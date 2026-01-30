Рівень відкриття нових бізнесів у Росії впав до мінімуму за 14 років, - СЗР

У Росії фіксують найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, у 2025 році було зареєстровано лише 173 тис. юридичних осіб, що на 20% менше, ніж у 2024 році. Водночас кількість ліквідацій різко зросла до 233 тис. компаній, тобто закривалося бізнесів на чверть більше, ніж відкривалося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські авіакомпанії повертають у небо літаки, яким понад 30 років, - СЗР

Галузі

"Найбільшого удару зазнали будівництво, девелопмент, роздрібна торгівля та сфера посередницьких послуг. У цих секторах різко впала рентабельність через дорогі кредити, скорочення попиту та згортання інвестиційних програм.

Додатковий тиск створили зростання страхових внесків, підвищення утилізаційного збору, а також спад у споживчому секторі, особливо в офлайн-торгівлі та автомобільному бізнесі", - йдеться в повідомленні.

За даними СЗР, російський бізнес стикається з жорсткою фіскальною політикою, посиленням податкового контролю та кампанією проти "дроблення" компаній.

Також читайте: На озброєнні у Росії перебуває 3-4 ракети "Орєшнік", - СЗР

Банки, зі свого боку, обмежують кредитування на тлі високої ключової ставки, а неплатежі великих замовників і державних структур дедалі частіше призводять до касових розривів і банкрутств. Юридичні особи масово зникають, поступаючись примітивнішим і вразливішим формам підприємництва, які обирають не через розвиток, а через виживання.

Прогноз на 2026 рік

"У 2026 році очікується подальше скорочення кількості юросіб, укрупнення ринку та зростання ролі державного контролю. Навіть можливе зниження ключової ставки, за прогнозами центробанку рф, навряд чи виправить ситуацію: економіка залишається пригніченою, інвестиційний клімат – токсичним, а підприємницька ініціатива – системно задавленою", - підсумували у Службі зовнішньої розвідки.

Читайте: Військова та політична залежність Мінська від Москви зростає, – звіт SAB