РУС
Новости Разведка Украины
Российские авиакомпании возвращают в небо самолеты, которым более 30 лет, - СВР

МиГ-29 запускает противолокационную ракету

Российские авиакомпании в 2026-2027 годах планируют массово возвращать в эксплуатацию законсервированные самолеты советского и иностранного производства, которым более 30 лет.

Об этом сообщают в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В рамках продленной до 2027 года программы восстановления уже вернули в строй 10 из 12 запланированных самолетов. Среди них - Ту-204/214, Ил-96 и Ан-148. На 2026-2027 годы запланирована передача еще двух Ту-204.

Параллельно российские перевозчики расконсервируют иностранные самолеты. В частности, авиакомпания "Россия" наращивает парк Boeing 747, полученных после банкротства "Трансаэро". Лайнеры возрастом более 20 лет возвращают в эксплуатацию из-за дефицита альтернативной авиатехники.

По данным разведки, по состоянию на октябрь 2025 года в парке крупнейших авиакомпаний РФ было 1135 самолетов, из которых эксплуатировались 1088. Около 67% флота составляют борты иностранного производства, обслуживание которых затруднено санкциями и дефицитом запчастей.

Наиболее остро кризис проявляется в грузовой авиации: грузооборот воздушного транспорта упал с 9,2 млрд тонно-километров в 2021 году до 1,9 млрд в 2024-м. Эксперты прогнозируют дальнейшую деградацию отрасли без доступа к современной технике.

россия (98700) самолет (3770) СВР (213)
Сортировать:
а що повертаємо ми?

завдяки мразоті Оманській Гниді знищена українська Мрія
19.01.2026 17:53 Ответить
Близько 67% флоту становлять борти іноземного виробництва, обслуговування яких ускладнене санкціями та дефіцитом запчастин.
Так БРСР вже не під санкціями у авіації, в чому проблема?
19.01.2026 18:03 Ответить
Для 747 Боінга 20 років експлуатації це й небагато.
19.01.2026 18:07 Ответить
Люба техніка в руках смердючого кацапа перетворюється на купу металолому. Міжнародні санкції та вимушений «канібалізм» літаків продовжують знищувати цивільну авіацію рашки. З наявними темпами деградації вже за кілька місяців її авіапарк може зменшитись більш ніж удвічі в порівнянні з довоєнним.
Кацапстан розбирає літаки Boeing та Airbus на запчастини, щоб підтримувати свій цивільний авіафлот, оскільки через санкції не може отримувати нові деталі від західних виробників. Цей процес називають "канібалізмом", де «Аерофлот» та інші компанії отримують вантажні Boeing (наприклад, 737, 747) на розбір для використання їхніх компонентів у пасажирських літаках, щоб уникнути їх виведення з експлуатації. Це призводить до зниження безпеки та обмеження можливостей галузі, попри спроби обходу санкцій через посередників.
19.01.2026 18:33 Ответить
Скоро повний крах російської економіки. В наступному році.
19.01.2026 18:15 Ответить
Дурень думкою багатіє.
19.01.2026 18:22 Ответить
Треба пояснити "щасливим" пасажирам, що реанімація совкової авіації - це вінтаж.
19.01.2026 18:28 Ответить
F-16:
прийняття на озброєння: 17 серпня 1978 року.
перше бойове застосування: 1981 рік (Ізраїль, війна в Лівані).
👀 🤓
19.01.2026 18:40 Ответить
 
 