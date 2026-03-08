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Новини Трудові мігранти у Росії
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РФ завозить робочу силу з Азії та Африки на тлі кадрової кризи, - СЗР

РФ завозить робочу силу

Російський бізнес масово переходить на імпорт робочої сили. Вже 37% підприємств використовують іноземних працівників, ще 43% готові їх наймати - проти лише 5% і 23% відповідно до 2022 року.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

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Звідки робоча сила?

Як зазначається, основні джерела – пострадянські країни (38% компаній), Китай, КНДР, Таїланд і Камбоджа (21%), Африка та Індія (13%).

Показовий приклад – "РЖД": попри заявлене скорочення 6% персоналу, держкомпанія набирає працівників з Індії. Перші 35 осіб уже працевлаштовані в поволзькому підрозділі із забезпеченням житла та соціального супроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадровий голод і геополітика: РФ готує робітників у Середній Азії, впроваджуючи в навчальні програми "русскій мір", - СЗР

Дефіцит кадрів

Причини очевидні: структурний дефіцит кадрів сягнув наприкінці 2025 року 2,7 млн осіб, у логістиці, будівництві та торгівлі бракує 40–50% персоналу. Бізнес використовує низькокваліфіковану міграцію як спосіб стримати витрати.

На 2026 рік уряд збільшив квоту на залучення працівників із візових країн до 279 тис. осіб – плюс 19% до показника 2025 року і максимум за останні десятиліття.

Читайте: РФ примусово мобілізує трудових мігрантів із Центральної Азії та використовує їх як "гарматне м’ясо" в Україні, - ГУР

Контроль над мігрантами

Крім того, паралельно влада посилює контроль над мігрантами. Держдума розглядає законопроєкт, який зобов'язує іноземців сплачувати авансовий податковий платіж не лише за себе, а й за утриманців. Термін перебування сім'ї прив'язується до тривалості трудового контракту, діти мігрантів після 18 років зобов'язані покинути країну впродовж 30 днів за відсутності інших підстав для проживання. Патент анулюватиметься, якщо доходи працівника нижчі за прожитковий мінімум або якщо він відпрацював менше десяти місяців на рік.

Також читайте: Наслідки мобілізації від Путіна: Російські компанії готуються масово наймати робітників із Африки

"Зростаюча залежність від зовнішньої робочої сили є прямим наслідком структурних деформацій ринку праці, спричинених війною проти України. Ця модель не вирішує проблеми продуктивності та дефіциту кваліфікованих кадрів, натомість знижує стимули до технологічної модернізації економіки", - зауважують у СЗР.

Автор: 

Азія (98) Африка (342) мігранти (1163) росія (70423) СЗР Служба зовнішньої розвідки (229)
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Топ коментарі
+8
регочіть,пройде не багато часу і українця зустріти на вулиці треба буде постаратися.....
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08.03.2026 10:41 Відповісти
+5
типу в Україну не планують завозити те кольорове сміття
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08.03.2026 10:31 Відповісти
+3
Ми утилізуємо кацапню, а керівництво ********** заміщує кацапню мусульманами. У них уже є видимі ознаки халіфату.
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08.03.2026 10:37 Відповісти
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это хорошо придурок , пусть учат языки получают образование работают становятся европейцами в Украине только один выбор стать тем кто ворует или тем у кого воруют
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08.03.2026 10:33 Відповісти
є вже "позитивний" досвід ЮК:
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08.03.2026 10:37 Відповісти
Британцы так развлекаются уже больше 100 лет обеспечивая рост экономики за счет приезжих то же самое делают Штаты .6% мусульман Я думаю больше реально 10-15 и ближе к 20% но я хочу отметить ни один мусульманин меня ни разу не напряг
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08.03.2026 10:45 Відповісти
Пробачте, удмурт, я з 24.02.2022 р. не спілкуюсь мовою свинособак. І зараз її не розумію. Будь ласка, теж саме українською або polszczyzna чи die deutsche Sprache.
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08.03.2026 10:42 Відповісти
пистуй подальше ******* ! ни один вор не сможет украсть или взять взятку не зная украинской мовы а воевать за Украину может и воюют ...так что закрой свою пасть
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08.03.2026 10:48 Відповісти
От чому кацапська рийка вічно в українському тарелі?
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08.03.2026 10:53 Відповісти
это все что ты можешь отрыгнуть у ольгинских ботов научилась ? одна команда только флаги разные
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08.03.2026 10:56 Відповісти
Рюзкє, йди собі додому. Тут воткі нєт!
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08.03.2026 11:10 Відповісти
Чуваш, повторюю - я з 24.02.2022 р. не спілкуюсь мовою свинособак. І зараз її не розумію. Будь ласка, теж саме українською або polszczyzna чи die deutsche Spr
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08.03.2026 10:59 Відповісти
Підероязичний пропагандист підероязичія.
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08.03.2026 11:00 Відповісти
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні»,- Зеленський.

