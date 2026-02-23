Трудові мігранти у Росії
851

Кадровий голод і геополітика: РФ готує робітників у Середній Азії, впроваджуючи в навчальні програми "русскій мір", - СЗР

мігранти

Росія розробляє схему підготовки трудових мігрантів безпосередньо в їхніх країнах – і використовує її як новий інструмент культурної експансії на тлі катастрофічної втрати впливу в регіоні.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Росія посилює вплив через освіту в країнах, що від неї віддаляються

Російський бізнес отримав пропозицію укладати угоди з профтехучилищами та коледжами Узбекистану, Таджикистану і Киргизії – головних постачальників робочої сили для російської економіки. Ідея проста: навчити спеціаліста на місці, завезти на росію на певний термін, а потім нібито відпустити додому. Саме з цими трьома країнами, за словами заступника комітету з профорієнтації російського союзу промисловців та підприємців міхаіла іванова, і планують насамперед налагодити співпрацю.

Причина - дефіцит кадрів

Міністерство праці та соціального захисту росії прогнозує критичний дефіцит технічних кадрів до 2032 року – країні бракує інженерів, швачок та інших робітничих спеціальностей.  Війна вимотує економіку, людей не вистачає.

Але справжня проблема не в кадрах. Росія стрімко
втрачає позиції саме в тих країнах, звідки хоче черпати робочу силу. Держави Середньої Азії послідовно проводять політику дистанціювання від москви – це визнають у кремлі і про це відкрито говорили на зустрічі прем'єра мішустіна з експертами у 2025.

В навчальні програми для майбутніх мігрантів рф планує впроваджувати уроки російської мови та культури

  • Це не педагогічна турбота – це добре знайома технологія "руськой вєсни", ефективність якої як інструменту впливу вже неодноразово доведена на практиці.
  • Під виглядом підготовки зварників і токарів росія отримує доступ до молоді у країнах, які від неї відвертаються, і починає формувати лояльну аудиторію ще до того, як ті перетнуть кордон.

Як зазначають, аналогічну стратегію росія вже намагається реалізовувати в Африці. 

Автор: 

Азія, росія, СЗР Служба зовнішньої розвідки
У сзр є доступ до новин в інтернеті 😸.
23.02.2026 13:38 Відповісти
Нове монголо-татарське іго суне на москву
23.02.2026 13:52 Відповісти
Якщо ці недоробки будуть працювати на підприємствах, пов'язаних з виробництвом зброї, тоді вони є законною війською ціллю.
23.02.2026 14:47 Відповісти
 
 