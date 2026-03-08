РФ завозить робочу силу з Азії та Африки на тлі кадрової кризи, - СЗР

Російський бізнес масово переходить на імпорт робочої сили. Вже 37% підприємств використовують іноземних працівників, ще 43% готові їх наймати - проти лише 5% і 23% відповідно до 2022 року.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звідки робоча сила?

Як зазначається, основні джерела – пострадянські країни (38% компаній), Китай, КНДР, Таїланд і Камбоджа (21%), Африка та Індія (13%).

Показовий приклад – "РЖД": попри заявлене скорочення 6% персоналу, держкомпанія набирає працівників з Індії. Перші 35 осіб уже працевлаштовані в поволзькому підрозділі із забезпеченням житла та соціального супроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадровий голод і геополітика: РФ готує робітників у Середній Азії, впроваджуючи в навчальні програми "русскій мір", - СЗР

Дефіцит кадрів

Причини очевидні: структурний дефіцит кадрів сягнув наприкінці 2025 року 2,7 млн осіб, у логістиці, будівництві та торгівлі бракує 40–50% персоналу. Бізнес використовує низькокваліфіковану міграцію як спосіб стримати витрати.

На 2026 рік уряд збільшив квоту на залучення працівників із візових країн до 279 тис. осіб – плюс 19% до показника 2025 року і максимум за останні десятиліття.

Читайте: РФ примусово мобілізує трудових мігрантів із Центральної Азії та використовує їх як "гарматне м’ясо" в Україні, - ГУР

Контроль над мігрантами

Крім того, паралельно влада посилює контроль над мігрантами. Держдума розглядає законопроєкт, який зобов'язує іноземців сплачувати авансовий податковий платіж не лише за себе, а й за утриманців. Термін перебування сім'ї прив'язується до тривалості трудового контракту, діти мігрантів після 18 років зобов'язані покинути країну впродовж 30 днів за відсутності інших підстав для проживання. Патент анулюватиметься, якщо доходи працівника нижчі за прожитковий мінімум або якщо він відпрацював менше десяти місяців на рік.

Також читайте: Наслідки мобілізації від Путіна: Російські компанії готуються масово наймати робітників із Африки

"Зростаюча залежність від зовнішньої робочої сили є прямим наслідком структурних деформацій ринку праці, спричинених війною проти України. Ця модель не вирішує проблеми продуктивності та дефіциту кваліфікованих кадрів, натомість знижує стимули до технологічної модернізації економіки", - зауважують у СЗР.