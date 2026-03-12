РУС
РФ вербует тысячи наемников из Африки для войны против Украины, - Европарламент

Россия использует тысячи наемников из Африки — резолюция Европарламента

РФ обманным путем привлекает тысячи малообеспеченных граждан Африки, Азии и Кубы к боевым действиям на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в резолюции Европарламента "О торговле людьми и серьезных нарушениях прав человека, связанных с вербовкой граждан, в частности из Африки, для агрессивной войны России в Украине", принятой 12 марта.

"Российскую армию активно пополняют гражданами африканских стран, которым обещают гражданскую работу, но вместо этого отправляют на самые опасные участки фронта в войне против Украины", - об этом говорится в резолюции, за которую проголосовали 479 евродепутатов из 539 присутствующих. Против выступили 17 депутатов, еще 43 воздержались.

Обманчивые обещания и принуждение

В документе отмечается, что Россия применяет обман и принуждение для вербовки тысяч иностранцев из разных африканских государств, а также граждан Кубы, стран Южной и Центральной Азии.

По данным евродепутатов, в некоторых африканских странах были обнаружены сети вербовки, которые систематически нацелены на людей из бедных регионов. Их находят преимущественно через социальные сети и заманивают фальшивыми обещаниями работы, образования или даже получения российского гражданства.

В резолюции отмечается, что по прибытии в Россию у таких людей часто отбирают документы и заставляют подписывать контракты или мобилизуют под давлением и угрозами.

Пример гражданина Кении

В качестве примера в документе приводится история Фрэнсиса Ндунгу Ндаруа - гражданина Кении, которого обманом завербовали и отправили воевать на восток Украины. В резолюции отмечается, что этот случай демонстрирует жестокость подобных практик.

По информации депутатов, вербовка происходит через связанные с государством компании, посредников, военные структуры и даже должностных лиц российских посольств.

"Расходный материал" на фронте

В документе отмечается, что завербованных африканцев часто отправляют выполнять самые опасные задания на передовой. К ним относятся как к "расходным материалам", а также они сталкиваются с расовым насилием и дискриминацией.

Отдельно отмечается, что сотни африканских женщин обманом привлекли к работе на российских заводах по сборке беспилотников в опасных и эксплуататорских условиях.

Призыв Европарламента

В итоге Европейский парламент решительно осудил торговлю людьми, принудительную вербовку иностранцев на службу в российской армии и эксплуатацию труда, связанную с войной.

Также депутаты призвали Россию сообщить родственникам Фрэнсиса Ндунгу Ндаруа о его местонахождении и состоянии и вернуть его на родину.

Дякую що повідомили, без вас би не знали. А можете викинути Угорщину і Словаччину з ЕС?

НЕ? То який ТОЛК?
12.03.2026 14:21 Ответить
Ну засудили -це потужно)
12.03.2026 14:21 Ответить
***** злякався і побіг повідомляти родичів Френсіса Ндунгу Ндаруа.
12.03.2026 14:26 Ответить
Плешивому вигідно,не потрібно після втрати потім нікому не платити,як за деяких кацапів.
12.03.2026 14:30 Ответить
Так і ви вербуйте. Гроші є. Тим більше, це копійки. В Африці з демографією все добре, навіть занадто
12.03.2026 14:41 Ответить
А Європа жує соплі
12.03.2026 15:01 Ответить
З них такі вояки як з мене балерина
12.03.2026 15:04 Ответить
 
 