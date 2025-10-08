У Росії кількість мігрантів із Індії зросла в 22 рази

Кількість громадян Індії, які приїжджають до Росії з метою працевлаштування, за п'ять років збільшилась у 22 рази. Так, якщо в 2020 році реєструвалося всього 813 в'їздів із робочими цілями, то за аналогічний період 2025 року їхня кількість перевищила 17,7 тис.

Головною причиною такого значного зростання експерти називають гостру нестачу робочої сили в країні – особливо в будівництві, промисловості та сільському господарстві, передає The Moscow Times.

"Після запровадження обмежень для мігрантів sз країн СНД та коригування міграційної політики Росія почала активно залучати трудові ресурси з Південної Азії, головним чином із Індії", – пояснив керівник міжнародного кадрового агентства "Амалко" Гаррі Мурадян.

За його прогнозами, 2025 року кількість індійських трудових мігрантів може збільшитися вдвічі порівняно з минулим роком.

У поточному році в Росії виділено близько 71,8 тис. квот для залучення індійських робітників із загальної квоти з іноземних фахівців у 234,9 тис. осіб.

Найбільша потреба в іноземних кадрах спостерігається в будівельному секторі, промисловості та сільському господарстві.

У вересні стало відомо, що російські компанії також розглядають можливість залучення мігрантів із Непалу, В'єтнаму та Бангладеш. Російський бізнес, особливо в будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг, розраховує таким чином компенсувати нестачу трудових ресурсів.

У червні стало відомо, що великі та дрібні промислові підприємства Росії минулого року найняли на роботу 47 тис. робітників із Китаю, Індії, Туреччини, Сербії та інших країн, із якими діє візовий режим в'їзду. Таким чином, залучена кількість іноземців виявилася на 16% більшою від початкової квоти російського уряду в 40,5 тис. осіб.

Також повідомлялося, що рух "Талібан", який править у Афганістані, домовився про збільшення в 10 разів потоку афганських трудових мігрантів до Росії.

У липні повідомлялося, що в Росію до кінця цього року мають приїхати 1 млн робітників із Індії – зокрема, йдеться про "фахівців, які мають високі компетенції".

На початку березня повідомлялося, що російські регіони почали залучати до роботи трудових мігрантів із М'янми, яка вважається однією з найбідніших країн світу.