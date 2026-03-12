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Новини Іноземні найманці в армії РФ
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РФ вербує тисячі найманців з Африки для війни проти України, - Європарламент

Росія використовує тисячі найманців з Африки — резолюція Європарламенту

РФ оманливим шляхом залучає тисячі малозабезпечених громадян Африки, Азії та Куби до бойових дій на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у резолюції Європарламенту "Про торгівлю людьми та серйозні порушення прав людини, пов’язані з вербуванням громадян, зокрема з Африки, для агресивної війни Росії в Україні", ухваленій 12 березня.

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"Російську армію активно поповнюють громадянами африканських країн, яким обіцяють цивільну роботу, але натомість відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту у війні проти України", - про це йдеться у резолюції, за яку проголосували 479 євродепутатів із 539 присутніх. Проти виступили 17 депутатів, ще 43 утрималися.

Оманливі обіцянки та примус

У документі зазначається, що Росія застосовує обман і примус для вербування тисяч іноземців із різних африканських держав, а також громадян Куба, країн Південної та Центральної Азії.

За даними євродепутатів, у деяких африканських країнах було виявлено мережі вербування, які систематично націлюються на людей із бідних регіонів. Їх знаходять переважно через соціальні мережі та заманюють фальшивими обіцянками роботи, освіти або навіть отримання російського громадянства.

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У резолюції наголошується, що після прибуття до Росії в таких людей часто відбирають документи та змушують підписувати контракти або мобілізують під тиском і погрозами.

Приклад громадянина Кенії

Як приклад у документі наведено історію Френсіса Ндунгу Ндаруа — громадянина Кенія, якого обманом завербували і відправили воювати на схід України. У резолюції зазначається, що цей випадок демонструє жорстокість подібних практик.

За інформацією депутатів, вербування відбувається через пов’язані з державою компанії, посередників, військові структури та навіть посадовців російських посольств.

"Витратний матеріал" на фронті

У документі наголошується, що завербованих африканців часто відправляють виконувати найнебезпечніші завдання на передовій. До них ставляться як до "витратного матеріалу", а також вони стикаються з расовим насильством і дискримінацією.

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Окремо зазначається, що сотні африканських жінок обманом залучили до роботи на російських заводах зі збирання безпілотників у небезпечних та експлуататорських умовах.

Заклик Європарламенту

У підсумку Європейський парламент рішуче засудив торгівлю людьми, примусове вербування іноземців до служби в російській армії та експлуатацію праці, пов’язану з війною.

Також депутати закликали Росію повідомити родичів Френсіса Ндунгу Ндаруа про його місцеперебування та стан і повернути його на батьківщину.

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Європарламент (1097) торгівля людьми (222) найманці рф (2065)
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Дякую що повідомили, без вас би не знали. А можете викинути Угорщину і Словаччину з ЕС?

НЕ? То який ТОЛК?
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12.03.2026 14:21 Відповісти
Ну засудили -це потужно)
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12.03.2026 14:21 Відповісти
***** злякався і побіг повідомляти родичів Френсіса Ндунгу Ндаруа.
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12.03.2026 14:26 Відповісти
Плешивому вигідно,не потрібно після втрати потім нікому не платити,як за деяких кацапів.
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12.03.2026 14:30 Відповісти
Так і ви вербуйте. Гроші є. Тим більше, це копійки. В Африці з демографією все добре, навіть занадто
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12.03.2026 14:41 Відповісти
А Європа жує соплі
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12.03.2026 15:01 Відповісти
З них такі вояки як з мене балерина
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12.03.2026 15:04 Відповісти
Ваша впевненість у тому, що на війні росіі потрібні виключно випускники Вест-Пойнта або якнайменше ті хто пройшов підготовку в учбових центрах морських котиків чи рейнджерів , просто розчулює. Якщо ви думаєте, що ви - погана балерина, то ви помиляєтеся: ви ідеальна солістка для театру абсурду, де вважають, що куля розрізняє диплом академії та паспорт Куби чи Нігеріі. У ********* російському ,,балеті'' не треба крутити фуете - достатньо просто впасти в потрібному місці, щоб виявити нашу вогневу точку.Поки ви смієтеся з їхньої ,,грації'', вони виконують свою єдину роль - декорацій, об які розбивається наш боєкомплект. Бо навіщо витрачати цінного ваню з рязані, якщо можна пустити вперед Хосе чи Мухаммеда, чиє зникнення абсолютно не зіпсує статистику перед виборами. Математика смерті дуже проста: один дрон витрачається не на професійного спецпризначенця, а на чорношкірого найманця, який вперше побачив сніг, - для ворога це дуже вигідний бартер. Вони потрібні не для того, щоб взяти Київ за три дні, а щоб виконувати ,,функцію губки''- вбирати в себе наші снаряди , дрони та кулі , поки іхні ,,справжні вояки'' намагаються щось розгледіти з-за їхніх спин. І найманцю з бідної країни не треба платити ,,гробові'' чи видавати білу ,,Ладу'' - він просто зникає в тумані війни без зайвого галасу і зайвих витрат. Тож так, вони - жахливі вояки. Але для того, щоб померти в посадці і дати ворогу шанс просунутися на 10 метрів, військова академія чи спецпідготовка і не потрібна. Там достатньо просто мати фізичне тіло, яке займає місце в просторі......
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12.03.2026 16:04 Відповісти
 
 