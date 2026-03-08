РУС
Трудовые мигранты в России
РФ завозит рабочую силу из Азии и Африки на фоне кадрового кризиса, - СВР

РФ завозит рабочую силу

Российский бизнес массово переходит на импорт рабочей силы. Уже 37% предприятий используют иностранных работников, еще 43% готовы их нанимать - против лишь 5% и 23% соответственно к 2022 году.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Откуда рабочая сила?

Как отмечается, основные источники - постсоветские страны (38% компаний), Китай, КНДР, Таиланд и Камбоджа (21%), Африка и Индия (13%).

Показательный пример – "РЖД": несмотря на заявленное сокращение 6% персонала, госкомпания набирает работников из Индии. Первые 35 человек уже трудоустроены в поволжском подразделении с обеспечением жильем и социальным сопровождением.

Дефицит кадров

Причины очевидны: структурный дефицит кадров достиг в конце 2025 года 2,7 млн человек, в логистике, строительстве и торговле не хватает 40-50% персонала. Бизнес использует низкоквалифицированную миграцию как способ сдержать расходы.

На 2026 год правительство увеличило квоту на привлечение работников из визовых стран до 279 тыс. человек – плюс 19% к показателю 2025 года и максимум за последние десятилетия.

Контроль над мигрантами

Кроме того, параллельно власти усиливают контроль над мигрантами. Госдума рассматривает законопроект, который обязывает иностранцев платить авансовый налоговый платеж не только за себя, но и за иждивенцев. Срок пребывания семьи привязывается к продолжительности трудового контракта, дети мигрантов после 18 лет обязаны покинуть страну в течение 30 дней при отсутствии других оснований для проживания. Патент будет аннулирован, если доходы работника ниже прожиточного минимума или если он отработал менее десяти месяцев в году.

"Растущая зависимость от внешней рабочей силы является прямым следствием структурных деформаций рынка труда, вызванных войной против Украины. Эта модель не решает проблемы производительности и дефицита квалифицированных кадров, а наоборот снижает стимулы к технологической модернизации экономики", - отмечают в СЗР.

Азия (11) Африка (76) мигранты (73) россия (22410) СВР (116)
+2
Ну, у нас також не цукор з маслом. 18-24 zелена сволота за кордон випустила, а, наприклад, таксисти зараз у Київі, відсотків на 70 вже Кокоджани з Рафіками та Джамшудами.
08.03.2026 10:17
+2
Ми утилізуємо кацапню, а керівництво ********** заміщує кацапню мусульманами. У них уже є видимі ознаки халіфату.
08.03.2026 10:37
+2
регочіть,пройде не багато часу і українця зустріти на вулиці треба буде постаратися.....
08.03.2026 10:41
Ну, у нас також не цукор з маслом. 18-24 zелена сволота за кордон випустила, а, наприклад, таксисти зараз у Київі, відсотків на 70 вже Кокоджани з Рафіками та Джамшудами.
08.03.2026 10:17
В країні рабство?Чим заборонений виїзд?
08.03.2026 10:23
Війною.
08.03.2026 10:40
А таке буває ?На першому місці закон!!Можливо війною дозволено перхожих грабувати,гвалтувати?
08.03.2026 10:42
Читай ЗАКОНИ, слимак, там все написано.
08.03.2026 10:44
Читай конституцію васько .Проблема в тому,що у когось є права,а в когось забрали
08.03.2026 10:47
А шодо обов'язків, слимачок? Згідно Конституції.
08.03.2026 10:57
А чому ти згадуєш ******* лише про обов*язки?Права мої похєрєні,так і обов*язки хєрю!Що я повинен захищати?Корупція ічи дебілів,як ти?
08.03.2026 11:00
Конституція на паузі і обов*язки теж ,а ти іди *****
08.03.2026 11:02
Броньований чи списаний *******?Чому не виконуєш обов*язок?
08.03.2026 11:03
Підор броньований або по знайомству списаний
08.03.2026 10:48
Ну, навішо ж ти так самокрітично про себе, слимачок.
08.03.2026 10:56
Сидить якийсь підор на дивані і кричить,щоб його захищали .Довбойоб червонокнижний
08.03.2026 11:04
Шо, слимачок, пукам рве та пердолить тебе від ПРАВДИ?
08.03.2026 11:08
Вас ботів потрібно виловлювати і гасити!!!
08.03.2026 11:09
Ти не відповів на запитання *** бичий.Броньований чи списаний?
08.03.2026 11:10
Бичйй х.. тебе чумній свінні зробив на смітнику, тому ти і з'явився на світ божий слимаком.
08.03.2026 11:15
Нічого тобі відповісти,бо ****** диванний,який ховається від війни і всих туди посилає!!!Шоб ти здохло падло!!!
08.03.2026 11:16
Ми всі здохнем. Тільки я років за 10 після тебе, слимачок.
08.03.2026 11:22
Біжи ***** до адміна,проси забанить ушльопок недоношений
08.03.2026 11:17
Шо, пердак палає?
Слимачок, на відміну від тебе, я никуди николи не бігав, не бігаю та бігати не збераюмь.
08.03.2026 11:20
Ти реально довбойоб!!!Я ж чітко написав-після тебе ,яке ти тупе.Я ховаюсь?Іди ***** безмозле
08.03.2026 11:22
То шо там, слимачок, до обов'язків згідно основного Закону Констииуції? Виконувати будеш?
08.03.2026 11:18
Після тебе ****** обриганий
08.03.2026 11:18
Тобто, ти, слимачок, свою хату захищати сцішся. То виходить шо ти не простий слимачок а слимачок-сцікун.
08.03.2026 11:25
Кацап, ти проколовся.
08.03.2026 10:49
Всі кацапи,хто згадує про закони .Іди *****
08.03.2026 10:52
- Русіш культуріш?
- А *****?!
08.03.2026 11:13
Ше десь каракай сумський ****** лазе,однодумець нафронтників
08.03.2026 10:54
это хорошо придурок , пусть учат языки получают образование работают становятся европейцами в Украине только один выбор стать тем кто ворует или тем у кого воруют
08.03.2026 10:33
є вже "позитивний" досвід ЮК:
08.03.2026 10:37
Британцы так развлекаются уже больше 100 лет обеспечивая рост экономики за счет приезжих то же самое делают Штаты .6% мусульман Я думаю больше реально 10-15 и ближе к 20% но я хочу отметить ни один мусульманин меня ни разу не напряг
08.03.2026 10:45
Пробачте, удмурт, я з 24.02.2022 р. не спілкуюсь мовою свинособак. І зараз її не розумію. Будь ласка, теж саме українською або polszczyzna чи die deutsche Sprache.
08.03.2026 10:42
пистуй подальше ******* ! ни один вор не сможет украсть или взять взятку не зная украинской мовы а воевать за Украину может и воюют ...так что закрой свою пасть
08.03.2026 10:48
От чому кацапська рийка вічно в українському тарелі?
08.03.2026 10:53
это все что ты можешь отрыгнуть у ольгинских ботов научилась ? одна команда только флаги разные
08.03.2026 10:56
Рюзкє, йди собі додому. Тут воткі нєт!
08.03.2026 11:10
Чуваш, повторюю - я з 24.02.2022 р. не спілкуюсь мовою свинособак. І зараз її не розумію. Будь ласка, теж саме українською або polszczyzna чи die deutsche Spr
08.03.2026 10:59
Підероязичний пропагандист підероязичія.
08.03.2026 11:00
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні»,- Зеленський.

