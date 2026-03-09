Путін заборонив видачу іншим державам іноземців, які служили у армії РФ та воювали проти України

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який забороняє екстрадицію до інших держав для кримінального переслідування або виконання вироку іноземців та осіб без громадянства, які воювали проти України на боці армії РФ чи інших військових формуваннях.

Відповідний документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, згідно з новими змінами, російська влада відмовлятиме у запитах іншим країнам в екстрадиції іноземців та осіб без громадянства, які проходять або проходили військову службу за контрактом у ЗС РФ чи інших військових формуваннях та брали участь у бойових діях у їхньому складі. У такому разі запити держав про видачу таких людей у кримінальних справах не виконуватимуться.

26 лютого 2026 року російські депутати схвалили пакет законопроєктів. Серед іншого документами забороняється депортація та видача для кримінального переслідування іноземців, які воювали на боці армії РФ. Натомість Держдума РФ ухвалила запровадження штрафів для іноземців замість висилки, захист від заборони на в'їзд до Росії, а також від загрози депортації.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року російське видання повідомляло, що у війні проти України на боці РФ беруть участь найманці з щонайменше 48 країн світу. Журналісти ідентифікували 1500 із них, та з'ясували, як іноземців у Москві вербують до лав російської армії.

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