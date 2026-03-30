Более 1000 кубинцев воюют за РФ по контрактам, - ГУР

Идентифицировано более тысячи кубинцев, подписавших контракты с российской армией, реальное число может быть больше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Радио Свобода" рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

"Мы не рассматриваем кубинских наемников как какую-то отдельную военную силу, которая может повлиять на поле боя. В целом эта цифра может составлять около 10, 12, 15 тысяч. Это небольшое количество людей, которых либо обманом, либо какими-то другими способами заставили подписать контракт", – сказал Черняк.

Отмечается, что Россия рассматривает Кубу как зону своих геополитических интересов, поэтому вербовка кубинцев в армию РФ используется скорее в пропагандистских целях, а не в военных.

"Они используют это на политической арене, для внутреннего потребителя. Они пытаются показать, что Россия не агрессор, а другие страны, скажем так, цивилизованного мира тоже поддерживают идеи и планы России", – добавляет Черняк.

Что предшествовало?

Осенью 2025 года Соединенные Штаты сообщили об участии около пяти тысяч кубинцев в войне против Украины на стороне России.

Впоследствии министерство иностранных дел Кубы опровергло обвинения США в участии страны в войне против Украины на стороне РФ.