УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10158 відвідувачів онлайн
Новини Виробництво балістичних ракет у Росії
12 139 25

На озброєнні у Росії перебуває 3-4 ракети "Орєшнік", - СЗР

У СЗР порахували "Орєшніки": Росія встигла виготовити лише 3-4 ракети

На озброєнні у Росії перебуває не більше 3-4 ракет "Орєшнік". Однак у 2026 році Кремль хоче запустити їх у серійне виробництво і виготовляти п'ять і більше одиниць на рік.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Скільки "Орєшніків" у Росії

"За нашими оцінками, Росія має не більше 3-4 таких ракет. Нам відомо, що міністерство оборони Росії у 2026 році планує запустити "Орєшнік" у серійне виробництво і набути спроможностей виготовляти п’ять і більше таких ракет на рік",- сказав Луговський.

Читайте також: Росія модернізувала "Іскандери" і "Кинджали", щоб обходити Patriot, - FT

Інструмент залякування

Він також зазначив, що "в "Орєшніку" більше політичного, ніж воєнного наповнення". За його словами, ракета насамперед є інструментом залякування європейських партнерів України.

"Це насамперед інструмент залякування наших партнерів у Європі. І він має сумнівну бойову ефективність. "Орєшнік" побудований на технологіях минулого століття і потребує постійного технічного супроводження й оперативного усунення різних несправностей",- заявив посадовець.

Луговський додав, що СЗР взаємодіє із розвідками країн-партнерів щодо "Орєшніка" для отримання спільної об’єктивної картини та уникнення дезінформації з боку РФ та Білорусі.

Читайте також: Понад 80% білоруських підприємств працюють на військові потреби Росії, - СЗР

Автор: 

виробництво (1954) росія (69763) СЗР Служба зовнішньої розвідки (222) Орєшнік (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Це вже було:

"Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари"

https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-rosia-rakety/32193825.html
показати весь коментар
24.01.2026 18:49 Відповісти
+7
Агент "Люся" на проводі...
показати весь коментар
24.01.2026 18:30 Відповісти
+6
Що нам з цією інформацією робити? Щось постійно пішли всякі підрахуї , константації, аналітика від всяких членограїв і подібних...ви помітили що вже більше двух місяців по нпз не б'ють? Вова з вовачкай дагаваріліс наверное.
показати весь коментар
24.01.2026 18:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Агент "Люся" на проводі...
показати весь коментар
24.01.2026 18:30 Відповісти
Малюк або "Мадяр" про це уже теж знають?
Малюка можна викреслити..., на жаль....
показати весь коментар
24.01.2026 18:32 Відповісти
Що нам з цією інформацією робити? Щось постійно пішли всякі підрахуї , константації, аналітика від всяких членограїв і подібних...ви помітили що вже більше двух місяців по нпз не б'ють? Вова з вовачкай дагаваріліс наверное.
показати весь коментар
24.01.2026 18:33 Відповісти
Прям як наш "фламінго"... Теж "більше політичного, ніж воєнного наповнення".
показати весь коментар
24.01.2026 18:37 Відповісти
Так на головного канструктара Фламінгав парахоботи дєло сшыли. Как работать?
показати весь коментар
24.01.2026 19:11 Відповісти
Та ні, Фламінго'' не політичний, а грошовий проект. Он міндічі, цукермани і їх партнери нічого не виробляючи стали доларовими мільярдерами.
показати весь коментар
24.01.2026 19:55 Відповісти
Кібуц працює
показати весь коментар
24.01.2026 20:09 Відповісти
3-4 тижні, і вони закінчаться, ці 3-4 ракети, а через 3-4 місяця рашка розвалиться.
показати весь коментар
24.01.2026 18:38 Відповісти
ванга не померла - от вона....
показати весь коментар
24.01.2026 18:57 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2026 18:59 Відповісти
Відомий пітух-пропагандон має таку думку

показати весь коментар
24.01.2026 18:38 Відповісти
Цим Патешнiком тiлькi папуасiв лякати
показати весь коментар
24.01.2026 18:48 Відповісти
Це вже було:

"Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари"

https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-rosia-rakety/32193825.html
показати весь коментар
24.01.2026 18:49 Відповісти
Кава в Криму.
Чмобіки не вміють воювати.
В рашки за два-три місяці закінчаться ракети.
Ще не набридло ганьбитися?
показати весь коментар
24.01.2026 18:51 Відповісти
чмобікі дійсно не вміють воювати - але їх багато, разів в 5 більше чим в нас

Кава в Криму - ще коли це почув то подумав що розумово відсталі. ЗРОБІТЬ - і потім скажіть, а наперед - це імбіцили

В рашки за два-три місяці закінчаться ракети - це теж ідіот казав Арестович. РФ виробляє їх тому вони не закінчаться ніколи, а от економіка може рухнути
показати весь коментар
24.01.2026 19:11 Відповісти
Давайте рахувати власні ракети.
показати весь коментар
24.01.2026 18:56 Відповісти
Цю інформацію мабуть отримав Єрмак, недарма ж його у СЗР прийняли за службу...
показати весь коментар
24.01.2026 19:03 Відповісти
А як ти в 2019 році не закрив би ракетну програму грім 2, то мабуть і війни би не було, я не знаю що би зробили в тому же США , тому би Трампу, як би він закрив всі програми неядерного ракетного стримування країни? Я думаю як мінімум він не був вже би президентом як максимум сидів би, а в Україні все нормально, навіть доріс до "президента світу" , а там ще трішки і буде президент галактики.
показати весь коментар
24.01.2026 19:11 Відповісти
Якось так зразу спокійно стало...
показати весь коментар
24.01.2026 19:17 Відповісти
Фламінго більше?
показати весь коментар
24.01.2026 19:38 Відповісти
Та ні, вона яскравіша - не зелена, в рожева.
показати весь коментар
24.01.2026 19:57 Відповісти
Та це все хе...ня, он ми вже по 250 "Фламінгів" у місяць випуськаємо...😂🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.01.2026 22:17 Відповісти
Віримо .
Вже було 100 ракету 2022 році
показати весь коментар
25.01.2026 05:34 Відповісти
 
 