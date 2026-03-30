Понад 1000 кубинців воюють за РФ за контрактами, - ГУР

Ідентифіковано понад тисячу кубинців, які підписали контракти з російською армією, реальна кількість може бути більшою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Радіо Свобода" розповів представник ГУР МО України Андрій Черняк.

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"Ми не розглядаємо кубинських найманців як якусь окрему військову силу, яка може вплинути на поле бою. В цілому ця цифра може бути близько 10, 12, 15 тисяч. Це невелика кількість людей, яких чи обманом, чи ще якимись іншими шляхами змусили підписати контракт", – сказав Черняк.

Зазначається, що Росія розглядає Кубу як зону своїх геополітичних інтересів, тому вербування кубинців в армію РФ використовується більше з пропагандистською метою, а не військовою.

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"Вони це використовують на політичній арені, для внутрішнього споживача. Вони намагаються показати, що Росія не агресор, а інші країни, скажем так, цивілізованого світу теж підтримують ідеї і плани Росії", – додає Черняк.

Що передувало?

Восени 2025 року Сполучені Штати повідомили про участь близько п’яти тисяч кубинців у війні проти України на боці Росії.

Згодом міністерство закордонних справ Куби заперечило звинувачення США щодо участі країни у війні проти України на боці РФ.