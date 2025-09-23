Наслідки мобілізації від Путіна: У Росію почнуть завозити мігрантів із Непалу, Бангладеш та В’єтнаму

Російські компанії готуються завозити в країну трудових мігрантів із Непалу, В'єтнаму та Бангладеш, оскільки демографічна база в цих країнах дозволяє формувати великі групи трудових мігрантів, готових їхати на довгострокові контракти.

Про це повідомив президент Торгово-промислової палати (ТПП) Росії Сергєй Катирін, передає The Moscow Times.

Утім, за словами Катиріна, для Росії ці напрями цікаві, але вимагають створення прозоріших каналів рекрутингу та адаптації.

Катирін зазначив, що за рахунок залучення трудових ресурсів із далекого зарубіжжя російський бізнес, який працює насамперед у будівництві, рітейлі та сфері послуг, розраховує вирішити питання кадрового дефіциту.

При цьому для іноземців це можливість заробити, оскільки заробітки в Росії в півтора рази вищі, ніж у них на батьківщині. Традиційно Росія спирається на міграцію з країн СНД – Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану, але за них починають конкурувати Туреччина та країни Близького Сходу.

До цього російські компанії почали масово наймати трудових мігрантів із Індії: їхній потік у країну зріс майже на 25% за останній рік. Це сталося через збільшення квоти для індійців до 71,8 тис. осіб. У будівництві та сфері послуг вони отримують зарплату в середньому на 60% вищу, ніж у себе вдома. Глава ТПП Росії зазначив, що кількість трудових мігрантів із Індії продовжить зростати в 2026 році.

Дефіцит робочих рук у Росії виник через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України: 300 тис. осіб було мобілізовано та відправлено на фронт, ще близько 500 тис. уклали контракти з Міноборони РФ, щоб піти воювати, а від 600 тис. до 1 млн виїхали з країни. Крім цього, оборонні заводи різко збільшили випуск продукції та почали залучати нові кадри, а російська влада запустила антимігрантську кампанію, ускладнивши умови перебування в Росії для громадян пострадянських країн.

Раніше стало відомо, що Росія може почати завозити тисячі швачок із КНДР.

У липні повідомлялося, що в Росію до кінця цього року мають приїхати 1 млн робітників з Індії – зокрема, йдеться про "фахівців, які мають високі компетенції".

Перед тим повідомлялося, що кількість громадян Північної Кореї, зайнятих на російських будівельних об'єктах, до кінця 2025 року може перевищити 50 тис., що більш ніж утричі перевищує поточний показник.

У червні стало відомо, що великі та дрібні промислові підприємства Росії минулого року найняли на роботу 47 тис. робітників із Китаю, Індії, Туреччини, Сербії та інших країн, із якими діє візовий режим в'їзду. Таким чином, залучена кількість іноземців виявилася на 16% більшою від початкової квоти російського уряду в 40,5 тис. осіб.

Також повідомлялося, що рух "Талібан", який править у Афганістані, домовився про збільшення в 10 разів потоку афганських трудових мігрантів до Росії.