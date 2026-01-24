На озброєнні у Росії перебуває 3-4 ракети "Орєшнік", - СЗР

На озброєнні у Росії перебуває не більше 3-4 ракет "Орєшнік". Однак у 2026 році Кремль хоче запустити їх у серійне виробництво і виготовляти п'ять і більше одиниць на рік.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Скільки "Орєшніків" у Росії

"За нашими оцінками, Росія має не більше 3-4 таких ракет. Нам відомо, що міністерство оборони Росії у 2026 році планує запустити "Орєшнік" у серійне виробництво і набути спроможностей виготовляти п’ять і більше таких ракет на рік",- сказав Луговський.

Інструмент залякування

Він також зазначив, що "в "Орєшніку" більше політичного, ніж воєнного наповнення". За його словами, ракета насамперед є інструментом залякування європейських партнерів України.

"Це насамперед інструмент залякування наших партнерів у Європі. І він має сумнівну бойову ефективність. "Орєшнік" побудований на технологіях минулого століття і потребує постійного технічного супроводження й оперативного усунення різних несправностей",- заявив посадовець.

Луговський додав, що СЗР взаємодіє із розвідками країн-партнерів щодо "Орєшніка" для отримання спільної об’єктивної картини та уникнення дезінформації з боку РФ та Білорусі.

