Российский бизнес массово переходит на импорт рабочей силы. Уже 37% предприятий используют иностранных работников, еще 43% готовы их нанимать - против лишь 5% и 23% соответственно к 2022 году.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Откуда рабочая сила?

Как отмечается, основные источники - постсоветские страны (38% компаний), Китай, КНДР, Таиланд и Камбоджа (21%), Африка и Индия (13%).

Показательный пример – "РЖД": несмотря на заявленное сокращение 6% персонала, госкомпания набирает работников из Индии. Первые 35 человек уже трудоустроены в поволжском подразделении с обеспечением жильем и социальным сопровождением.

Дефицит кадров

Причины очевидны: структурный дефицит кадров достиг в конце 2025 года 2,7 млн человек, в логистике, строительстве и торговле не хватает 40-50% персонала. Бизнес использует низкоквалифицированную миграцию как способ сдержать расходы.

На 2026 год правительство увеличило квоту на привлечение работников из визовых стран до 279 тыс. человек – плюс 19% к показателю 2025 года и максимум за последние десятилетия.

Контроль над мигрантами

Кроме того, параллельно власти усиливают контроль над мигрантами. Госдума рассматривает законопроект, который обязывает иностранцев платить авансовый налоговый платеж не только за себя, но и за иждивенцев. Срок пребывания семьи привязывается к продолжительности трудового контракта, дети мигрантов после 18 лет обязаны покинуть страну в течение 30 дней при отсутствии других оснований для проживания. Патент будет аннулирован, если доходы работника ниже прожиточного минимума или если он отработал менее десяти месяцев в году.

"Растущая зависимость от внешней рабочей силы является прямым следствием структурных деформаций рынка труда, вызванных войной против Украины. Эта модель не решает проблемы производительности и дефицита квалифицированных кадров, а наоборот снижает стимулы к технологической модернизации экономики", - отмечают в СЗР.