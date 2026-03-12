РФ вербує тисячі найманців з Африки для війни проти України, - Європарламент

РФ оманливим шляхом залучає тисячі малозабезпечених громадян Африки, Азії та Куби до бойових дій на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у резолюції Європарламенту "Про торгівлю людьми та серйозні порушення прав людини, пов’язані з вербуванням громадян, зокрема з Африки, для агресивної війни Росії в Україні", ухваленій 12 березня.

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"Російську армію активно поповнюють громадянами африканських країн, яким обіцяють цивільну роботу, але натомість відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту у війні проти України", - про це йдеться у резолюції, за яку проголосували 479 євродепутатів із 539 присутніх. Проти виступили 17 депутатів, ще 43 утрималися.

Оманливі обіцянки та примус

У документі зазначається, що Росія застосовує обман і примус для вербування тисяч іноземців із різних африканських держав, а також громадян Куба, країн Південної та Центральної Азії.

За даними євродепутатів, у деяких африканських країнах було виявлено мережі вербування, які систематично націлюються на людей із бідних регіонів. Їх знаходять переважно через соціальні мережі та заманюють фальшивими обіцянками роботи, освіти або навіть отримання російського громадянства.

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У резолюції наголошується, що після прибуття до Росії в таких людей часто відбирають документи та змушують підписувати контракти або мобілізують під тиском і погрозами.

Приклад громадянина Кенії

Як приклад у документі наведено історію Френсіса Ндунгу Ндаруа — громадянина Кенія, якого обманом завербували і відправили воювати на схід України. У резолюції зазначається, що цей випадок демонструє жорстокість подібних практик.

За інформацією депутатів, вербування відбувається через пов’язані з державою компанії, посередників, військові структури та навіть посадовців російських посольств.

"Витратний матеріал" на фронті

У документі наголошується, що завербованих африканців часто відправляють виконувати найнебезпечніші завдання на передовій. До них ставляться як до "витратного матеріалу", а також вони стикаються з расовим насильством і дискримінацією.

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Окремо зазначається, що сотні африканських жінок обманом залучили до роботи на російських заводах зі збирання безпілотників у небезпечних та експлуататорських умовах.

Заклик Європарламенту

У підсумку Європейський парламент рішуче засудив торгівлю людьми, примусове вербування іноземців до служби в російській армії та експлуатацію праці, пов’язану з війною.

Також депутати закликали Росію повідомити родичів Френсіса Ндунгу Ндаруа про його місцеперебування та стан і повернути його на батьківщину.