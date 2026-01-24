На вооружении у России находится 3-4 ракеты "Орешник", - СВР

В СЗР подсчитали "Орешниковые": Россия успела изготовить только 3-4 ракеты

На вооружении у России находится не более 3-4 ракет "Орешник". Однако в 2026 году Кремль хочет запустить их в серийное производство и изготавливать пять и более единиц в год.

Об этом в интервью "Укрінформ" заявил первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский, сообщает Цензор.НЕТ.

Сколько "Орешников" в России

"По нашим оценкам, Россия имеет не более 3-4 таких ракет. Нам известно, что министерство обороны России в 2026 году планирует запустить "Орешник" в серийное производство и приобрести возможности производить пять и более таких ракет в год", - сказал Луговский.

Инструмент запугивания

Он также отметил, что "в "Орешниках" больше политического, чем военного наполнения". По его словам, ракета прежде всего является инструментом запугивания европейских партнеров Украины.

"Это, прежде всего, инструмент запугивания наших партнеров в Европе. И он имеет сомнительную боевую эффективность. "Орешник" построен на технологиях прошлого века и требует постоянного технического сопровождения и оперативного устранения различных неисправностей", - заявил чиновник.

Луговской добавил, что СВР взаимодействует с разведками стран-партнеров по поводу "Орешника" для получения общей объективной картины и избежания дезинформации со стороны РФ и Беларуси.

+10
Це вже було:

"Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари"

https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-rosia-rakety/32193825.html
24.01.2026 18:49 Ответить
+7
Агент "Люся" на проводі...
24.01.2026 18:30 Ответить
+6
Що нам з цією інформацією робити? Щось постійно пішли всякі підрахуї , константації, аналітика від всяких членограїв і подібних...ви помітили що вже більше двух місяців по нпз не б'ють? Вова з вовачкай дагаваріліс наверное.
24.01.2026 18:33 Ответить
Агент "Люся" на проводі...
24.01.2026 18:30 Ответить
Малюк або "Мадяр" про це уже теж знають?
Малюка можна викреслити..., на жаль....
24.01.2026 18:32 Ответить
Що нам з цією інформацією робити? Щось постійно пішли всякі підрахуї , константації, аналітика від всяких членограїв і подібних...ви помітили що вже більше двух місяців по нпз не б'ють? Вова з вовачкай дагаваріліс наверное.
24.01.2026 18:33 Ответить
Прям як наш "фламінго"... Теж "більше політичного, ніж воєнного наповнення".
24.01.2026 18:37 Ответить
Так на головного канструктара Фламінгав парахоботи дєло сшыли. Как работать?
24.01.2026 19:11 Ответить
Та ні, Фламінго'' не політичний, а грошовий проект. Он міндічі, цукермани і їх партнери нічого не виробляючи стали доларовими мільярдерами.
24.01.2026 19:55 Ответить
Кібуц працює
24.01.2026 20:09 Ответить
3-4 тижні, і вони закінчаться, ці 3-4 ракети, а через 3-4 місяця рашка розвалиться.
24.01.2026 18:38 Ответить
ванга не померла - от вона....
24.01.2026 18:57 Ответить
24.01.2026 18:59 Ответить
Відомий пітух-пропагандон має таку думку

24.01.2026 18:38 Ответить
Цим Патешнiком тiлькi папуасiв лякати
24.01.2026 18:48 Ответить
Кава в Криму.
Чмобіки не вміють воювати.
В рашки за два-три місяці закінчаться ракети.
Ще не набридло ганьбитися?
24.01.2026 18:51 Ответить
чмобікі дійсно не вміють воювати - але їх багато, разів в 5 більше чим в нас

Кава в Криму - ще коли це почув то подумав що розумово відсталі. ЗРОБІТЬ - і потім скажіть, а наперед - це імбіцили

В рашки за два-три місяці закінчаться ракети - це теж ідіот казав Арестович. РФ виробляє їх тому вони не закінчаться ніколи, а от економіка може рухнути
24.01.2026 19:11 Ответить
Давайте рахувати власні ракети.
24.01.2026 18:56 Ответить
Цю інформацію мабуть отримав Єрмак, недарма ж його у СЗР прийняли за службу...
24.01.2026 19:03 Ответить
А як ти в 2019 році не закрив би ракетну програму грім 2, то мабуть і війни би не було, я не знаю що би зробили в тому же США , тому би Трампу, як би він закрив всі програми неядерного ракетного стримування країни? Я думаю як мінімум він не був вже би президентом як максимум сидів би, а в Україні все нормально, навіть доріс до "президента світу" , а там ще трішки і буде президент галактики.
24.01.2026 19:11 Ответить
Якось так зразу спокійно стало...
24.01.2026 19:17 Ответить
Фламінго більше?
24.01.2026 19:38 Ответить
Та ні, вона яскравіша - не зелена, в рожева.
24.01.2026 19:57 Ответить
Та це все хе...ня, он ми вже по 250 "Фламінгів" у місяць випуськаємо...😂🤣🤣🤣
24.01.2026 22:17 Ответить
Віримо .
Вже було 100 ракету 2022 році
25.01.2026 05:34 Ответить
 
 