчик Зеленского забыл выключить микрофон после пресс-конференции в Нидерландах

Визит президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации в нидерландский город Мидделбург 16 апреля, где была подписана стратегическая декларация об оборонном сотрудничестве между двумя странами, завершился инцидентом, получившим широкое освещение в СМИ.

Ругань во время прямого эфира

После завершения официальной части мероприятия в эфир попал эмоциональный комментарий переводчика.

Специалист, обеспечивавший синхронный перевод выступлений лидеров государств, вероятно, считал, что трансляция уже прекращена, а его микрофон выключен. Не сдерживая эмоций, он резко прокомментировал сложность процесса.

"Это пи*дец! У меня такой пресс-конференции еще никогда не было", - прозвучало в эфире после завершения официальной части.

Примечательно, что на официальных ресурсах инцидент пытались оперативно уладить.

Позже этот фрагмент был удален из официальной записи, опубликованной на YouTube-канале Офиса Президента Украины.

В то же время момент уже успели зафиксировать журналисты, и он появился в материалах отдельных СМИ, в частности, видео обнародовал "Апостроф".

Напомним, в рамках соглашения о партнерстве с Украиной Нидерланды инвестируют 482 миллиона евро в украинский оборонно-промышленный комплекс.

