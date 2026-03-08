РФ завозит рабочую силу из Азии и Африки на фоне кадрового кризиса, - СВР
Российский бизнес массово переходит на импорт рабочей силы. Уже 37% предприятий используют иностранных работников, еще 43% готовы их нанимать - против лишь 5% и 23% соответственно к 2022 году.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Откуда рабочая сила?
Как отмечается, основные источники - постсоветские страны (38% компаний), Китай, КНДР, Таиланд и Камбоджа (21%), Африка и Индия (13%).
Показательный пример – "РЖД": несмотря на заявленное сокращение 6% персонала, госкомпания набирает работников из Индии. Первые 35 человек уже трудоустроены в поволжском подразделении с обеспечением жильем и социальным сопровождением.
Дефицит кадров
Причины очевидны: структурный дефицит кадров достиг в конце 2025 года 2,7 млн человек, в логистике, строительстве и торговле не хватает 40-50% персонала. Бизнес использует низкоквалифицированную миграцию как способ сдержать расходы.
На 2026 год правительство увеличило квоту на привлечение работников из визовых стран до 279 тыс. человек – плюс 19% к показателю 2025 года и максимум за последние десятилетия.
Контроль над мигрантами
Кроме того, параллельно власти усиливают контроль над мигрантами. Госдума рассматривает законопроект, который обязывает иностранцев платить авансовый налоговый платеж не только за себя, но и за иждивенцев. Срок пребывания семьи привязывается к продолжительности трудового контракта, дети мигрантов после 18 лет обязаны покинуть страну в течение 30 дней при отсутствии других оснований для проживания. Патент будет аннулирован, если доходы работника ниже прожиточного минимума или если он отработал менее десяти месяцев в году.
"Растущая зависимость от внешней рабочей силы является прямым следствием структурных деформаций рынка труда, вызванных войной против Украины. Эта модель не решает проблемы производительности и дефицита квалифицированных кадров, а наоборот снижает стимулы к технологической модернизации экономики", - отмечают в СЗР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слимачок, на відміну від тебе, я никуди николи не бігав, не бігаю та бігати не збераюмь.
- А *****?!
"Мільйонів 10. Готуйтеся до нової України. Якщо ми самі не навчимося бути розумнішими, будемо імпортувати не десятками тисяч, а мільйонами",- Мілованов
Головне, що поки Рафіки з Джамшутами будуть бабло заробляти, обживатися, захищати на фронті їх будуть українці.
Та й голосувати "імпортовані " будуть за мілованова-зеленського-
єрмака, щоб потік їх співвідчизників не зупинявся.
І скажіть, що плісняві не вороги, а просто дурні, які не знають що творять.
А індуси не бояться, що їм мільчаков голови відріже? Нехай хоч бейсбольні бити та ножі з собою візьмуть)
Оце буде MMA: руССкіє проти індусів