"Мільйонів 10. Готуйтеся до нової України. Якщо ми самі не навчимося бути розумнішими, будемо імпортувати не десятками тисяч, а мільйонами",- Мілованов

Головне, що поки Рафіки з Джамшутами будуть бабло заробляти, обживатися, захищати на фронті їх будуть українці.
Та й голосувати "імпортовані " будуть за мілованова-зеленського-
єрмака, щоб потік їх співвідчизників не зупинявся.
І скажіть, що плісняві не вороги, а просто дурні, які не знають що творять.
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08.03.2026 11:24 Відповісти
Співвітчизників.
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08.03.2026 11:37 Відповісти
Значить, час переіменувати расію, на країну-мрії Джамшутію...
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08.03.2026 10:18 Відповісти
типу в Україну не планують завозити те кольорове сміття
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08.03.2026 10:31 Відповісти
Так це буде умовою вступу до ЄС. Як для Словакії - прихистити й утримувати мільйон циганви.
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08.03.2026 10:40 Відповісти
Ну якщо джамшуди їдуть на козломордію працювати то у джамшудії справи з економікою ще гірші ніж у кацапів...
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08.03.2026 10:31 Відповісти
5 экономика и рост 6-7% но там их больше миллиарда из них от балды число 200 миллионов нищих
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08.03.2026 10:39 Відповісти
Ми утилізуємо кацапню, а керівництво ********** заміщує кацапню мусульманами. У них уже є видимі ознаки халіфату.
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08.03.2026 10:37 Відповісти
""РЖД": попри заявлене скорочення 6% персоналу, держкомпанія набирає працівників з Індії."
А індуси не бояться, що їм мільчаков голови відріже? Нехай хоч бейсбольні бити та ножі з собою візьмуть)
Оце буде MMA: руССкіє проти індусів
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08.03.2026 10:38 Відповісти
регочіть,пройде не багато часу і українця зустріти на вулиці треба буде постаратися.....
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08.03.2026 10:41 Відповісти
РОБОЧИХ З АЗІЇ І АФРИКИ НЕ ПОТРІБНО ЗАВОЗИТИ,ВОНИ ДАВНО Є СВІТОВІ ЗАРОБІТЧАНИ І САМІ ЇДУТЬ В ТІ КРАЇНИ ДЕ МОЖНА ЗАРОБИТИ ГРОШІ
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08.03.2026 10:43 Відповісти
Робочих це па русскі. Вони самі прикметники у в них все прикметники - рабочій, учьоний, мороженоє, животноє...
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08.03.2026 11:05 Відповісти
Вулицями Нового Запоріжжя снує туди й сюди заклопотаний робочий народ... (Остап Вишня), Я мав нагоду придивитися до цих людей - і дивувався. Це була типова робоча, здорова сім'я. Тут усі робили (Г. Хоткевич);, Ми люде робочі, .. за день натомимось, що й кісток не чуємо (М. Кропивницький); ІНОДІ КРАЩЕ ЖУВАТИ МОВЧКИ .ЯК ВІДКРИВАТИ РОТА З ЯКОГО ВИЛІТАЄ РАШИСТСЬКА ГЛУПОТА
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08.03.2026 12:56 Відповісти
Спеціально перевірив на багатьох ресурсах. Слово ,,робочий,, у сенсі рабочій і калхозніца це суржик. В українській мові тільки як прикметник. Той же ваш приклад з Вишні - робочий народ.
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08.03.2026 13:39 Відповісти
Слово ,,робочий,, у сенсі рабочій і калхозніца це суржик ,,,, видає "спеціальні ресурси" не українські
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08.03.2026 14:33 Відповісти
