Понад 1000 кубинців воюють за РФ за контрактами, - ГУР
Ідентифіковано понад тисячу кубинців, які підписали контракти з російською армією, реальна кількість може бути більшою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Радіо Свобода" розповів представник ГУР МО України Андрій Черняк.
"Ми не розглядаємо кубинських найманців як якусь окрему військову силу, яка може вплинути на поле бою. В цілому ця цифра може бути близько 10, 12, 15 тисяч. Це невелика кількість людей, яких чи обманом, чи ще якимись іншими шляхами змусили підписати контракт", – сказав Черняк.
Зазначається, що Росія розглядає Кубу як зону своїх геополітичних інтересів, тому вербування кубинців в армію РФ використовується більше з пропагандистською метою, а не військовою.
"Вони це використовують на політичній арені, для внутрішнього споживача. Вони намагаються показати, що Росія не агресор, а інші країни, скажем так, цивілізованого світу теж підтримують ідеї і плани Росії", – додає Черняк.
Що передувало?
Восени 2025 року Сполучені Штати повідомили про участь близько п’яти тисяч кубинців у війні проти України на боці Росії.
Згодом міністерство закордонних справ Куби заперечило звинувачення США щодо участі країни у війні проти України на боці РФ.
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