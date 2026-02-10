Російська економіка переживає найглибшу кризу за 20 років, - СЗР

Російська економіка вступила у фазу серйозної кризи, що може змусити Кремль переглянути економічну політику, сформовану ще на початку 2000-х років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, у 2025 році промислове виробництво Росії зросло лише на 0,8% за одинадцять місяців, тоді як у 2023-2024 роках цей показник становив 4-6%.

Найбільше падіння спостерігається в обробній промисловості. Додатковим сигналом проблем стало скорочення вантажоперевезень російських залізниць до мінімуму за останні 16 років, що свідчить про труднощі як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Фінансове становище приватного сектору також погіршується, а дефіцит федерального бюджету РФ у 2025 році зріс до рекордних 5,65 трлн рублів, перевищивши показники 2020 року. Попри деяке уповільнення зростання витрат, державні видатки залишаються високими, що підтримує інфляцію та змушує владу підвищувати податкове навантаження.

Аналітики відзначають, що нинішня ситуація дедалі частіше порівнюється з відкладеною кризою пізнього СРСР, коли економічні проблеми маскувалися за рахунок боргів. Хоча масштаби нинішніх викликів менші, ніж у кризу 1990-х, Росію, ймовірно, очікує тривалий період економічної нестабільності.

Переживає кризу найглибшу, але дронів і ракет клепає ще більше в порівнянні з 22 роком (тоді нам взагалі казали в них ракети на 2-3 неділі ), як так?
10.02.2026 12:44 Відповісти
Вона б переживала ще глибшу кризу, якби по ній прилітали балістичні ракети, хоча б на 1000км. Ну і крилаті ракети, в нормальної кількості.
10.02.2026 12:51 Відповісти
Та пох шо там кацапня переживає! Головне, що у цих підАрів вистачає ресурсу на ракети та дрони і на чмобіків. І з цим треба, щось робити... А надіятись, що кацап збунтується від голоду, марна справа. Вони наскільки зазомбовані ******, що будуть кору на деревах обгризати, але від вЯлічія та пріклоненія перед ****** не відмовляться.
10.02.2026 13:01 Відповісти
Замість танків. Танків на полі бою вже майже нема
10.02.2026 12:48 Відповісти
Так танки вони і раніше не особливо клепали, а відновлювали і модернізовували техніку з совєтських запасів...
10.02.2026 12:53 Відповісти
Не можна туди бити ракетами, там бізнес мінлдіча, там кіно Голобородька і живуть його друзі актори, що допомагають російській армії. Та і міндічі, цукермани і інше шобло пожалкувало грошей на ракети, як і на захисні споруди онергооб'єктів. Хоча гроші не їхні, а партнерська допомога. Все потягнули в офшори і навіть частину вивезли на росію.
10.02.2026 13:06 Відповісти
За моїми скромними підрахунками глибока криза в ********** наступить лише з вересня-жовтня 2027. І навіть після цього обдовбані пропагандою та сковані страхом кацапи будуть приречено здихати мовчки. Але не довго. За чотири роки війни лише зараз мосвкичі, які нахабно паразитують на всіх регіонах федерації вимітаючи всі ресурси звідтіля, побачи здорожчення продуктів харчування лише на 30%, але зжерли фонд національного добробуту. В травні 2026 фонд буде остаточно спустошено і "господін Холодільнік" вступить в безкомпромісну війну з "господіном Тєлєвізором"...
10.02.2026 12:54 Відповісти
Криза на росії ніяк не пов'язана з продовженням війни, війна була, є і буде ще дуже довго.
10.02.2026 13:02 Відповісти
Ну в цьому році не закінчиться однозначно. Але з такими темпами падіння економіки, неможливістю запровадити заміщення західних технологій, верстатів і механізмів, комплектуючих - навряд чи довго. Якщо в афганську війну знадобилося 10 років санкцій для розвалу сесесеру, то зараз, в часи коли все відбувається набагато швидше, думає за років 6 (від початку повномасштабки) все в них розвалиться. Разом з рашою вцілому. І світу доведеться це прийняти: виникнення великої кількості типу незалежних держав (монополій олігархів).
10.02.2026 13:20 Відповісти
Ні. Китай сам в глибокій кризі. Їх відрізали від ******** технологій і замовлень на виготовлення товарів. Сотні мільйонів звільнено з заводів. Іпотеки нічим виплачувати. Міста стають пустелями і населення масово змушене повертатися в свої села де немає роботи. Випускників університетів примушують здавати паспорти і не дають роботи. Тотальний нагляд. Думаю що зараз відбувається "гібридне заселення" окупованих *********** територій. Коли ********* остаточно ослабне китайці заберуть своє.
10.02.2026 13:58 Відповісти
Від вас вперше чую про такі серйозні проблеми КНР. Ви впевнені, що вони на стільки глобальні? Перманентно там завжди якісь проблеми. Але щоб масштабно, то таки ні.
10.02.2026 14:02 Відповісти
Теж спершу сумнівався. Але не полінувався покопирсатися в інтернеті. Те що я там познаходив дійсно вражає. Картина набагато гірша за те що я описав зверху. Вже дійшло до спроби військового перевороту і відсторонення Сі. В Китаї почались репресії. Кордони закривають на виїзд, а тим хто вїзджає щоб відвідати родичів забороняють виїзд і вилучають паспорти. Китай без замовлень на виробництво з Європи та США просто згасає. Наприклад, протягом одного тижні в одному лише шеньжені закрилось 440 заводів та фабрик...
