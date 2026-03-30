Иностранніе наемники в армии рф
496 7

Более 27 тыс. иностранцев из 135 стран мира завербовала РФ на войну против Украины, - Коордштаб

Сколько наемников из-за рубежа завербовала РФ?

Известно о 27 407 иностранных гражданах из 135 стран мира, которых Россия завербовала для участия в войне против Украины.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Там отметили, что в украинском плену находятся сотни иностранцев, и их количество продолжает расти.

"Еженедельно Силы обороны Украины берут в плен от одного до трех граждан третьих стран, которых кремлевский режим фактически отправляет на верную смерть. ... Египет, Йемен, Сомали, Ирак, Алжир, Сирия, Марокко, Иордания – это далеко не полный перечень стран арабского мира, граждан которых Российская Федерация вербует на войну против Украины", – отметили там.

Проект Координационного штаба "Хочу жить" уже опубликовал данные о более чем 10 тысячах идентифицированных живых и погибших иностранцев в российской армии из разных уголков мира.

"Всего на данный момент известно о 27 407 иностранных гражданах из 135 стран мира, завербованных в российскую армию.

Только в 2025 году в оккупационных войсках РФ оказались сотни выходцев из арабоязычных стран Африки и Ближнего Востока. Проект "Хочу жить" опубликовал фильм о пяти таких "искателях приключений" — из Египта, Йемена и Сомали. Все они утверждают, что отправились в Россию заработать денег, но в результате оказались на передовой", — добавили там.

россия вербовка наемники рф Координационный штаб
Не будем делить мир на своих разведчиков и чужих шпионов (с)
30.03.2026 17:28 Ответить
А скільки ми завербували ?Бо в московії гинуть зекі.наркомани,алкоголіки. "гондураси" а в нас ПАТРІОТИ--.
30.03.2026 17:29 Ответить
А Украiна багато завербувала iноземних саме бiйцiв!! Бо багато iз них не готовi воювати. Тиняються по Новусах. Кажуть, ми думали будемо будувати. Ми приiхали працювати. Ми стрiляти не будемо.
30.03.2026 17:34 Ответить
Тиняються по Лє Сільпо ще скажіть. Бідаки-будівельники з різних сомалій.
30.03.2026 18:16 Ответить
за Сiльпо не скажу, не знаю. За Новус знаю. Щодо решти, вчора iнструктор розповiдав перед формуванням спискiв для вiдправки.
30.03.2026 18:43 Ответить
Враховуючи, що вербують вони у найбідніших країнах Азії та Африки, де загалом під два мільярди населення, результати виглядають скромно.
30.03.2026 17:35 Ответить
Якби ЗЕмародери менше б крали, то можна було б більше найняти іноземців на війну в складі ЗСУ і , отже, значно менше бусіфікувати!
30.03.2026 17:55 Ответить
 
 