Российские авиакомпании в 2026-2027 годах планируют массово возвращать в эксплуатацию законсервированные самолеты советского и иностранного производства, которым более 30 лет.

Об этом сообщают в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В рамках продленной до 2027 года программы восстановления уже вернули в строй 10 из 12 запланированных самолетов. Среди них - Ту-204/214, Ил-96 и Ан-148. На 2026-2027 годы запланирована передача еще двух Ту-204.

Параллельно российские перевозчики расконсервируют иностранные самолеты. В частности, авиакомпания "Россия" наращивает парк Boeing 747, полученных после банкротства "Трансаэро". Лайнеры возрастом более 20 лет возвращают в эксплуатацию из-за дефицита альтернативной авиатехники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия планирует масштабную геологоразведку на оккупированной Донецкой области до 2031 года, - СВР

По данным разведки, по состоянию на октябрь 2025 года в парке крупнейших авиакомпаний РФ было 1135 самолетов, из которых эксплуатировались 1088. Около 67% флота составляют борты иностранного производства, обслуживание которых затруднено санкциями и дефицитом запчастей.

Наиболее остро кризис проявляется в грузовой авиации: грузооборот воздушного транспорта упал с 9,2 млрд тонно-километров в 2021 году до 1,9 млрд в 2024-м. Эксперты прогнозируют дальнейшую деградацию отрасли без доступа к современной технике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции против теневого флота РФ: до 20% судов остановлено, потери достигнут $30 млрд, - Зеленский