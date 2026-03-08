РФ завозить робочу силу з Азії та Африки на тлі кадрової кризи, - СЗР
Російський бізнес масово переходить на імпорт робочої сили. Вже 37% підприємств використовують іноземних працівників, ще 43% готові їх наймати - проти лише 5% і 23% відповідно до 2022 року.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Звідки робоча сила?
Як зазначається, основні джерела – пострадянські країни (38% компаній), Китай, КНДР, Таїланд і Камбоджа (21%), Африка та Індія (13%).
Показовий приклад – "РЖД": попри заявлене скорочення 6% персоналу, держкомпанія набирає працівників з Індії. Перші 35 осіб уже працевлаштовані в поволзькому підрозділі із забезпеченням житла та соціального супроводу.
Дефіцит кадрів
Причини очевидні: структурний дефіцит кадрів сягнув наприкінці 2025 року 2,7 млн осіб, у логістиці, будівництві та торгівлі бракує 40–50% персоналу. Бізнес використовує низькокваліфіковану міграцію як спосіб стримати витрати.
На 2026 рік уряд збільшив квоту на залучення працівників із візових країн до 279 тис. осіб – плюс 19% до показника 2025 року і максимум за останні десятиліття.
Контроль над мігрантами
Крім того, паралельно влада посилює контроль над мігрантами. Держдума розглядає законопроєкт, який зобов'язує іноземців сплачувати авансовий податковий платіж не лише за себе, а й за утриманців. Термін перебування сім'ї прив'язується до тривалості трудового контракту, діти мігрантів після 18 років зобов'язані покинути країну впродовж 30 днів за відсутності інших підстав для проживання. Патент анулюватиметься, якщо доходи працівника нижчі за прожитковий мінімум або якщо він відпрацював менше десяти місяців на рік.
"Зростаюча залежність від зовнішньої робочої сили є прямим наслідком структурних деформацій ринку праці, спричинених війною проти України. Ця модель не вирішує проблеми продуктивності та дефіциту кваліфікованих кадрів, натомість знижує стимули до технологічної модернізації економіки", - зауважують у СЗР.
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"Мільйонів 10. Готуйтеся до нової України. Якщо ми самі не навчимося бути розумнішими, будемо імпортувати не десятками тисяч, а мільйонами",- Мілованов
Головне, що поки Рафіки з Джамшутами будуть бабло заробляти, обживатися, захищати на фронті їх будуть українці.
Та й голосувати "імпортовані " будуть за мілованова-зеленського-
єрмака, щоб потік їх співвідчизників не зупинявся.
І скажіть, що плісняві не вороги, а просто дурні, які не знають що творять.
А індуси не бояться, що їм мільчаков голови відріже? Нехай хоч бейсбольні бити та ножі з собою візьмуть)
Оце буде MMA: руССкіє проти індусів
Невже ніхто не знає що на сосії завжди був дефіцит робочої сили. Особливо це стосується чорнової роботи.
Там у великих містах сосії все чоловіче населення "точікістону" та інших жебрацьких екс-сересер брацьких народів працює на виробництвах, у комунальній сфері та в сільськогосподарській, на хімії і т.д.
А ще там сотні тисяч китайців працюють і одружились на "просковьях" і "глашах".
Чи може забули скільки там наших батрачили і батрачать на будівництвах?
І це все було за деситиліття навіть до клятого 2014-го року.
Причина там головна те що кацапи хронічні лежні, у них в селах навіть парканів нема у більшості, а срати ходили й ходять під стіни ізб та сараїв своїх.
Тому ця новина відверта маніпуляція щоб відвернути увагу від нашої катастрофи з робочою силою.
Це вже не катастрофа навіть, це трагедія українського народу, все те що відбувається... А далі буде ще гірше, з кожним тижнем....
В Україні не пройде варіант "баби нарожають"..
навіть 60 немає
З тої ж причини завозити їх в Україну не можна за будь яких обставин. Зараз не 19 сторіччя коли треба були руки на полях. Зараз все навпаки - менше народу - більше життєвого простору для власних дітей.
приїжджі вколюють, навпаки для населення добре.
тим більше якщо це регулюється, а не як у нас їдуть біженці на допомогу, то зовсім чудово