Уровень открытия новых бизнесов в России упал до минимума за 14 лет, - СВР

В России фиксируют самый низкий уровень открытия новых компаний за последние 14 лет.

Об этом сообщила Служба внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.

Так, в 2025 году было зарегистрировано только 173 тыс. юридических лиц, что на 20% меньше, чем в 2024 году. В то же время количество ликвидаций резко возросло до 233 тыс. компаний, то есть закрывалось на четверть больше бизнесов, чем открывалось.

"Наибольший удар понесли строительство, девелопмент, розничная торговля и сфера посреднических услуг. В этих секторах резко упала рентабельность из-за дорогих кредитов, сокращения спроса и сворачивания инвестиционных программ.

Дополнительное давление создали рост страховых взносов, повышение утилизационного сбора, а также спад в потребительском секторе, особенно в офлайн-торговле и автомобильном бизнесе", - говорится в сообщении.

По данным СВР, российский бизнес сталкивается с жесткой фискальной политикой, усилением налогового контроля и кампанией против "дробления" компаний.

Банки, со своей стороны, ограничивают кредитование на фоне высокой ключевой ставки, а неплатежи крупных заказчиков и государственных структур все чаще приводят к кассовым разрывам и банкротствам. Юридические лица массово исчезают, уступая место более примитивным и уязвимым формам предпринимательства, которые выбирают не ради развития, а ради выживания.

Прогноз на 2026 год

"В 2026 году ожидается дальнейшее сокращение количества юрлиц, укрупнение рынка и рост роли государственного контроля. Даже возможное снижение ключевой ставки, по прогнозам центробанка РФ, вряд ли исправит ситуацию: экономика остается подавленной, инвестиционный климат – токсичным, а предпринимательская инициатива – системно подавленной", – подытожили в Службе внешней разведки.

