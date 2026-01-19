Російські авіакомпанії повертають у небо літаки, яким понад 30 років, - СЗР

міг-29 запускає протилокаційну ракету

Російські авіакомпанії у 2026-2027 роках планують масово повертати в експлуатацію законсервовані літаки радянського та іноземного виробництва, яким понад 30 років.

Про це зазначають у Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

У межах продовженої до 2027 року програми відновлення вже повернули в стрій 10 із 12 запланованих літаків. Серед них - Ту-204/214, Іл-96 та Ан-148. На 2026-2027 роки заплановано передачу ще двох Ту-204.

Паралельно російські перевізники розконсервовують іноземні літаки. Зокрема, авіакомпанія "Россия" нарощує парк Boeing 747, отриманих після банкрутства "Трансаэро". Лайнери віком понад 20 років повертають до експлуатації через дефіцит альтернативної авіатехніки.

За даними розвідки, станом на жовтень 2025 року у парку найбільших авіакомпаній РФ було 1135 літаків, з яких експлуатувалися 1088. Близько 67% флоту становлять борти іноземного виробництва, обслуговування яких ускладнене санкціями та дефіцитом запчастин.

Найгостріше криза проявляється у вантажній авіації: вантажообіг повітряного транспорту впав із 9,2 млрд тонно-кілометрів у 2021 році до 1,9 млрд у 2024-му. Експерти прогнозують подальшу деградацію галузі без доступу до сучасної техніки.

Топ коментарі
+13
а що повертаємо ми?

завдяки мразоті Оманській Гниді знищена українська Мрія
19.01.2026 17:53 Відповісти
+5
Хай повертають-чим більше впаде тим ліпше-навіщо цн за них переживає?А те що тільки зараз на тлі дій в ірані закрилось наше консульство_то в мене питання-ви УРОДИ після збиття нашого літака що там робили стільки років,за що одержували платню?ЗеДуро зовсім забив на нас-вояжі і клянчити на пропітання-все що може?
19.01.2026 18:53 Відповісти
+4
Люба техніка в руках смердючого кацапа перетворюється на купу металолому. Міжнародні санкції та вимушений «канібалізм» літаків продовжують знищувати цивільну авіацію рашки. З наявними темпами деградації вже за кілька місяців її авіапарк може зменшитись більш ніж удвічі в порівнянні з довоєнним.
Кацапстан розбирає літаки Boeing та Airbus на запчастини, щоб підтримувати свій цивільний авіафлот, оскільки через санкції не може отримувати нові деталі від західних виробників. Цей процес називають "канібалізмом", де «Аерофлот» та інші компанії отримують вантажні Boeing (наприклад, 737, 747) на розбір для використання їхніх компонентів у пасажирських літаках, щоб уникнути їх виведення з експлуатації. Це призводить до зниження безпеки та обмеження можливостей галузі, попри спроби обходу санкцій через посередників.
19.01.2026 18:33 Відповісти
Близько 67% флоту становлять борти іноземного виробництва, обслуговування яких ускладнене санкціями та дефіцитом запчастин.
Так БРСР вже не під санкціями у авіації, в чому проблема?
19.01.2026 18:03 Відповісти
Для 747 Боінга 20 років експлуатації це й небагато.
19.01.2026 18:07 Відповісти
Скоро повний крах російської економіки. В наступному році.
19.01.2026 18:15 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
19.01.2026 18:22 Відповісти
Оце на 100% погоджуся)
19.01.2026 21:36 Відповісти
Треба пояснити "щасливим" пасажирам, що реанімація совкової авіації - це вінтаж.
19.01.2026 18:28 Відповісти
F-16:
прийняття на озброєння: 17 серпня 1978 року.
перше бойове застосування: 1981 рік (Ізраїль, війна в Лівані).
👀 🤓
19.01.2026 18:40 Відповісти
Вона косить під дурачка, щоб не ставати до лав
19.01.2026 19:31 Відповісти
І ракет на 2-3 рази залишилося
19.01.2026 21:12 Відповісти
 
 