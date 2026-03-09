Путин запретил выдачу другим государствам иностранцев, которые служили в армии РФ и воевали против Украины
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, запрещающий экстрадицию в другие государства для уголовного преследования или исполнения приговора иностранцев и лиц без гражданства, воевавших против Украины на стороне армии РФ или других вооруженных формирований.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, согласно новым изменениям, российские власти будут отказывать в запросах других стран об экстрадиции иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в ВС РФ или других воинских формированиях и участвовали в боевых действиях в их составе. В таком случае запросы государств о выдаче таких людей по уголовным делам не будут выполняться.
26 февраля 2026 года российские депутаты одобрили пакет законопроектов. Среди прочего документами запрещается депортация и выдача для уголовного преследования иностранцев, воевавших на стороне армии РФ. Вместо этого Госдума РФ приняла введение штрафов для иностранцев вместо высылки, защиту от запрета на въезд в Россию, а также от угрозы депортации.
Напомним, что в апреле 2025 года российское издание сообщало, что в войне против Украины на стороне РФ участвуют наемники из по меньшей мере 48 стран мира. Журналисты идентифицировали 1500 из них и выяснили, как иностранцев в Москве вербуют в ряды российской армии.
Це ж своїх подєльнікав через кордон з ЄС переправляти!!!!!