На озброєнні у Росії перебуває 3-4 ракети "Орєшнік", - СЗР
На озброєнні у Росії перебуває не більше 3-4 ракет "Орєшнік". Однак у 2026 році Кремль хоче запустити їх у серійне виробництво і виготовляти п'ять і більше одиниць на рік.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Скільки "Орєшніків" у Росії
"За нашими оцінками, Росія має не більше 3-4 таких ракет. Нам відомо, що міністерство оборони Росії у 2026 році планує запустити "Орєшнік" у серійне виробництво і набути спроможностей виготовляти п’ять і більше таких ракет на рік",- сказав Луговський.
Інструмент залякування
Він також зазначив, що "в "Орєшніку" більше політичного, ніж воєнного наповнення". За його словами, ракета насамперед є інструментом залякування європейських партнерів України.
"Це насамперед інструмент залякування наших партнерів у Європі. І він має сумнівну бойову ефективність. "Орєшнік" побудований на технологіях минулого століття і потребує постійного технічного супроводження й оперативного усунення різних несправностей",- заявив посадовець.
Луговський додав, що СЗР взаємодіє із розвідками країн-партнерів щодо "Орєшніка" для отримання спільної об’єктивної картини та уникнення дезінформації з боку РФ та Білорусі.
"Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари"
https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-rosia-rakety/32193825.html
В рашки за два-три місяці закінчаться ракети - це теж ідіот казав Арестович. РФ виробляє їх тому вони не закінчаться ніколи, а от економіка може рухнути
