Російські авіакомпанії повертають у небо літаки, яким понад 30 років, - СЗР

Російські авіакомпанії у 2026-2027 роках планують масово повертати в експлуатацію законсервовані літаки радянського та іноземного виробництва, яким понад 30 років.

Про це зазначають у Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

У межах продовженої до 2027 року програми відновлення вже повернули в стрій 10 із 12 запланованих літаків. Серед них - Ту-204/214, Іл-96 та Ан-148. На 2026-2027 роки заплановано передачу ще двох Ту-204.

Паралельно російські перевізники розконсервовують іноземні літаки. Зокрема, авіакомпанія "Россия" нарощує парк Boeing 747, отриманих після банкрутства "Трансаэро". Лайнери віком понад 20 років повертають до експлуатації через дефіцит альтернативної авіатехніки.

За даними розвідки, станом на жовтень 2025 року у парку найбільших авіакомпаній РФ було 1135 літаків, з яких експлуатувалися 1088. Близько 67% флоту становлять борти іноземного виробництва, обслуговування яких ускладнене санкціями та дефіцитом запчастин.

Найгостріше криза проявляється у вантажній авіації: вантажообіг повітряного транспорту впав із 9,2 млрд тонно-кілометрів у 2021 році до 1,9 млрд у 2024-му. Експерти прогнозують подальшу деградацію галузі без доступу до сучасної техніки.

