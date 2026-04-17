Более 300 иностранных наемников, воевавших за РФ, находятся в плену Украины, - Сибига

В Украине находятся в плену более 300 иностранных граждан, которые воевали на стороне России против украинских сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме.

По его словам, Россия из-за значительных потерь на поле боя начала кампанию по вербовке иностранных наемников, преимущественно из стран Африки и Азии.

"Понеся большие потери на поле боя, Россия начала незаконную кампанию по вербовке наемников преимущественно из Африки и Азии. И в наших тюрьмах находится более 300 иностранцев, которые воевали против нас на стороне России", – рассказал Сибига.

Читайте: Камерун назвал потери своих граждан на войне в Украине

Сибига отметил, что все эти лица в настоящее время находятся в местах содержания в Украине после попадания в плен.

Министр подчеркнул необходимость прекращения незаконного привлечения граждан других государств к войне против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 27 тыс. иностранцев из 135 стран мира завербовала РФ на войну против Украины, - Коордштаб