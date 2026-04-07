Камерун назвав втрати своїх громадян на війні в Україні
Уряд Камеруну заявив, що Росія підтвердила загибель 16 громадян країни, які брали участь у війні проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Associated Press.
У Міністерстві закордонних справ РФ визнали факт загибелі камерунців. Йдеться про осіб, які воювали на боці російської армії.
Реакція сторін та дії Росії
У російському відомстві повідомили, що вжито "необхідних заходів" для зв’язку з родичами загиблих. Також сім’ям ще шести громадян Камеруну, які перебувають у Росії, запропонували звернутися до міністерства з термінових питань.
"Було вжито необхідних заходів для зв'язку з сім'ями загиблих", — заявили у МЗС РФ.
Контекст та участь іноземців у війні
У березні 2025 року міністр оборони Камеруну доручив військовому керівництву посилити контроль, щоб запобігти випадкам дезертирства серед військових.
- Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що на боці Росії у війні проти України воюють понад 1700 громадян із країн Африки.
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