Камерун назвав втрати своїх громадян на війні в Україні

Уряд Камеруну заявив, що Росія підтвердила загибель 16 громадян країни, які брали участь у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Associated Press.

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У Міністерстві закордонних справ РФ визнали факт загибелі камерунців. Йдеться про осіб, які воювали на боці російської армії.

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Реакція сторін та дії Росії

У російському відомстві повідомили, що вжито "необхідних заходів" для зв’язку з родичами загиблих. Також сім’ям ще шести громадян Камеруну, які перебувають у Росії, запропонували звернутися до міністерства з термінових питань.

"Було вжито необхідних заходів для зв'язку з сім'ями загиблих", — заявили у МЗС РФ.

Контекст та участь іноземців у війні

У березні 2025 року міністр оборони Камеруну доручив військовому керівництву посилити контроль, щоб запобігти випадкам дезертирства серед військових.