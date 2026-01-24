На вооружении у России находится 3-4 ракеты "Орешник", - СВР
На вооружении у России находится не более 3-4 ракет "Орешник". Однако в 2026 году Кремль хочет запустить их в серийное производство и изготавливать пять и более единиц в год.
Об этом в интервью "Укрінформ" заявил первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский, сообщает Цензор.НЕТ.
Сколько "Орешников" в России
"По нашим оценкам, Россия имеет не более 3-4 таких ракет. Нам известно, что министерство обороны России в 2026 году планирует запустить "Орешник" в серийное производство и приобрести возможности производить пять и более таких ракет в год", - сказал Луговский.
Инструмент запугивания
Он также отметил, что "в "Орешниках" больше политического, чем военного наполнения". По его словам, ракета прежде всего является инструментом запугивания европейских партнеров Украины.
"Это, прежде всего, инструмент запугивания наших партнеров в Европе. И он имеет сомнительную боевую эффективность. "Орешник" построен на технологиях прошлого века и требует постоянного технического сопровождения и оперативного устранения различных неисправностей", - заявил чиновник.
Луговской добавил, что СВР взаимодействует с разведками стран-партнеров по поводу "Орешника" для получения общей объективной картины и избежания дезинформации со стороны РФ и Беларуси.
Малюка можна викреслити..., на жаль....
"Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари"
В рашки за два-три місяці закінчаться ракети.
В рашки за два-три місяці закінчаться ракети - це теж ідіот казав Арестович. РФ виробляє їх тому вони не закінчаться ніколи, а от економіка може рухнути
Вже було 100 ракету 2022 році