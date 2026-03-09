РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10292 посетителя онлайн
Новости Иностранніе наемники в армии рф
1 066 7

Путин запретил выдачу другим государствам иностранцев, которые служили в армии РФ и воевали против Украины

Путин запретил выдачу другим государствам иностранцев, которые служили в армии

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, запрещающий экстрадицию в другие государства для уголовного преследования или исполнения приговора иностранцев и лиц без гражданства, воевавших против Украины на стороне армии РФ или других вооруженных формирований.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Так, согласно новым изменениям, российские власти будут отказывать в запросах других стран об экстрадиции иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в ВС РФ или других воинских формированиях и участвовали в боевых действиях в их составе. В таком случае запросы государств о выдаче таких людей по уголовным делам не будут выполняться.

26 февраля 2026 года российские депутаты одобрили пакет законопроектов. Среди прочего документами запрещается депортация и выдача для уголовного преследования иностранцев, воевавших на стороне армии РФ. Вместо этого Госдума РФ приняла введение штрафов для иностранцев вместо высылки, защиту от запрета на въезд в Россию, а также от угрозы депортации.

Напомним, что в апреле 2025 года российское издание сообщало, что в войне против Украины на стороне РФ участвуют наемники из по меньшей мере 48 стран мира. Журналисты идентифицировали 1500 из них и выяснили, как иностранцев в Москве вербуют в ряды российской армии.

Смотрите также: Кремлевский пропагандист Панкин о войне в Украине: "Когда это уже кончится? Уже есть, мягко говоря, усталость". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (10546) путин владимир (17063) война в Украине (7458)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Зеленського з єрмаком оманським, такі питання і не цікавлять!!!
Це ж своїх подєльнікав через кордон з ЄС переправляти!!!!!
показать весь комментарий
09.03.2026 12:53 Ответить
тепер індусів не буде видавати у Індію.
показать весь комментарий
09.03.2026 12:53 Ответить
Це безкінечно злочинців тонягнеться з усього світу - всі кому світить довічне
показать весь комментарий
09.03.2026 13:04 Ответить
Распространенная практика для дополнительной мотивации(французский Иностранный легион, к примеру).
показать весь комментарий
09.03.2026 13:10 Ответить
У французький Іноземний легіон конкурс більше, ніж в Оксфорд, і жодної додаткової мотивації не потрібно.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:24 Ответить
Оце те що не зробили ні Порошенко, ні я Зеленський під час свого керування. Вони сміливо екстрадировали чеченців, дагестанців що були добровольцями в війні з Московією, Путлеру, а білорусів Луценко.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:29 Ответить
 
 