А ще є "заключьонний"...по правилах російської "мови" слово "мущіна" є жіночого роду...і ти ще будеш заперечувати підерастичність русскава язика?!
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08.03.2026 18:24 Відповісти
...та не можу я заперечувати "підерастичність русскава язика", який є "язиком" лютого ворога України і її народу і якого мої б вуха не чули .
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08.03.2026 18:59 Відповісти
Скорее туда, куда пускают. А точнее выдают квоты. Если бы рабочие из Африки ехали ьуда, куда захотят, Африка уже была бы почти пустой.
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08.03.2026 11:56 Відповісти
а хто Тобі сказав .що Африка "полноводная " ,як Амазонка???Вона як пересихаючий Ніл
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08.03.2026 12:49 Відповісти
***** хотів саюз відновити,а відновить саюз міравова пралєтаріата))
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08.03.2026 10:54 Відповісти
у них хоть имеют возможность завозить потому что бабки есть🤣. Новость из разряда руснявых. Пропаганда все тупее и тупее, чисто копия рашки
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08.03.2026 11:17 Відповісти
Ну це ж відверта брехня й зе-пропаганда.
Невже ніхто не знає що на сосії завжди був дефіцит робочої сили. Особливо це стосується чорнової роботи.
Там у великих містах сосії все чоловіче населення "точікістону" та інших жебрацьких екс-сересер брацьких народів працює на виробництвах, у комунальній сфері та в сільськогосподарській, на хімії і т.д.
А ще там сотні тисяч китайців працюють і одружились на "просковьях" і "глашах".
Чи може забули скільки там наших батрачили і батрачать на будівництвах?
І це все було за деситиліття навіть до клятого 2014-го року.
Причина там головна те що кацапи хронічні лежні, у них в селах навіть парканів нема у більшості, а срати ходили й ходять під стіни ізб та сараїв своїх.
Тому ця новина відверта маніпуляція щоб відвернути увагу від нашої катастрофи з робочою силою.
Це вже не катастрофа навіть, це трагедія українського народу, все те що відбувається... А далі буде ще гірше, з кожним тижнем....
В Україні не пройде варіант "баби нарожають"..
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08.03.2026 11:50 Відповісти
І от цією "проблемою" займається ціла СВР,таку інфу може отримати кожен кому цікаво з відкритих російських джерел.
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08.03.2026 11:56 Відповісти
немає там ніяких 140 млн.
навіть 60 немає
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08.03.2026 12:16 Відповісти
Це непогано. Промити мізки азіату або африканцю що не розмовляє російською і живе в національному гето набагато складніше.
З тої ж причини завозити їх в Україну не можна за будь яких обставин. Зараз не 19 сторіччя коли треба були руки на полях. Зараз все навпаки - менше народу - більше життєвого простору для власних дітей.
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08.03.2026 12:47 Відповісти
Типова дурко-українська риса - спочатку сміятись над ворогом, потім отримати те ж саме у 10 разів гірше.
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08.03.2026 13:07 Відповісти
зовсім незрозуміла тема, не хочуть вони фізично працювати за невелику зарплату.
приїжджі вколюють, навпаки для населення добре.
тим більше якщо це регулюється, а не як у нас їдуть біженці на допомогу, то зовсім чудово
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08.03.2026 16:21 Відповісти
денацифікація
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08.03.2026 17:12 Відповісти
 
 