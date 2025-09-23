Росія може почати завозити тисячі швачок із КНДР

Рекрутингове агентство із Санкт-Петербурга "Стартафф" (Росія) відкрито рекламує можливість завезення тисяч північнокорейських робітниць. Так, у опублікованій на початку вересня заявці на тендерній платформі Bicotender агентство пропонує привозити до 2 тис. робітниць на тиждень для швейних виробництв, сільгоспкомплексів, а також на оздоблювальні та малярські роботи.

Компанія заявляє, що готова оперативно спрямовувати персонал у будь-який регіон Північного Заходу Росії, пише The Moscow Times.

При цьому пропозиція персоналу суперечить санкціям ООН щодо робочої сили з Північної Кореї.

Компанія "Стартафф", заснована в серпні 2022 року, має близько 3 тис. співробітників. Крім рекрутингу, фірма займається будівельними роботами, вантажоперевезеннями та торгівлею фруктами. Серед партнерів зазначалися, зокрема, маркетплейс Ozon та Міноборони РФ.

"Такі фірми, як правило, стягують комісійні, які разом із відрахуваннями північнокорейської влади ще більше скорочують зарплати працівників. Робітники, яких рекламують у подібних оголошеннях, майже напевно прямують через держпідприємства КНДР. Від етапу найму до повсякденного життя Росії вони перебувають під жорстким контролем північнокорейського уряду", – розповідала дослідниця Центру з прав людини КНДР (NKDB) Юнік Кім.

За даними NKDB, поява таких оголошень свідчить про нову тенденцію: якщо раніше північнокорейці в Росії в основному були задіяні в будівництві, тепер їх пропонують для роботи в інших секторах.

Кім зазначила, що північнокорейські робітники "як і раніше зазнають транснаціональних репресій": влада КНДР забирає в них документи, обмежує пересування та можливість спілкування, а також довільно утримує частину заробітку. Окрім того, працівники з КНДР часто "в'їжджають до Росії без дозволів на роботу", що дозволяє рекрутинговим компаніям заробляти на посередництві.

У липні повідомлялося, що на тлі гострої нестачі кадрів у Росії, через яку владі РФ доводиться просити працівників у Північної Кореї, російські компанії активізували пошук перекладачів із корейської мови.

До того стало відомо, що кількість громадян Північної Кореї, зайнятих на російських будівельних об'єктах, до кінця 2025 року може перевищити 50 тис., що більш ніж утричі перевищує поточний показник.

У травні повідомлялося, що КНДР направила близько 15 тис. працівників до Росії, де спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправку людей на війну проти України.

Як свідчать російські статистичні дані, у 2024 році кількість північнокорейців, які в'їхали в Росію, зросла в 12 разів порівняно з попереднім роком. Вважається, що багато з них потрапили в країну за студентськими візами.