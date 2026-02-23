Кадровий голод і геополітика: РФ готує робітників у Середній Азії, впроваджуючи в навчальні програми "русскій мір", - СЗР

Росія розробляє схему підготовки трудових мігрантів безпосередньо в їхніх країнах – і використовує її як новий інструмент культурної експансії на тлі катастрофічної втрати впливу в регіоні.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Росія посилює вплив через освіту в країнах, що від неї віддаляються

Російський бізнес отримав пропозицію укладати угоди з профтехучилищами та коледжами Узбекистану, Таджикистану і Киргизії – головних постачальників робочої сили для російської економіки. Ідея проста: навчити спеціаліста на місці, завезти на росію на певний термін, а потім нібито відпустити додому. Саме з цими трьома країнами, за словами заступника комітету з профорієнтації російського союзу промисловців та підприємців міхаіла іванова, і планують насамперед налагодити співпрацю.

Також читайте: Російська економіка переживає найглибшу кризу за 20 років, - СЗР

Причина - дефіцит кадрів

Міністерство праці та соціального захисту росії прогнозує критичний дефіцит технічних кадрів до 2032 року – країні бракує інженерів, швачок та інших робітничих спеціальностей. Війна вимотує економіку, людей не вистачає.

Але справжня проблема не в кадрах. Росія стрімко

втрачає позиції саме в тих країнах, звідки хоче черпати робочу силу. Держави Середньої Азії послідовно проводять політику дистанціювання від москви – це визнають у кремлі і про це відкрито говорили на зустрічі прем'єра мішустіна з експертами у 2025.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ примусово мобілізує трудових мігрантів із Центральної Азії та використовує їх як "гарматне м’ясо" в Україні, - ГУР

В навчальні програми для майбутніх мігрантів рф планує впроваджувати уроки російської мови та культури

Це не педагогічна турбота – це добре знайома технологія "руськой вєсни", ефективність якої як інструменту впливу вже неодноразово доведена на практиці.

Під виглядом підготовки зварників і токарів росія отримує доступ до молоді у країнах, які від неї відвертаються, і починає формувати лояльну аудиторію ще до того, як ті перетнуть кордон.

Як зазначають, аналогічну стратегію росія вже намагається реалізовувати в Африці.

Також читайте: Рівень відкриття нових бізнесів у Росії впав до мінімуму за 14 років, - СЗР