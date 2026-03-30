Более 27 тыс. иностранцев из 135 стран мира завербовала РФ на войну против Украины, - Коордштаб

Известно о 27 407 иностранных гражданах из 135 стран мира, которых Россия завербовала для участия в войне против Украины.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Там отметили, что в украинском плену находятся сотни иностранцев, и их количество продолжает расти.

"Еженедельно Силы обороны Украины берут в плен от одного до трех граждан третьих стран, которых кремлевский режим фактически отправляет на верную смерть. ... Египет, Йемен, Сомали, Ирак, Алжир, Сирия, Марокко, Иордания – это далеко не полный перечень стран арабского мира, граждан которых Российская Федерация вербует на войну против Украины", – отметили там.

Проект Координационного штаба "Хочу жить" уже опубликовал данные о более чем 10 тысячах идентифицированных живых и погибших иностранцев в российской армии из разных уголков мира.

"Всего на данный момент известно о 27 407 иностранных гражданах из 135 стран мира, завербованных в российскую армию.



Только в 2025 году в оккупационных войсках РФ оказались сотни выходцев из арабоязычных стран Африки и Ближнего Востока. Проект "Хочу жить" опубликовал фильм о пяти таких "искателях приключений" — из Египта, Йемена и Сомали. Все они утверждают, что отправились в Россию заработать денег, но в результате оказались на передовой", — добавили там.

