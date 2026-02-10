Російська економіка переживає найглибшу кризу за 20 років, - СЗР
Російська економіка вступила у фазу серйозної кризи, що може змусити Кремль переглянути економічну політику, сформовану ще на початку 2000-х років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
За даними розвідки, у 2025 році промислове виробництво Росії зросло лише на 0,8% за одинадцять місяців, тоді як у 2023-2024 роках цей показник становив 4-6%.
Найбільше падіння спостерігається в обробній промисловості. Додатковим сигналом проблем стало скорочення вантажоперевезень російських залізниць до мінімуму за останні 16 років, що свідчить про труднощі як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Фінансове становище приватного сектору також погіршується, а дефіцит федерального бюджету РФ у 2025 році зріс до рекордних 5,65 трлн рублів, перевищивши показники 2020 року. Попри деяке уповільнення зростання витрат, державні видатки залишаються високими, що підтримує інфляцію та змушує владу підвищувати податкове навантаження.
Аналітики відзначають, що нинішня ситуація дедалі частіше порівнюється з відкладеною кризою пізнього СРСР, коли економічні проблеми маскувалися за рахунок боргів. Хоча масштаби нинішніх викликів менші, ніж у кризу 1990-х, Росію, ймовірно, очікує тривалий період економічної нестабільності.
Я під час холодної війни працював на оборонному заводі. І не звертаючи уваги на санкції проти СРСР, завод на сто відсотків був оснащенний ************** західними станками, технологіями, комплектуючими.