Наслідки мобілізації від Путіна: Російські компанії готуються масово наймати робітників із Африки

Російські компанії на тлі гострого дефіциту кадрів, викликаного розв'язаною РФ повномасштабною війною проти України, розглядають залучення робітників із далеких країн.

Так, кожен восьмий (13%) російський роботодавець готовий взяти на роботу кандидатів із Африки, зокрема з ЦАР, Нігерії та Зімбабве, а також із Індії, передає The Moscow Times із посиланням на опитування понад 300 представників бізнесу з усіх регіонів Росії.

Також кожна п'ята компанія (21%) готова працевлаштовувати громадян Китаю, КНДР, Таїланду та Камбоджі. На робочу силу з країн СНД, як і раніше, розраховують 38% компаній.

Загалом зараз іноземних співробітників залучають 37% російських підприємств. Понад половина з них – великий бізнес.

Ще 43% роботодавців готові розглядати іноземців на існуючі вакансії.

Не планує брати людей з-за кордону лише п'ята частина учасників опитування.

Для порівняння: до повномасштабної війни про найм іноземців заявляли лише 5% російських компаній, а готовність до цього висловлювали 23%.

Раніше Мінпраці РФ повідомило, що загальний ліміт на залучення іноземців із візових країн на поточний рік становить 279 тис. осіб, що на 19% більше, ніж 2025 року, і це також максимальний показник за останні десятиліття.

Де працюють мігранти

Насамперед іноземців наймають компанії, які працюють у логістиці, будівництві та торгівлі, де дефіцит робочих рук становить 40–50%.

За даними Росстату, на кінець 2025 року загальна потреба російських компаній у кадрах сягала 2,7 млн ​​осіб.

При цьому приплив мігрантів охолоджує "зарплатну гонку" в низькокваліфікованих сегментах і допомагає бізнесу стримувати зростання витрат.

Іноземці займають позиції, на які росіяни йдуть неохоче, – будівництво, ЖКГ та підсобні роботи.

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Трудові мігранти в Росії

У січні повідомлялося, що російська влада за минулий рік видала громадянам Індії та Бангладеш рекордну за дев'ять років кількість дозволів на роботу.

Для здійснення трудової діяльності до РФ було запрошено 56,5 тис. індійських громадян проти 36,2 тис. роком раніше. Із Бангладеш працювати в Росію приїхали 9,3 тис. осіб проти 2,8 тис. 2024 року. Обидва показники стали рекордними щонайменше з 2017 року.

Раніше повідомлялося, що кількість громадян Індії, які приїжджають до Росії з метою працевлаштування, за п'ять років збільшилась у 22 рази. Так, якщо в 2020 році реєструвалося всього 813 в'їздів із робочими цілями, то за аналогічний період 2025 року їхня кількість перевищила 17,7 тис.

У вересні минулого року стало відомо, що російські компанії також розглядають можливість залучення мігрантів із Непалу, В'єтнаму та Бангладеш. Російський бізнес, особливо в будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг, розраховує таким чином компенсувати нестачу трудових ресурсів.

У червні повідомлялося, що великі та дрібні промислові підприємства Росії минулого року найняли на роботу 47 тис. робітників із Китаю, Індії, Туреччини, Сербії та інших країн, із якими діє візовий режим в'їзду. Таким чином, залучена кількість іноземців виявилася на 16% більшою від початкової квоти російського уряду в 40,5 тис. осіб.

Також повідомлялося, що рух "Талібан", який править у Афганістані, домовився про збільшення в 10 разів потоку афганських трудових мігрантів до Росії.

У липні повідомлялося, що в Росію до кінця цього року мають приїхати 1 млн робітників із Індії – зокрема, йдеться про "фахівців, які мають високі компетенції".

На початку березня повідомлялося, що російські регіони почали залучати до роботи трудових мігрантів із М'янми, яка вважається однією з найбідніших країн світу.