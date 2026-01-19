Российские авиакомпании возвращают в небо самолеты, которым более 30 лет, - СВР
Российские авиакомпании в 2026-2027 годах планируют массово возвращать в эксплуатацию законсервированные самолеты советского и иностранного производства, которым более 30 лет.
Об этом сообщают в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
В рамках продленной до 2027 года программы восстановления уже вернули в строй 10 из 12 запланированных самолетов. Среди них - Ту-204/214, Ил-96 и Ан-148. На 2026-2027 годы запланирована передача еще двух Ту-204.
Параллельно российские перевозчики расконсервируют иностранные самолеты. В частности, авиакомпания "Россия" наращивает парк Boeing 747, полученных после банкротства "Трансаэро". Лайнеры возрастом более 20 лет возвращают в эксплуатацию из-за дефицита альтернативной авиатехники.
По данным разведки, по состоянию на октябрь 2025 года в парке крупнейших авиакомпаний РФ было 1135 самолетов, из которых эксплуатировались 1088. Около 67% флота составляют борты иностранного производства, обслуживание которых затруднено санкциями и дефицитом запчастей.
Наиболее остро кризис проявляется в грузовой авиации: грузооборот воздушного транспорта упал с 9,2 млрд тонно-километров в 2021 году до 1,9 млрд в 2024-м. Эксперты прогнозируют дальнейшую деградацию отрасли без доступа к современной технике.
завдяки мразоті Оманській Гниді знищена українська Мрія
Так БРСР вже не під санкціями у авіації, в чому проблема?
Кацапстан розбирає літаки Boeing та Airbus на запчастини, щоб підтримувати свій цивільний авіафлот, оскільки через санкції не може отримувати нові деталі від західних виробників. Цей процес називають "канібалізмом", де «Аерофлот» та інші компанії отримують вантажні Boeing (наприклад, 737, 747) на розбір для використання їхніх компонентів у пасажирських літаках, щоб уникнути їх виведення з експлуатації. Це призводить до зниження безпеки та обмеження можливостей галузі, попри спроби обходу санкцій через посередників.