"Мільйонів 10. Готуйтеся до нової України. Якщо ми самі не навчимося бути розумнішими, будемо імпортувати не десятками тисяч, а мільйонами",- Мілованов

Головне, що поки Рафіки з Джамшутами будуть бабло заробляти, обживатися, захищати на фронті їх будуть українці.
Та й голосувати "імпортовані " будуть за мілованова-зеленського-
єрмака, щоб потік їх співвідчизників не зупинявся.
І скажіть, що плісняві не вороги, а просто дурні, які не знають що творять.
08.03.2026 11:24
Значить, час переіменувати расію, на країну-мрії Джамшутію...
08.03.2026 10:18
типу в Україну не планують завозити те кольорове сміття
08.03.2026 10:31
Так це буде умовою вступу до ЄС. Як для Словакії - прихистити й утримувати мільйон циганви.
08.03.2026 10:40
Ну якщо джамшуди їдуть на козломордію працювати то у джамшудії справи з економікою ще гірші ніж у кацапів...
08.03.2026 10:31
5 экономика и рост 6-7% но там их больше миллиарда из них от балды число 200 миллионов нищих
08.03.2026 10:39
Ми утилізуємо кацапню, а керівництво ********** заміщує кацапню мусульманами. У них уже є видимі ознаки халіфату.
08.03.2026 10:37
""РЖД": попри заявлене скорочення 6% персоналу, держкомпанія набирає працівників з Індії."
А індуси не бояться, що їм мільчаков голови відріже? Нехай хоч бейсбольні бити та ножі з собою візьмуть)
Оце буде MMA: руССкіє проти індусів
08.03.2026 10:38
регочіть,пройде не багато часу і українця зустріти на вулиці треба буде постаратися.....
08.03.2026 10:41
РОБОЧИХ З АЗІЇ І АФРИКИ НЕ ПОТРІБНО ЗАВОЗИТИ,ВОНИ ДАВНО Є СВІТОВІ ЗАРОБІТЧАНИ І САМІ ЇДУТЬ В ТІ КРАЇНИ ДЕ МОЖНА ЗАРОБИТИ ГРОШІ
08.03.2026 10:43
Робочих це па русскі. Вони самі прикметники у в них все прикметники - рабочій, учьоний, мороженоє, животноє...
08.03.2026 11:05
***** хотів саюз відновити,а відновить саюз міравова пралєтаріата))
08.03.2026 10:54
у них хоть имеют возможность завозить потому что бабки есть🤣. Новость из разряда руснявых. Пропаганда все тупее и тупее, чисто копия рашки
08.03.2026 11:17
 
 