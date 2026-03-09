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Новини Іноземні найманці в армії РФ
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Путін заборонив видачу іншим державам іноземців, які служили у армії РФ та воювали проти України

Путін заборонив видачу іншим державам іноземців, які служили у армії

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який забороняє екстрадицію до інших держав для кримінального переслідування або виконання вироку іноземців та осіб без громадянства, які воювали проти України на боці армії РФ чи інших військових формуваннях.

Відповідний документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, згідно з новими змінами, російська влада відмовлятиме у запитах іншим країнам в екстрадиції іноземців та осіб без громадянства, які проходять або проходили військову службу за контрактом у ЗС РФ чи інших військових формуваннях та брали участь у бойових діях у їхньому складі. У такому разі запити держав про видачу таких людей у кримінальних справах не виконуватимуться.

26 лютого 2026 року російські депутати схвалили пакет законопроєктів. Серед іншого документами забороняється депортація та видача для кримінального переслідування іноземців, які воювали на боці армії РФ. Натомість Держдума РФ ухвалила запровадження штрафів для іноземців замість висилки, захист від заборони на в'їзд до Росії, а також від загрози депортації.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року російське видання повідомляло, що у війні проти України на боці РФ беруть участь найманці з щонайменше 48 країн світу. Журналісти ідентифікували 1500 із них, та з'ясували, як іноземців у Москві вербують до лав російської армії.

Також дивіться: Кремлівський пропагандист Панкін про війну в Україні: "Когда это уже кончится? Уже есть, мягко говоря, усталость". ВIДЕО

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А Зеленського з єрмаком оманським, такі питання і не цікавлять!!!
Це ж своїх подєльнікав через кордон з ЄС переправляти!!!!!
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09.03.2026 12:53 Відповісти
тепер індусів не буде видавати у Індію.
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09.03.2026 12:53 Відповісти
Це безкінечно злочинців тонягнеться з усього світу - всі кому світить довічне
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09.03.2026 13:04 Відповісти
Распространенная практика для дополнительной мотивации(французский Иностранный легион, к примеру).
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09.03.2026 13:10 Відповісти
У французький Іноземний легіон конкурс більше, ніж в Оксфорд, і жодної додаткової мотивації не потрібно.
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09.03.2026 13:24 Відповісти
Оце те що не зробили ні Порошенко, ні я Зеленський під час свого керування. Вони сміливо екстрадировали чеченців, дагестанців що були добровольцями в війні з Московією, Путлеру, а білорусів Луценко.
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09.03.2026 13:29 Відповісти
якщо раншіе болота були відстійником для виродків місцевих, тепер туди потягнуться виродки з усього світу.
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09.03.2026 14:04 Відповісти
Оце "класне " майбутнє у європейців -ідіотів , які воювали, або воюють на стороні орків Це ж треба проміняти нормальне життя на гнідники
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09.03.2026 19:10 Відповісти
 
 