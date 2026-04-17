Понад 300 іноземних найманців, які воювали за РФ, перебувають у полоні України, - Сибіга
В Україні перебувають у полоні понад 300 іноземних громадян, які воювали на боці Росії проти українських сил.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на Анталійському дипломатичному форумі.
За його словами, Росія через значні втрати на полі бою розпочала кампанію з вербування іноземних найманців, переважно з країн Африки та Азії.
"Маючи великі втрати на полі бою, Росія розпочала незаконну кампанію з вербування найманців переважно з Африки та Азії. І в наших в’язницях перебуває понад 300 іноземців, які воювали проти нас на боці Росії", – розповів Сибіга.
Сибіга зазначив, що всі ці особи наразі перебувають у місцях утримання в Україні після потрапляння в полон.
Міністр наголосив на необхідності припинення незаконного залучення громадян інших держав до війни проти України.
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