Понад 27 тис. іноземців зі 135 країн світу завербувала РФ на війну проти України, - Коордштаб

Відомо про 27 407 іноземних громадян зі 135 країн світу, яких Росія завербувала на війну проти України.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там зазначили, що в українському полоні перебувають сотні іноземців, і їх кількість продовжує зростати.

"Щотижня Сили оборони України беруть у полон від одного до трьох громадян третіх країн, яких кремлівський режим фактично відправляє на вірну смерть. ... Єгипет, Ємен, Сомалі, Ірак, Алжир, Сирія, Марокко, Йордан – це далеко не повний перелік країн арабського світу, громадян яких російська федерація вербує на війну проти України", - зазначили там.

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Проєкт Координаційного штабу "Хочу жить" вже опублікував дані понад 10 тисяч ідентифікованих живих та загиблих іноземців в російській армії з різних куточків світу.

"Всього на даний момент відомо про 27 407 іноземних громадян зі 135 країн світу, завербованих в російську армію.



Тільки у 2025 році в окупаційних військах рф опинилися сотні вихідців з арабомовних країн Африки та Ближнього Сходу. Проєкт "Хочу жить" опублікував фільм про п'ятьох таких "шукачів пригод" – з Єгипту, Ємену та Сомалі. Всі вони стверджують, що відправилися до росії заробити грошей, але в результаті опинилися на передовій", - додали там.

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