Более 1000 кубинцев воюют за РФ по контрактам, - ГУР

ГУР: Россия вербует кубинцев для войны против Украины

Идентифицировано более тысячи кубинцев, подписавших контракты с российской армией, реальное число может быть больше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Радио Свобода" рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

"Мы не рассматриваем кубинских наемников как какую-то отдельную военную силу, которая может повлиять на поле боя. В целом эта цифра может составлять около 10, 12, 15 тысяч. Это небольшое количество людей, которых либо обманом, либо какими-то другими способами заставили подписать контракт", – сказал Черняк.

Отмечается, что Россия рассматривает Кубу как зону своих геополитических интересов, поэтому вербовка кубинцев в армию РФ используется скорее в пропагандистских целях, а не в военных.

"Они используют это на политической арене, для внутреннего потребителя. Они пытаются показать, что Россия не агрессор, а другие страны, скажем так, цивилизованного мира тоже поддерживают идеи и планы России", – добавляет Черняк.

Что предшествовало? 

Осенью 2025 года Соединенные Штаты сообщили об участии около пяти тысяч кубинцев в войне против Украины на стороне России.

Впоследствии министерство иностранных дел Кубы опровергло обвинения США в участии страны в войне против Украины на стороне РФ.

Реально їх більше за кацапів на фронті - Трампа на них немає
30.03.2026 14:00 Ответить
Це наймані вбивці українців.
Ну і як ми маємо ставитися до кубинців?
Щоб їх Трамп зжер з нутрощами і мучився від печії!
30.03.2026 14:08 Ответить
За це мабуть Трамп дозволяє возити Кубі нафту з раши Дружбан орков
30.03.2026 14:13 Ответить
Готують народ до захоплення Куби Трампом.
30.03.2026 14:13 Ответить
Стикався я з кубинцями в Анголі(авіабази Катумбела, Лубанго). Рідкісні хамовиті уроди. Це не тількі моя думка. Були французи, білоруси, португальці (перекладачі).
