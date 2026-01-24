На вооружении у России находится 3-4 ракеты "Орешник", - СВР

На вооружении у России находится не более 3-4 ракет "Орешник". Однако в 2026 году Кремль хочет запустить их в серийное производство и изготавливать пять и более единиц в год.

Об этом в интервью "Укрінформ" заявил первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский, сообщает Цензор.НЕТ.

Сколько "Орешников" в России

"По нашим оценкам, Россия имеет не более 3-4 таких ракет. Нам известно, что министерство обороны России в 2026 году планирует запустить "Орешник" в серийное производство и приобрести возможности производить пять и более таких ракет в год", - сказал Луговский.

Читайте также: Россия модернизировала "Искандеры" и "Кинжалы", чтобы обходить Patriot, - FT

Инструмент запугивания

Он также отметил, что "в "Орешниках" больше политического, чем военного наполнения". По его словам, ракета прежде всего является инструментом запугивания европейских партнеров Украины.

"Это, прежде всего, инструмент запугивания наших партнеров в Европе. И он имеет сомнительную боевую эффективность. "Орешник" построен на технологиях прошлого века и требует постоянного технического сопровождения и оперативного устранения различных неисправностей", - заявил чиновник.

Луговской добавил, что СВР взаимодействует с разведками стран-партнеров по поводу "Орешника" для получения общей объективной картины и избежания дезинформации со стороны РФ и Беларуси.

Читайте также: Более 80% белорусских предприятий работают на военные нужды России, - СВР