10.02.2026 15:00 Відповісти
Дякую за інформацію. Але чому наші позитивні блогери не воліють по це з кожної праски? Це ж їхній хліб. Монетизацію ж ніхто на ютубі не відміняв, а це така цікава тема.
10.02.2026 19:50 Відповісти
А це вже питання до цензури та арахімії з зєлєнскім. Памятаєте як вони хором славили Китай і їх досягнення? А Китай це замовник, союзник і постачальник ***** з тією ж самою "совецькою" ідеологією...
10.02.2026 21:36 Відповісти
Та є купа незалежних позитивних блогерів
11.02.2026 04:50 Відповісти
Дійсно криза, я в шоці. Тільки Ви залиште свої фантазії при собі.
Темп зростання ВВП у 2025 році становив 4,8%, за даними Міжнародного валютного фонду (МВФ). ВВП на душу населення у Китаї (з населенням 1 416 096 094 осіб) становив $13 806 у 2025 році, зростання на $492 порівняно з $13 314 у 2024 році; це становить зміну на 3,7% у ВВП на душу населення.
10.02.2026 14:09 Відповісти
І на зараз постачання товрів з Китаю в рашу йде часто не на пряму, а задіюються посередники з Середньої Азії. З урахуванням яку частку в зовнішній торгівлі Китаю займає раша ("Станом на початок 2026 року частка Росії в загальному зовнішньому товарообігу Китаю є відносно невеликою і становить приблизно 4-5%") - то навряд чи Китай при відповідних санкціях буде збільшувати цю частку чи нариватися на санкції.
Частка США в загальному зовнішньому товарообігу Китаю - ~16%
Частка ЄС в загальному зовнішньому товарообігу Китаю - 8-9%
10.02.2026 14:13 Відповісти
Китай постачає західні технології, верстати і механізми, комплектуючі не тільки з ЄС, але і з США теж.
Я під час холодної війни працював на оборонному заводі. І не звертаючи уваги на санкції проти СРСР, завод на сто відсотків був оснащенний ************** західними станками, технологіями, комплектуючими.
10.02.2026 14:05 Відповісти
В ті часи Китай не підтримував їх,бо самі з голоду здихали.А тепер Китай росію здорово підтримує
10.02.2026 17:06 Відповісти
Дай Боже. А я особисто думаю, що криза, реальна криза на кацапщині розпочнеться у квітні 2026 року. Головне щоб Трампушка не допоміг кацапні і не змусив Україну капітулювати.
10.02.2026 13:08 Відповісти
Вибори до Конгресу в листопаді. Трамп, схоже, втратить там більшість і Конгрес оголосить імпічмент. Час Трампа швидко спливає...
10.02.2026 14:01 Відповісти
менше дивіться марафон)
11.02.2026 02:29 Відповісти
Ну якщо не хочете перемир'я, то воюйте. Хто ж вам не дає? Чи ви щиро вважаєте, що якби не трумп, то українські війська вже б на кордони 91 року виходили?
10.02.2026 14:05 Відповісти
Перемиря потрібне лише кацапам для накопичення зброї та мобілізації русні. Ми маємо вищувати кацапське падло до повної деокупації України. Схоже це вже розуміють на Заході. Трумп "збитий льотчик". Чим швидше ми позбавимось залежності по зброї від США тим швидше закінчиться війна нашою перемогою (деокупація). Стягу над москвою не буде. Там будуть порожні магазини і голодні кацапи...
10.02.2026 15:04 Відповісти
Зі всією повагою до Вас, але таке може написати лише класична жертва телемарахфону. Поцікавтесь, за діда трумпа Україна в 2025 році отримали зброї безоплатно більше, ніж за діда байдена за такий же часовий проміжок.Без ракет до петріотів отримали холодомор. І санкції, які реально вдарили по рашці запровадив знову ж таки ненависний більшості українців трамп.І там ще купа іншої різної високотехнологічної зброї. Перемир'я воно однакове для всіх. Накопичуйте, озброюйтесь, будуйте ешолоновану оборону. І буде вам щастя.
10.02.2026 19:47 Відповісти
В мене немає телевізора. Не потрібен. Зате є хороша бібліотека, інтернет і добра освіта. Адміністрація Трампа систематично затримувала виплати виробникам за виготовлення та відвантаження зброї, що спричинило ряд прогалин в нашій обороні. Такі затримки несуть системний характер і це визнають навіть самі американці і відверто звинувачують Трампа в пособництві *****.
10.02.2026 21:43 Відповісти
А при байдені таких затримок не було? Були, може і більші. А на виході трумп зброї поставив більше. За першу половину 2025 року стільки ж як за 2024 повний рік.
11.02.2026 04:48 Відповісти
Ну про 20 років - то вже загнули, бо в 2008 була ж найбільша світова криза з часів великої депресії 30-х...
10.02.2026 12:54 Відповісти
моя потужність от данных новостей пробивает потолок😎
10.02.2026 12:56 Відповісти
Служба,в яку влився агентакозирь, брехню не скаже.
10.02.2026 12:58 Відповісти
Та пох шо там кацапня переживає! Головне, що у цих підАрів вистачає ресурсу на ракети та дрони і на чмобіків. І з цим треба, щось робити... А надіятись, що кацап збунтується від голоду, марна справа. Вони наскільки зазомбовані ******, що будуть кору на деревах обгризати, але від вЯлічія та пріклоненія перед ****** не відмовляться.
10.02.2026 13:01 Відповісти
Не будуть вони кору гризти заради вєлічія. Не ідейні вони. Як тільки водкі не стане (або на водку) - почнуть кулаками махати. Безтолково і безпощадно.
10.02.2026 13:23 Відповісти
Може й будуть, тільки не проти війни і не проти *****. Головне, щоб на мАЦквє була тіш та гладь. А по мухосранськах попридушують.
10.02.2026 14:36 Відповісти
 
 